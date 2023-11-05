Итальянские археологи обнаружили клад с тысячами древнеримских монет

Специалисты раскопали от 30 до 500 бронзовых монет, датирующихся IV веком нашей эры. Археологи сравнивают находку с кладом монет «фоллис» в Британии, найденным в 2013 году и содержащим почти 23 тысячи артефактов.

«Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы», - указали в ведомстве.

Помимо монет специалисты нашли амфоры из Африки и Востока. Обнаружить клад удалось благодаря внимательному итальянцу, который обратил внимание на металлические предметы около берега и сообщил об этом археологам.

Ранее на археологических раскопках в Германии специалисты нашли редкий протез конечности. В нем сохранились остатки костей, конструкция закреплялась на руке с помощью кожаных ремней.