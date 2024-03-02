02 марта 2024, 00:53

«Искусство не терпит трафаретов». Искусствовед рассказала, в чем был главный талант художники Ильи Репина

Телеканал «360»
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В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» в честь 180-летия художника. В ней собрали сотни работ из 20 музеев России. Представлен не только сам Илья Репин, но и его ученики. Куратор экспозиции Ксения Новохатько рассказала «360» о концепции выставки и о том, чем Репин поразил даже опытных искусствоведов и музейных работников.

Новохатько объяснила, что организаторы выставки захотели показать Репина с новой стороны. Тогда родилась идея посмотреть на него не только как на творца, но и как на наставника. Погрузившись эту тему, искусствоведы открыли для себя много нового.

«Даже музейные работники удивились, узнав, сколько художников прошли через Репина», - призналась Новохатько.

По ее словам, на выставке в «Новом Иерусалиме» представлены работы около 30 художников - но это только самые узнаваемые ученики Репина. По оценкам куратора экспозиции, общее их число может приближаться к 1000. Но при этом в русском искусстве не существует «репинской школы». И это в первую очередь говорит о том, как художник подходил к обучению студентов.

Организаторы выставки попытались показать Репина таким, каким он был в воспоминаниях студентов - живым, ироничным, свободным и любящим жизнь человеком. А структура композиции соответствует его основным заветам как педагога.

В одном из залов выставки встретились два интересных экспоната - портреты Софьи Драгомировой, которые написали сам Репин и его не мене знаменитый ученик Валентин Серов. Причем писали художники одновременно, в одном и том же месте, но с разных ракурсов. Удалось ли ученику превзойти учителя? На этот вопрос смогут ответить для себя посетители музея «Новый Иерусалим».

Выставки Музеи Художники
01 марта 2024, 18:57
«В гробу видал». Режиссер «Летучего корабля» раскритиковал ремейк
РИА «Новости»
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Выпуск кинофильма «Летучий корабль», созданного на основе знаменитого анимационного произведения, вызвал недовольство у Гарри Бардина, режиссера оригинального мультфильма 1979 года. Об этом он заявил NEWS.ru.

В интервью он выразил свое возмущение, отметив, что производство ремейка прошло без его участия и согласия. Бардин узнал о существовании новой версии всего лишь за несколько недель до запланированной премьеры.

«К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал», - заявил Бардин.

Оригинальный мультфильм «Летучий корабль», работа Гарри Бардина и композитора Максима Дунаевского, пользуется большой любовью у зрителей. Основанный на русских народных сказках, он оставил значительный след в культуре, а некоторые его выражения и фразы стали нарицательными. Примером может служить ария Водяного в исполнении Анатолия Папанова, ставшая культовой.

Премьера художественного фильма Ильи Учителя «Летучий корабль» состоится 21 марта.

Ранее кинокритик Дмитрий Бортников объяснил, зачем сегодня делают ремейки советских мультфильмов. Он уверен, что авторы мультипликационной классики действуют по расчету.

Кино Фильмы Премьеры
01 марта 2024, 00:14
Ушел из жизни кинорежиссер и сценарист Паоло Тавиани
РИА «Новости»
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Итальянский кинорежиссер и сценарист, обладатель международных премий Паоло Тавиани ушел из жизни в возрасте в возрасте 92 лет. Об этом сообщила газета il Messaggero.

По информации издания, Паоло Тавиани умер в больнице Рима после непродолжительной болезни.

Паоло Тавиани вместе со своим братом Витторио, умершим шесть лет назад, завоевал множество международных кинопремий. В 1977 году получили «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за картину «Отец-хозяин». В 1982 году - Гран-при Канн за фильм-притчу «Ночь Святого Лаврентия». Картина также была номинирована на «Оскар».

В 2002 году братья завоевали главный приз Московского Международного кинофестиваля за фильм «Воскресенье» по мотивам одноименного романа Льва Толстого.

Кино Режиссер Фильмы Фестивали
29 февраля 2024, 14:00
Умер актер из сериалов «Карпов» и «Мент в законе» Павел Маркин
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Актер театра и кино Павел Маркин скончался на 54-м году жизни. Трагическое событие произошло 4 февраля, но широкой общественности стало известно об этом лишь сегодня, уточнил портал «Росбалт».

