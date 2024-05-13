Каскадер из «Места встречи изменить нельзя» скончался в возрасте 85 лет

«Десятого мая на 86-м году ушел из жизни почетный кинематографист России, кандидат философских наук, актер, каскадер, поэт и прозаик, член Союза кинематографистов России Владимир Юрьевич Жариков», - отметили в публикации.

Особую известность у зрителей он завоевал после съемок в таких советских телесериалах и художественных фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Государственная граница», «Пираты ХХ века».

Всего за плечами артиста участие в более чем в 80 актерских работах.

Например, в киноленте режиссера Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Жариков исполнил сразу три трюка, причем в этом фильме он исполнял не только мужские, но и женские роли.

Жариков в 1980-е годы основал в Одессе школу каскадерского мастерства, а также преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер».

Не стало актера, каскадера и постановщика трюков Мариана Ганчи. Он умер 12 апреля на 82-м году жизни. На его счету 35 киноработ, включая «Мастера и Маргариту» 1988 года, «Волчицу» и «Испытание огнем и водой».