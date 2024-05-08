«К музыке не имеет отношения». Пригожин объяснил, почему не стал смотреть Евровидение

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По словам продюсера, он не видит смысл следить за шоу, на котором не представлена Россия. И как музыкальное событие конкурс давно не воспринимает.

«Этот конкурс давно политизировали, там нет музыки. Это банальное, простое, вымученное… К музыке не имеет никакого отношения», - сказал Пригожин.

Продюсер усомнился, что от выступающих на Евровидении можно услышать что-то новое.

«Я что, себе что-то там найду нового, будет что-то музыкально новое? Я не начинающий продюсер», - отметил он.

Пригожин также ответил на вопрос об организации Интервидения - российского аналога Евровидения. Он готов стать одним из разработчиков конкурса.

«Позовут организовать - организуем легко. Позовут принять участие - примем участие, не позовут - посмотрим со стороны», - резюмировал продюсер.

Инициативу по созданию конкурса с рабочим названием «Интервидение» предложил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он хочет провести конкурс уже в 2024 году.