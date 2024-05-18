Худрука РАМТ Бородина экстренно забрали в московскую больницу с пневмонией
Театральный режиссер и художественный руководитель Российского академического молодежного театра Алексей Бородин попал в больницу с пневмонией. Врачи оказывают пациенту всю необходимую помощь, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, состояние здоровье 82-летнего Бородина ухудшилось несколько дней назад. Он обратился за помощью к медикам с жалобами на высокую температуру, слабость и кашель. Во время обследования врачи выявили у режиссера затяжную пневмонию, начавшуюся еще осенью прошлого года.
Бородин подтвердил РИА «Новости» , что проходит лечение в медучреждении.
«Я нахожусь в больнице с воспалением легких», - сказал он журналистам.
Ранее у певца Николая Носкова медики выявили тромбоэмболию на фоне пневмонии. У артиста произошла закупорка легочной артерии, что может привести к рефлекторной остановке сердца.