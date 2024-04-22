Итоги кинофестиваля «Золотой ворон» подвели в Анадыре

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В Анадыре с 15 по 28 апреля прошел VIII Арктический Международный кинофестиваль «Золотой ворон». Зрителям представили лучшие игровые, документальные и анимационные работы из 126 стран мира, а также фильмы, снятые в разных регионах России, сообщил портал « Вокруг ТВ ».

Церемонию закрытия кинофестиваля провели в кинотеатре «Полярный». В основном конкурсе участвовали 11 фильмов - шесть документальных и пять игровых картин. Среди них оказались работы режиссеров из Аргентины, Непала, Казахстана, Таджикистана, Ирана и других стран.

Гран-при фестиваля завоевала лента якутского режиссера Михаила Лукачевского «Там, где танцуют стерхи». Этот фильм выбрали зрители, которые определяют главного победителя смотра. Актера картины Михаила Слепцова отметили специальным призом жюри «За выдающуюся актерскую игру и вдохновляющую историю».

Статуэтку «Золотой ворон» за лучшую ленту конкурса полнометражных игровых и неигровых фильмов вручили Адильхану Ержанову за картину «Обучение Адемоки». Лучшим режиссером назвали Илью Желтякова, снявшего документальную ленту «Последний теплоход». Награду за лучший сценарий получила игровая картина «Снежный барс» Пема Цедена, лучшим оператором признали Сергея Амирджанова, работавшего над российским неигровым фильмом «Таня. Лето. Зима».

Специальный приз Губернатора Чукотского Автономного округа получил полнометражный неигровой фильм «Кочевье» режиссера Варвары Кулаковской. Лучшим неигровым короткометражным фильмом стала турецкая картина «Все в порядке» режиссера Мухаммета Беяздага, в блоке игровых короткометражек победил индийский «Небесный конь» Махарши Тухина Кашьяпа, специальный приз жюри отдали российской ленте «Зам» Александры Озерецкой.

Диплом «За кинематографичность высказывания» получил игровой короткометражный китайский фильм «Мешок для мусора» Ван Пинбо, «За изобретательность художественного решения» - иранский «Н.Л.О» Мехди Хоссейни и «За взрослый шаг в детском кино» - российский «Ой, то не вечер…» Юлианы Гримуты.

Лучшим фильмом Межрегионального конкурса короткометражных фильмов «Киновзлет!», который проходил в рамках фестиваля, назвали «Хам Арах» Георгия Борчикова.