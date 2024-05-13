13 мая 2024, 20:39

Каскадер из «Места встречи изменить нельзя» скончался в возрасте 85 лет

РИА «Новости»
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Каскадер Владимир Жариков умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

«Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков», - отметили в публикации.

Особую известность у зрителей он завоевал после съемок в таких советских телесериалах и художественных фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Государственная граница», «Пираты ХХ века».

Всего за плечами артиста участие в более чем в 80 актерских работах.

Например, в киноленте режиссера Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Жариков исполнил сразу три трюка, причем в этом фильме он исполнял не только мужские, но и женские роли.

Жариков в 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, а также преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер».

Не стало актера, каскадера и постановщика трюков Мариана Ганчи. Он умер 12 апреля на 82-м году жизни. На его счету 35 киноработ, включая «Мастера и Маргариту» 1988 года, «Волчицу» и «Испытание огнем и водой».

Фильмы Россия Актеры
13 мая 2024, 16:25
Стали известны номинанты на кинопремию «Ника» за 2022–2023 годы
Global Look Press
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За премию кинематографических искусств «Ника» будут бороться шесть российских фильмов, среди них — «Вызов», «Праведник» и «Снегирь». Список претендентов опубликовал сайт премии.

В номинации лучшее игровое кино заявлены такие картины, как «Вызов», «Праведник», «1993», «За нас с вами», «Снегирь», «Чувства Анны».

Четыре российских актера поборются за лучшую мужскую роль. Речь идет о Юре Борисове из «Кентавра», Александре Робаке из «Снегиря», Андрее Смолякове «За нас с вами» и Александре Яценко из «Праведника».

На лучшую женскую роль претендуют актрисы - Екатерина Вилкова («1993»), Анна Михалкова («Чувства Анны»), Юлия Пересильд («Вызов»), Юлия Снигирь («За нас с вами»).

Лучшего режиссера выберут среди Александра Велединского («1993»), Андрея Смирнова («За нас с вами»), Сергея Урсуляка («Праведник»), Бориса Хлебникова («Снегирь»).

На лучшего актера второго плана претендуют - Сергей Пускепалис (посмертно за роль в «Сердце Пармы»), Сергей Маковецкий, Евгений Ткачук, Тимофей Трибунцев и Леонид Ярмольник.

На лучшую женскую роль второго плана номинировали - Елену Валюшкину, Юлию Витрук, Ольгу Лапшину и Ирину Розанова.

Ранее стали известны самые убыточные зарубежные фильмы прошлого года. Антирейтинг состоит из четырех картин компании Disney и одного фильма от Warner Bros.

За премию кинематографических искусств «Ника» будут бороться шесть российских фильмов, среди них - «Вызов», «Праведник» и «Снегирь». Список претендентов опубликовал сайт премии.

Кино Режиссер Актеры конкурсы
13 мая 2024, 14:55
«Не вижу романтики». Бард Гладков призвал россиян забыть сериал «Слово пацана»
РИА «Новости»
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Известный бард и композитор Григорий Гладков высказался против сериала режиссера Жоры Крыжовника «Слово пацана. Кровь на асфальте» и призвал забыть о нем. Об этом он сказал в интервью изданию «Абзац».

Негативное влияние этого фильма бард сравнил с курением. Он отметил, что сам пережил те сложные годы и не испытывает желания возвращаться к воспоминаниям о них.

«„Слово пацана“ мне не нравится. Я не хочу окунаться в юношество того времени, я его видел своими глазами. Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики. Я предлагаю забыть это, как курение», - заявил бард.

Проект о криминальной атмосфере Татарстана 80-90-х годов быстро завоевал популярность, однако некоторые зрители осудили романтизацию описываемой эпохи.

Сам Крыжовников испугался популярности сериала среди молодежи. Он пояснил, что картина была рассчитана на мужчин старше 45 лет.

Сериалы Кино Фильмы
13 мая 2024, 14:47
Художник Никас Сафронов изменил свое завещание
РИА «Новости»
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Художник Никас Сафронов изменил свое завещание и решил оставить государству половину ценного имущества. Об этом он сообщил в передаче «Когда все дома».

По словам 68-летнего художника, он поделит нажитое пополам между государством и своими наследниками. Он не может оставить детей без поддержки, однако вместе не хочет, чтобы его имущество растратили.

«Основное намерен оставить государству - квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», - привел примеры Сафронов.

Недавно ему подарили экзотическое животное - живого леопарда за девять миллионов рублей. Хищник еще совсем маленький. Сафронову рассказали, что животное осталось сиротой в дикой природе, его нашли люди и спасли. Спустя некоторое время леопарда отправят в зоопарк.

Художники Никас Сафронов
13 мая 2024, 12:24
«Служил искусству, музыке, театру». Умер советский певец Василий Ковальчук
Freepik
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Не стало советского исполнителя, народного артиста Белоруссии Василия Ковальчука. Он скончался на 81-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Большого театра Белоруссии.

«Он служил искусству, музыке, театру, людям», - написала пресс-служба учреждения об артисте.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования из-за смерти народного артиста. Он отметил, что певец посвятил свою жизнь Большому театру Белоруссии, создав множество уникальных образов.

«Его творческий путь является для молодого поколения артистов примером самоотверженного служения искусству и преданности любимому делу», - сказал Лукашенко.

Василий Ковальчук - выпускник Львовской государственной консерватории. В 1989 году стал служить в Большом театре Белоруссии.

Белоруссия Болезни Музыка Театры

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