15 мая 2024, 00:14

Худрук Театра Моссовета подтвердил, что Домогаров увольняется

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Народный артист РФ Александр Домогаров действительно подал заявление на увольнение из Театра Моссовета. Эту информацию подтвердил руководитель учреждения Евгений Марчелли в беседе с РИА «Новости».

«Да, действительно Домогаров подал заявление об уходе. Мы сейчас знакомимся с заявлением, но прежде чем принять решение, решили поговорить с Александром. Мы пригласили его на встречу», - сказал он.

О решении Домогарова уволиться из театра стало известно сегодня вечером. Последний рабочий день артиста в учреждении будет 28 мая. Причиной для такого поступка, вероятно, стал конфликт актера с Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Артист несколько раз говорил о том, что перечисленные люди уничтожают репутацию театра.

Театры Актеры
14 мая 2024, 18:23
Умерла советская актриса Байба Индриксоне
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Советская и латвийская актриса театра и кино Байба Индриксоне скончалась на 93-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте Латвийского национального театра.

Артистка ушла из жизни во вторник. Церемонию прощания запланировали на 20 мая. Она пройдет в Белом зале Латвийского национального театра в 12:00.

Байба Индриксоне родилась в 1932 году в Риге. Ее актерская деятельность началась с участия в фильме «Райнис» 1949 года. После окончания в 1952 году драматического отделения Государственной консерватории Латвийской ССР артистка посвятила свою жизнь работе в Латвийском национальном театре.

Она запомнилась зрителям благодаря ролям в таких фильмах, как «Театр», «Без вести пропавший», «Сильные духом», «Армия „Трясогузки“ снова в бою», «Слуги дьявола» и многих других.

Кино Театры
14 мая 2024, 17:24
Александр Домогаров уволился из театра Моссовета
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист России Александр Домогаров подал заявление об увольнении из театра Моссовета, где проработал без малого тридцать лет. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец».

Домогаров подал заявление в отдел кадров сегодня, 14 мая. Последний рабочий день известного актера наступит 28 мая. Директор артиста доставила документ в театр и подтвердила, что Домогаров больше не будет там появляться. Трудовую книжку заберет его адвокат.

Основным фактором, побудившим ведущего артиста покинуть труппу, стал его конфликт с новым художественным руководителем, Евгением Марчелли, и директором Алексеем Черепневым. Домогаров неоднократно заявлял, что их действия направлены на уничтожение репутации знаменитого учреждения.

Осенью народного артиста отстранили от главной роли в спектакле «Тартюф, или Обманщик». Причиной стало его участие в фестивале на Кипре.

Театры Актеры
14 мая 2024, 15:05
Фильм с Брэдом Питтом о Формуле-1 войдет в десятку самых дорогих
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Фильм актера Брэда Питта о Формуле-1 войдет в десятку самых дорогих в мире. Его бюджет превысил 300 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Сarscoops.

Режиссером ленты выступил Джозеф Косински, а в качестве исполнительного продюсера - семикратный чемпион мира и выдающийся гонщик Льюис Хэмилтон.

Главную роль в кинофильме сыграет Брэд Питт. Он исполнит роль бывшего гонщика Сонни Хэйса. Пережив страшную аварию, Хэйс оставил Формулу-1, но по просьбе друга решает вернуться на большие гонки. Он становится наставников молодого талантливого британца, будущего чемпиона Джошуа Пирса.

Для съемок Питт прокатился на настоящем гоночном автомобиле. Вместе с партнером по площадке Демсоном Идрисом он пилотировал машины, адаптированные под гонки Формулы-1. Это потребовало дополнительного обучения и страховки, что внесло свой вклад в общую стоимость фильма. Первоначально картину оценивали в 140 миллионов долларов.

Производство фильма началось в июле 2023 года, прямо перед забастовкой профсоюзом актеров SAG-AFTRA. Голливуд приостановил съемки на 118 дней, что также существенно повлияло на затраты киногруппы.

Распространение фильма будет происходить через сервис Apple TV. Продюсеры надеются с помощью подписок пользователей компенсировать затраты на производство.

Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик» с Питтом в главной роли. Эта лента должна была стать последним проектом автора «Криминального чтива».

Кино Фильмы Машины Актеры Брэд Питт
14 мая 2024, 14:44
Михаил Пореченков мог сыграть Фому в сериале «Физрук»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актер Даниил Вахрушев рассказал о кастинге на роль учителя физкультуры Фомы в популярном сериале «Физрук». По его словам, на эту роль, кроме Дмитрия Нагиева, пробовался и Михаил Пореченков. Об этом он сообщил в беседе с «Газета.Ru».

Выбор создателей сериала пал на Нагиева, и Вахрушев уверен, что это было верное решение. Он отметил, что тот идеально подошел на роль несколько грубоватого физрука и завоевал любовь аудитории.

«Многое писалось именно под Дмитрия Владимировича. Знаю, например, что на роль Фомы пробовался еще Пореченков. Я очень уважаю Михаила, мы вместе работали в тех же „Хоккейных папах“, но объективно понимаю, что с ним было бы не то», - поделился артист.

Сам Вахрушев воплотил на экране персонажа по имени Валентин - верного друга Фомы.

Ранее стал известен гонорар Нагиева за съемочный день. По словам продюсера Николая Картозии, актер зарабатывает пять миллионов рублей за съемочный день.

Сериалы Кино Актеры

Новости по теме