11 января 2024, 15:09

Инвестор отреставрирует барельефы Чижевского подворья в Москве

РИА «Новости»
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Барельефы парфюмерного магазина «Ралле и Ко» на Никольской улице в Москве отреставрируют. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сейчас инвестор реализует проект по редевелопменту площадки и планирует реставрацию исторических фасадов здания ансамбля „Чижевского подворья“, - рассказал он.

По его словам, в прошлом три барельефа украшали фасад на входе в парфюмерный магазин по адресу Никольская улица, дом 8/1. Однако со временем их укрыли фальш-фасадом, и украшения начали разрушаться.

После восстановления, которое осуществит Фонд Академии художеств под контролем Мосгорнаследия, рельефы, изображающие сцены с божеством Паном и его нимфами, вновь займут свое историческое место.

Проект жилого комплекса Nicole начала реализовывать компания MR Group.

Также в столице отремонтировали три легендарных здания работы архитектора Евгения Стамо.

Архитектура Андрей Бочкарев Москва
11 января 2024, 14:05
Прощание с актером Юрием Соломиным состоится 15 января
РИА «Новости»
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Прощание с народным артистом СССР и худруком Малого театра Юрием Соломиным пройдет 15 января. Об этом «360» рассказала пресс-секретарь театра Таисия Антонова.

«Прощание будет в понедельник в 11:00 на исторической сцене театра», - сообщила она.

Театры
11 января 2024, 12:53
Первая анимационная студия Дальнего Востока презентовала Путину свои наработки
РИА «Новости»
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Во время рабочей поездки в Хабаровск президент Владимир Путин побывал в первой на Дальнем Востоке анимационной студии «Мечталет». Об этом сообщило РИА «Новости».

Основатели студии рассказали ему о своих проектах, в том числе полнометражном фильме «Невельской» об основателе Николаевска-на-Амуре Геннадии Невельском, участии в фестивалях, специфике работы и планах вывести российский контент в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Студию «Мечталет» запустили в 2018 году. Она выпустила несколько короткометражек, вышла на китайский рынок, презентовала сериал «Спина к спине» и при поддержке Минкультуры России начала работать над его вторым сезоном.

Во время поездки на Дальний Восток Владимир Путин побывал на Чукотке и в Хабаровском крае. Он встретился с руководством регионов, посетил местное производство и пообщался с предпринимателями. Глава государства спрогнозировал рост ВВП , объяснил подорожание куриных яиц , обсудил с бизнесменами повышение ввозных пошлин на рыбу и пообещал приехать на Курильские острова.

Владимир Путин Дальний Восток Минкультуры РФ
09 января 2024, 18:45
СК проверит права американской компании на «Чебурашку»
РИА «Новости»
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Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить контракты с американской компанией La Roubine по международным правам на бренд «Чебурашка». Об этом сообщил РБК.

В пресс-службе киностудии рассказали, что СК уже начал проверку и приступил к изучению контрактов. Ранее La Roubine уже уличили в использовании Кота Леопольда и Крошки Енота - персонажей студии «Экран».

В «Союзмультфильме» также указали на проблемы с контрактом, заключенным с японскими компаниями в 2005 году. По данным киностудии, соглашение не пролонгировали. Студия не получила дополнительных выплат, несмотря на то что TV TOKYO Communications Corporation продолжила использовать Чебурашку для создания рекламы и сувениров.

Финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на «Чебурашку» не соответствуют «ни национальной, ни международной практике лицензирования», заключили в пресс-службе.

Союзмультфильм Следственный комитет России
09 января 2024, 10:01
Россияне стали вдвое чаще ходить в музеи
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Интерес россиян к культурным и массовым мероприятиям в 2023 году возрос. Наибольший подъем продаж зафиксировали в музеях. Россияне купили вдвое больше билетов на выставки. К таким выводам пришел исследовательский холдинг «Ромир», сообщило РИА «Новости».

В общей сложности за год россияне купили на 30% больше билетов на культурные и массовые мероприятия, чем в 2022 году, и потратили на них на 12% больше денег. Лучший прирост показали выставки и музеи - 124% в количественном и 95% в денежном выражении.

Второе место по повышению популярности заняли активные виды отдыха, в том числе парки развлечений, аттракционы и аквапарки. В них продали на 97% больше билетов, чем год назад, на сумму в 79% больше. Третью строчку рейтинга заняли спектакли, шоу, мюзиклы и детские представления. Количество проданных билетов увеличилось на 103%, а сумма - 23%.

В Москве открыли новый патологоанатомический музей. Он заработал в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Выставки Музеи

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