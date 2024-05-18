Худрука РАМТ Бородина экстренно забрали в московскую больницу с пневмонией

По данным издания, состояние здоровье 82-летнего Бородина ухудшилось несколько дней назад. Он обратился за помощью к медикам с жалобами на высокую температуру, слабость и кашель. Во время обследования врачи выявили у режиссера затяжную пневмонию, начавшуюся еще осенью прошлого года.

Бородин подтвердил РИА «Новости» , что проходит лечение в медучреждении.

«Я нахожусь в больнице с воспалением легких», - сказал он журналистам.

Ранее у певца Николая Носкова медики выявили тромбоэмболию на фоне пневмонии. У артиста произошла закупорка легочной артерии, что может привести к рефлекторной остановке сердца.