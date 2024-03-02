«Искусство не терпит трафаретов». Искусствовед рассказала, в чем был главный талант художники Ильи Репина
В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» в честь 180-летия художника. В ней собрали сотни работ из 20 музеев России. Представлен не только сам Илья Репин, но и его ученики. Куратор экспозиции Ксения Новохатько рассказала «360» о концепции выставки и о том, чем Репин поразил даже опытных искусствоведов и музейных работников.
Новохатько объяснила, что организаторы выставки захотели показать Репина с новой стороны. Тогда родилась идея посмотреть на него не только как на творца, но и как на наставника. Погрузившись эту тему, искусствоведы открыли для себя много нового.
«Даже музейные работники удивились, узнав, сколько художников прошли через Репина», - призналась Новохатько.
По ее словам, на выставке в «Новом Иерусалиме» представлены работы около 30 художников - но это только самые узнаваемые ученики Репина. По оценкам куратора экспозиции, общее их число может приближаться к 1000. Но при этом в русском искусстве не существует «репинской школы». И это в первую очередь говорит о том, как художник подходил к обучению студентов.
Организаторы выставки попытались показать Репина таким, каким он был в воспоминаниях студентов - живым, ироничным, свободным и любящим жизнь человеком. А структура композиции соответствует его основным заветам как педагога.
В одном из залов выставки встретились два интересных экспоната - портреты Софьи Драгомировой, которые написали сам Репин и его не мене знаменитый ученик Валентин Серов. Причем писали художники одновременно, в одном и том же месте, но с разных ракурсов. Удалось ли ученику превзойти учителя? На этот вопрос смогут ответить для себя посетители музея «Новый Иерусалим».