Известный виолончелист России Александр Готгельф скончался
Заслуженный артист РФ, виолончелист Александр Готгельф скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщил Российский национальный оркестр в своем Telegram-канале.
«Коллектив Российского национального оркестра с глубоким прискорбием сообщает о скоропостижной кончине замечательного музыканта и педагога, заслуженного артиста РФ Александра Львовича Готгельфа», - сказано в сообщении.
Причину смерти Готгельфа пока не раскрыли. Авторы поста назвали Александра Львовича одним из тех, «без кого немыслим РНО». В публикации отметили, что виолончелист определял лицо оркестра с самого начала возникновения коллектива, артист задавал остальным музыкантам планку исключительного профессионализма.
Также Готгельфа назвали артистом с большой буквы. По словам авторов публикации, он обладал редким жизнелюбием, невероятной харизмой, мудростью и потрясающим чувством юмора.