Маркин был выпускником актерско-режиссерского факультета Театра-школы Ролана Быкова, принимал участие в работе театра «ДРАМатическая АНТРЕприза» и активно работал в кинематографе.

За свою карьеру он воплотил в жизнь множество уникальных персонажей в 78 кинопроектах, включая такие известные работы, как «Семейные тайны», «Линия защиты», «Господа офицеры», «Слепой», и многие другие. Он также снимался в популярных сериалах: «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Час Волкова», «Мент в законе-6», «Карпов-2», «Реальные пацаны», «Молодежка» и других.

Последними произведениями, в которых он принял участие, стали «Арбатские тайны» и «Райский». В данный момент они находятся на стадии производства.

Кино Театры Актеры
28 февраля 2024, 20:07
Александр Македонский по прозвищу Шалун. Как делается новая история
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Американская компания Netflix выпустила сериал о царе Александром Македонском. Историю презентовали как документальную, но что получилось по итогу? Великого полководца изобразили гомосексуалистом, и все внимание зрителей старались фокусировать только на этом. Своей оценкой провального проекта с «360» поделился писатель и публицист Платон Беседин.

Далее - его прямая речь.

Netflix, штампующий сериалы один за другим (так часто, что кажется, будто кругом один только Netflix) взялся за весьма заманчивый и более чем предсказуемый вариант - слепил историю об Александре Македонском.

До этого, пожалуй, самой известной экранизацией жизни великого завоевателя была лента Оливера Стоуна с Колином Фаррелом в главной роли. Но то был художественный фильм, а вот Netflix переиграл ситуацию и снял как бы документальный фильм, разбавленный драматическими вставками.

Бафомет, как известно, по одной из версии, андрогин - и именно таких андрогинов воспитывает или реально, чисто физиологически, плодит современная социокультурная матрица. В том числе и при помощи вот таких сомнительных, но весьма показательных с точки зрения банальности зла сериалов.

*ЛГБТ-движение - признано в России экстремистским и запрещено.

Причем не всегда доносится, чем реально занимался и прославился тот или иной человек, кроме того, что был геем. Таким нехитрым, но довольно эффективным способом выстраивается убийственная цепочка, в которой талантливый человек автоматически равно гей.

Однако именно таков дух времени и таково воспитание в соответствии с этим духом времени. Я бы даже сказал, почти инкубаторное выращивание людей, которые не знают ни истории, ни культуры, но зато буквально зациклены на вопросах идентичности.

С той разницей, что в конечном счете никакой особой идентичности новому обществу не предлагается - наоборот, планируется стандартизировать и отформатировать всех по единому образцу.

Например, стратегический талант Александра в новой работе Netflix не отражен совершенно - люди бьются, точно в английском пабе, стенка на стенку. А драматические вставки скорее бы подошли какой-нибудь дешевой мелодраме с мистическим уклоном. Все эти кровавые знамения - это вам в «Сумерки», господа.

Однако вот с чем действительно заморочились создатели сериала, так это с гомосексуальностью Александра Македонского. Данный аспект подан в сериале и так, и эдак - заход то с одного голубого ракурса, то с другого.

А, зрители, вы не поняли, что Александр Македонский был геем? О как! Сейчас мы вам еще раз подробно объясним и напомним. Кушайте, не обляпайтесь. Вообще, был геем Македонский или нет, доподлинно неизвестно, хотя, скорее, был. Но тут ведь фокус - и в Netflix это прекрасно понимали - в другом.

Это один из краеугольных камней в фундаменте запрещенной в России ЛГБТ*-пропаганды. Это то, что когда-то сделало гомосексуальность модной и привлекательной.

И если раньше это делалось хоть и навязчиво, но все равно несколько осторожно и завуалировано, то сейчас реализуется напрямую, без каких-либо экивоков. При этом отбрасывается, как мы видим по тому же сериалу «Александр: становление бога», любая другая составляющая.

Сериалы ЛГБТ

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