14 февраля 2024, 06:24

Художник пригрозил уничтожить картины Пикассо, Рембрандта и Уорхола за смерть Ассанжа

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Художник-концептуалист Андрей Молодкин собрал 16 шедевров мировой живописи, запер в сейфе с едким веществом и анонсировал акцию «Рубильник мертвеца». Он пригрозил уничтожить картины в случае смерти основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в тюрьме. О своем плане мужчина рассказал Sky News.

«Я считаю, что если что-то случилось и мы стерли какой-то шедевр, он будет стерт из истории - никто не узнает, что это было за произведение. <…> У нас есть вся документация, и мы все их сфотографировали», - объяснил организатор акции.

Он заявил, что спрятал в 29-тонном сейфе на юге Франции 16 картин. Среди них собственные работы Андрея Молодкина, полотна Пабло Пикассо, Рембрандта, Энди Уорхола, Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Сары Лукас, Сантьяго Сьерры и других. Общую стоимость содержимого художник оценил в 45 миллионов долларов. Их разложили по коробкам и поставили рядом с пневматическим насосом, который подсоединили к двум емкостям с едким кислотным порошком и реагентом, подключили ежедневно возобновляемый 24-часовой таймер.

Возможная экстрадиция Джулиана Ассанжа в США возмутила Андрея Молодкина. Он заявил, что с арестом журналиста свободу слова стали подавлять еще больше. Художник потребовал выпустить его. Проект поддержала жена заключенного Стелла Ассанж.

Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме. Франция отказала ему в политическом убежище.

Джулиан Ассанж Картины Художники Франция
13 февраля 2024, 23:28
Поэты и музыканты выступят на фестивале документального кино «RT.Док. Время героев»
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Выступления известных поэтов и музыкантов пройдет между показами фильмов в рамках II Международного фестиваля документального кино «RT.Док. Время героев». Новую программу организаторы представят зрителям во второй день мероприятия 24 февраля.

Но и день открытия фестиваля не обойдется без участия известных артистов. Специальным музыкальным гостем «RT.Док. Время героев» станет певица Юлия Чичерина.

«Мы не в первый раз выступаем на фестивале „RT.Док: Время героев“, в зале всегда много военных, ветеранов боевых действий. Надеемся, и в Москве увидим в зале наших защитников и споем для них свои песни», - поделилась исполнительница.

Также на сцену выйдут поэты Антон Шагин и Александр Антипов, а композитор Игорь Скворцов представит свое новое произведение «Прощение».

Основная поэтическо-музыкальная программа пройдет во второй день фестиваля. Перед премьерным показом фильма, снятого депутатом Госдумы Марией Бутиной, «Свое женское дело» перед зрителями выступят поэт Анна Ревякина и саксофонист Сергей Летов.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская вместе с поэтом Анной Долгаревой прочтут стихи перед встречей гостей фестиваля с Владимиром Соловьевым, который выступит с программой «Россия сегодня - беседа о главном».

Завершит музыкально-поэтический блок основатель и лидер рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр со своей акустической программой.

«Наши ребята на передовой, ежедневно рискуют своей жизнью, приближая победу. Их героизм вдохновляет на творчество так же, как искусство поддерживает в них боевой дух», - заявил артист.

Музыкант также станет участником обсуждения «Как искусство вдохновляет на подвиги?» и выступит перед премьерным показом картины «Агитбригада», снятой генеральным продюсером фестиваля Екатериной Яковлевой и режиссером Олегом Ненашевым.

На церемонии закрытия выступят Алексей Поддубный, более известный как Джанго, а также рок-группа «Зверобой», которая представит новую песню, написанную совместно с поэтом Анной Долгаревой специально для фестиваля «RT.Док: Время героев».

При поддержке Россотрудничества документальные фильмы одновременно покажут на площадках Русских домов в Азербайджане, Аргентине, Белоруссии, Египте, Китае, Никарагуа, Пакистане, Перу, Турции и Южной Осетии. В Москве фестиваль пройдет в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Вход на все показы бесплатный, но требуется предварительная регистрации на сайте мероприятия.

