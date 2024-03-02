«Искусство не терпит трафаретов». Искусствовед рассказала, в чем был главный талант художники Ильи Репина

Новохатько объяснила, что организаторы выставки захотели показать Репина с новой стороны. Тогда родилась идея посмотреть на него не только как на творца, но и как на наставника. Погрузившись эту тему, искусствоведы открыли для себя много нового.

«Даже музейные работники удивились, узнав, сколько художников прошли через Репина», - призналась Новохатько.

По ее словам, на выставке в «Новом Иерусалиме» представлены работы около 30 художников - но это только самые узнаваемые ученики Репина. По оценкам куратора экспозиции, общее их число может приближаться к 1000. Но при этом в русском искусстве не существует «репинской школы». И это в первую очередь говорит о том, как художник подходил к обучению студентов.

Организаторы выставки попытались показать Репина таким, каким он был в воспоминаниях студентов - живым, ироничным, свободным и любящим жизнь человеком. А структура композиции соответствует его основным заветам как педагога.

В одном из залов выставки встретились два интересных экспоната - портреты Софьи Драгомировой, которые написали сам Репин и его не мене знаменитый ученик Валентин Серов. Причем писали художники одновременно, в одном и том же месте, но с разных ракурсов. Удалось ли ученику превзойти учителя? На этот вопрос смогут ответить для себя посетители музея «Новый Иерусалим».