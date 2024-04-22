22 апреля 2024, 13:56

Итоги кинофестиваля «Золотой ворон» подвели в Анадыре

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В Анадыре с 15 по 28 апреля прошел VIII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон». Зрителям представили лучшие игровые, документальные и анимационные работы из 126 стран мира, а также фильмы, снятые в разных регионах России, сообщил портал «Вокруг ТВ».

В Анадыре с 15 по 28 апреля прошел VIII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон». Зрителям представили лучшие игровые, документальные и анимационные работы из 126 стран мира, а также фильмы, снятые в разных регионах России, сообщил портал « Вокруг ТВ ».

Церемонию закрытия кинофестиваля провели в кинотеатре «Полярный». В основном конкурсе участвовали 11 фильмов - шесть документальных и пять игровых картин. Среди них оказались работы режиссеров из Аргентины, Непала, Казахстана, Таджикистана, Ирана и других стран.

Гран-при фестиваля завоевала лента якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи». Этот фильм выбрали зрители, которые определяют главного победителя смотра. Актера картины Михаила Слепцова отметили специальным призом жюри «За выдающуюся актерскую игру и вдохновляющую историю».

Статуэтку «Золотой ворон» за лучшую ленту конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов вручили Адильхану Ержанову за картину «Обучение Адемоки». Лучшим режиссером назвали Илью Желтякова, снявшего документальную ленту «Последний теплоход». Награду за лучший сценарий получила игровая картина «Снежный барс» Пема Цедена, лучшим оператором признали Сергея Амирджанова, работавшего над российским неигровым фильмом «Таня. Лето. Зима».

Специальный приз Губернатора Чукотского Автономного округа получил полнометражный неигровой фильм «Кочевье» режиссера Варвары Кулаковской. Лучшим неигровым короткометражным фильмом стала турецкая картина «Все в порядке» режиссера Мухаммета Беяздага, в блоке игровых короткометражек победил индийский «Небесный конь» Махарши Тухина Кашьяпа, специальный приз жюри отдали российской ленте «Зам» Александры Озерецкой.

Диплом «За кинематографичность высказывания» получил игровой короткометражный китайский фильм «Мешок для мусора» Ван Пинбо, «За изобретательность художественного решения» - иранский «Н.Л.О» Мехди Хоссейни и «За взрослый шаг в детском кино» - российский «Ой, то не вечер…» Юлианы Гримуты.

Лучшим фильмом Межрегионального конкурса короткометражных фильмов «Киновзлет!», который проходил в рамках фестиваля, назвали «Хам Арах» Георгия Борчикова.

Режиссер Фильмы Фестивали конкурсы
22 апреля 2024, 14:43
Павлиашвили поддержал идею включить песни Shaman в школьную программу
РИА «Новости»
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Грузинский эстрадный певец Сосо Павлиашвили поддержал идею внести песни Олега Газманова и Shaman в школьную программу. Об этом артист рассказал в беседе с kp.ru.

Павлиашвили заявил, что считает важным, чтобы дети имели возможность слушать качественную душевную музыку наряду с тем, что они привыкли включать в наушниках.

«Можно проходить не только Олега и Shaman, есть огромное количество хороших песен, которые нужно показывать детям, чтобы они об этом знали и гордились ими», - высказался певец.

Он также напомнил, что некоторые из его песен уже звучат в школьных и даже церковных помещениях, например, композиции «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони».

Министерство просвещения поддержало идею включить в школьную программу уроков музыки изучение творчества патриотических исполнителей, в том числе группы «Любэ», Олега Газманова и Shaman. Писатель Платон Беседин рассказал «360» об инициативе и ее целях.

Дети Школы Песни Музыка Shaman
22 апреля 2024, 13:47
Бурятского музыканта признали лучшим продюсером в Монголии
РИА «Новости»
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Бурятский композитор и аранжировщик Алагуй Егоров был удостоен звания лучшего музыкального продюсера Монголии. Об этом сообщил портал «Буряад унэн».

Престижную награду в номинации «Лучший музыкальный продюсер Монголии» Егорову вручил музыкант и продюсер Дашдондог, участник группы The Hu. На церемонии награждения победитель выразил благодарность за поддержку на идеальном монгольском языке.

«Очень рад! Я живу в Монголии полтора года, поэтому лучшие совместные работы впереди!» - сказал он.

До переезда в Улан-Батор Егоров некоторое время жил и работал во Внутренней Монголии, где успел завоевать признание в музыкальных кругах. Его видеоклипы набирают сотни тысяч просмотров.

Ранее режиссера Жору Крыжовникова со «Словом пацана» признали лучшим режиссером интернет-сериала на Национальной премия в области веб-контента. Лучшим актером стал Иван Янковский.

Музыка Монголия
22 апреля 2024, 11:30
Киркоров и Басков выступили на съезде молдавских политиков в Москве
РИА «Новости»
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На московском съезде молдавской оппозиции состоялось выступление российских исполнителей Николая Баскова и Филиппа Киркорова. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Артисты представили собравшимся два-три музыкальных номера. После завершения официальной части съезда аудиторию также порадовали выступления молдавских певцов.

Съезд состоялся в воскресенье в одной из гостиниц столицы. В рамках мероприятия заключили соглашение о формировании блока «Победа».

Оппозиция намерена выступить против вступления Молдавии в Евросоюз. Оппозиционный политик Илан Шор назвал происходящее в республике «тотальной узурпацией Западом». Он считает, что будущее страны не в Евросоюзе и не в НАТО, а в продуктивном сотрудничестве с Россией, СНГ и ЕАЭС.

Филипп Киркоров Молдавия Оппозиция Николай Басков Москва
22 апреля 2024, 11:18
Актер Йозеф Лауфер умер после нескольких лет комы
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Чехословацкий и чешский эстрадный певец, актер театра, кино и телевидения Йозеф Лауфер скончался 20 апреля на 85-м году жизни. Об этом сообщило издание Blesk со ссылкой на продюсера ČTK Олдржих Лихтенберг, которому рассказала дочь певца Эстер.

В марте 2020 года артист перенес плановую операцию на сердце, которая прошла с осложнениями. Следующие четыре года он находился в коме в одном из пражских госпиталей, где умер от остановки сердца.

Йозеф Лауфер родился во Франции в 1939 году. Его отец был чешского происхождения, а мать была уроженкой Испании. Детство он провел в Англии, а позже семья перебралась в Чехословакию.

Артист выступал с музыкальной группой Golem и сыграл множество ролей в мюзиклах. С 1964 года он начал сниматься в кино, а в 1968-м записал первую сольную пластинку. За его плечами более 80 работ в телешоу и фильмах, таких как «Школа грешников», «Керосиновые лампы», «Мальчишки есть мальчишки», «День для моей любви», «Красавица и чудовище».

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