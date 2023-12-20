«Искусство никому ничего не должно». Сценарист «Слова пацана» признался, что боится доброго кино

«Мне кажется, что искусство никому ничего не должно. Если кому-то кажется, что кинематограф должен снимать позитивное, то я совершенно не возражаю», - заметил он.

Золотарев напомнил, что скоро выйдет новая часть трилогии «Лед», сценарий к которой тоже написал он. И там речь далеко не про злодеев и бандитов: история как раз придется по душе любителям добрых кинолент.

«Но слово „позитивное“ тоже очень странное. Я боюсь словосочетания „доброе кино“: оно стало ругательным, к сожалению. „Доброе кино“ так себе звучит, если честно, потому что многие люди приходят и снимают доброе кино очень плохо. Потом это доброе кино никто не смотрит, не потому что доброе кино - это плохо, а просто потому что его плохо делают», - заключил он.

После выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» общественники обращались в Роскомнадзор с просьбой проверить проект, в итоге нарушений действующего законодательства в нем не нашли.

Режиссер Никита Михалков отмечал, что призывы запретить сериал - огромная глупость. А музыкальный продюсер Максим Фадеев после просмотра «Слова пацана» вспомнил лихую молодость.