Кино Песни Фильмы Россия Фестивали Москва
12 февраля 2024, 00:22
Время диктует, какое кино снимать. Актер Самойленко объяснил, какие фильмы нужны в России
Телеканал «360»
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Сложно назвать конкретный жанр фильмов, которого сейчас не хватает зрителям, рассказал актер и продюсер Александр Самойленко-старший в разговоре с автором проекта «Жеребцова и точка» Ксенией Жеребцовой на «360». Однако артист все же объяснил, какого кино больше всего не хватает в наше время.

Диктует время Звезда сериалов «Папины дочки» и «Бедные смеются, богатые плачут» отметил, что снимать только комедии или только триллеры - бессмысленно.

«Время само диктует, на самом деле, какое кино нужно снимать. Или нужно снимать героическое кино, которое тоже интересно. <…> Как можно больше хорошего кино. Чем больше хорошего кино, тем кино будет больше развиваться. Вот и все», - заключил актер.

Он также рассказал, что для этого нужно.

«Денег. Побольше денег», - отметил Самойленко.

Артист затронул тему об искусстве в тяжелые времена. Он напомнил, что даже в годы Великой Отечественной войны люди ходили в кино, театры и на концерты.

Мейнстримовское кино Из отечественного кинематографа «воинственно ушли» американские, западные ленты, напомнил актер. На этом фоне в кинотеатры стали привлекать больше российских фильмов - и это прекрасно. Другой вопрос в том, что сейчас в большей степени стараются делать мейнстримовское кино, заявил артист.

«В большей степени все стараются делать мейнстримовское кино - то, которое нравится зрителю, то, которое вызывает эмоции: какие-то комедии, триллеры, экшн-фильмы и так далее. Забывая про то, что <…> не только в этом смысл жизни, а есть еще то, что надо понимать, что хорошо, что плохо», - сказал Самойленко.

В наше время нужно снимать больше фильмов о вечных вопросах - именно их обычно разбирает авторское кино, отметил актер.

«Об этом оно в основном. О каких-то могучих проблемах, которые, так или иначе, встают у каждого человека в жизни. И вот такого кино не хватает, с моей точки зрения», - подчеркнул артист.

Кино Фильмы Россия Актеры
11 февраля 2024, 23:20
Скончался заслуженный артист России Юрий Ларин
Freepik
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Заслуженный российский артист, тубист Юрий Ларин скончался в возрасте 84 лет. Новость об этом опубликовало профильное сообщество в соцсети «Вконтакте».

«Ушел из жизни Ларин Юрий Яковлевич. Заслуженный артист России, профессор, преподаватель класса тубы МГК имени Чайковского. Выражаем самые глубокие соболезнования и искренние слова сочувствия родным и близким», - сказано в публикации.

Причину смерти музыканта не раскрыли.

Ларин появился на свет в 1940 году в Коломне. В 1962 году он окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу Владимира Щербинина, а через пять лет выпустился из Московской консерватории, в которой занимался у тубиста Алексея Лебедева.

Артист часто концертировал сольно и стал первым исполнителем произведений современных композиторов для тубы. В 1995 году ему присвоили звание Заслуженный артист России.

Россия Музыка
11 февраля 2024, 22:30
Концерт «Би-2» отменили в Дубае
РИА «Новости»
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Представители «Би-2» заявили, что концерт группы в Дубае не состоится. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Изначально мероприятие запланировали на 17 февраля. Артисты пообещали вернуть деньги за билеты всем фанатам в ближайшее время.

Музыканты уточнили, что эта отмена концерта не повлияет на другие запланированные выступления, они состоятся в назначенные даты.

Участников «Би-2» ранее депортировали из Таиланда в Израиль. В королевстве их задержали 24 января из-за несогласованного концерта. Суд обязал каждого музыканта выплатить штраф в размере трех тысяч батов за нарушение трудового законодательства.

Ситуацию с «Би-2» в Таиланде прокомментировал представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Он завил, что европейские власти стараются не только выразить солидарность с российскими оппозиционерами, но и оказать им поддержку на практике.

В МИД России сообщили, что музыканты отказались общаться с консулами. Никаких обращений к дипломатам не поступало.

Концерты Музыка Дубай

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