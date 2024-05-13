Художник Никас Сафронов изменил свое завещание

По словам 68-летнего художника, он поделит нажитое пополам между государством и своими наследниками. Он не может оставить детей без поддержки, однако вместе не хочет, чтобы его имущество растратили.

«Основное намерен оставить государству - квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», - привел примеры Сафронов.

Недавно ему подарили экзотическое животное - живого леопарда за девять миллионов рублей. Хищник еще совсем маленький. Сафронову рассказали, что животное осталось сиротой в дикой природе, его нашли люди и спасли. Спустя некоторое время леопарда отправят в зоопарк.