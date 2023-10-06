«Хотят расширить аудиторию». Кинокритик — о возвращении старых мыльных опер в онлайн-кинотеатры

06 октября 2023, 20:22
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Российские онлайн-кинотеатры захотели добавить в свои библиотеки мексиканскую и бразильскую классику 80-90х годов — сериалы «Рабыня Изаура», «Дикая Роза», «Богатые тоже плачут» и другие. Вероятную причину такого решения «360» назвал кинокритик, автор проекта «Кинопоход» Алексей Двоеглазов.

О приобретении прав на мыльные оперы договариваются все основные платформы, сообщали «Известия». Соответствующую информацию журналистам подтвердили представители ряда сервисов.

Многие россияне смотрели бразильские и мексиканские сериалы в детстве вместе с родителями. Сейчас весь мир переходит на Smart TV, которое обладает множеством сервисов. За счет ностальгических чувств онлайн-кинотеатры хотят расширить аудиторию, предположил кинокритик.

Существуют онлайн-сервисы, для которых специально создаются сериалы, после чего их показывают на телевидении. Примером тому служит проект «Библиотекарь». Но мыльная опера - это совсем другой жанр. Аналогов таким сериалам, как «Просто Мария» или «Санта-Барбара», на российском телевидении сейчас нет.

Кинокритик обратил внимание на проект «След», который представляет собой вертикальный сериал, а не горизонтальный. Там каждая серия - это отдельная история, а мыльная опера - это долгоиграющий роман.

«Единственное - сериал „След“, про который говорят, что он якобы уже затмил „Санта-Барбару“ по количеству серий. Сериал „След“ выходит каждый день, но серии повторяются», - добавил Двоеглазов.

Кинокритик Дмитрий Бортников ранее заявил, что зрители начали активно отписываться от онлайн-кинотеатров. Во многом по этой причине сервисы стали добавлять проверенные, любимые истории, которые найдут своего зрителя.

Интернет Сериалы Кино Телевидение
Главархив рассказал о документах, переданных москвичами на хранение
23 октября 2023, 14:28
Сайт мэра и правительства Москвы
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В рамках проекта «Москва — с заботой об истории» на постоянное хранение в столичный Главархив поступило более 15 тысяч документов и предметов, связанных с 1941–1945 годами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В рамках проекта «Москва - с заботой об истории» на постоянное хранение в столичный Главархив поступило более 15 тысяч документов и предметов, связанных с 1941–1945 годами. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В учреждении рассказали, что жители города регулярно предоставляют материалы довоенного и послевоенного периода жизни своих родственников. Самые ранние из них приходятся на 1900-е. Уже сейчас в достоянии несколько десятков единиц хранения 1900–1917 годов.

Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко отметил, что историю жизни одного человека нельзя вогнать в рамки какого-то события, даже если оно и такое кровопролитное, как Великая Отечественная Война. Важно учитывать то, что было до и после него.

«На хранение в архив поступают не только документы, ограниченные строгими временными рамками, а фактически целые жизненные летописи, полноценные биографии, по документальным материалам которых мы можем проследить судьбы как героев войны, так и их семей - родителей, супругов, детей и внуков», - рассказал Онопенко.

Колоссальное количество исторической информации передала в рамках акции москвичка Татьяна Иванова. Предоставленные материалы охватывают период с 1900 по 1993 год. Так, горожане познакомятся с жизнями ее отца и деда.

Все поступившие в Главархив документы подлежат государственному учету. Их содержат в особых условиях с соблюдением необходимого режима и мерами для безопасного хранения.

Более того, полученные материалы описывают работники музеев, чтобы использовать их в научно-исследовательской, выставочной и просветительской деятельности. Специалисты реставрируют некоторые документы, после чего оцифровывают их и размещают в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории».

Семья История Москва 2023
Проект «Театральное закулисье» для школьников стартовал в Москве
23 октября 2023, 10:23
Unsplash
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В Москве стартовал проект «Театральное закулисье», в рамках которого проведут экскурсии для школьников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Программу запустили для участников городского проекта „Содружество школьных театров Москвы“», - добавил он.

Например, творческое закулисье перед школьниками откроет Театр кукол имени Образцова. Там они увидят, как работают художники и бутафоры и где хранят реквизит.

Еще экскурсии проведут по Театру Олега Табакова. Школьников отведут в репетиционные и танцевальные классы, гримерные и мастерские.

Также ребятам покажут необычную сцену на Сухаревской площади и раскроют тайну Фойе зеркал. На инклюзивных экскурсиях в музее МХАТ они узнают больше интересных фактов о театральных профессиях и поучаствуют в актерских мастер-классах.

Ранее «Содружество школьных театров Москвы» открыло новый сезон. Более 21 тысячи детей будут заниматься творчеством в школах, колледжах, дворцах и культурных центрах под руководством примерно 900 педагогов.

Экскурсии Театры Сергей Собянин Москва 2023
Первый канал объявил победителя шоу «Голос. Уже не дети»
21 октября 2023, 04:48
РИА «Новости»
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На Первом канале завершилось голосование на шоу «Голос. Уже не дети», в котором участвовали выпускники предыдущих музыкальных конкурсов. Финалистами стали восемь исполнителей, но победа досталась Веронике Сыромля из команды Егора Крида.

По словам ведущей конкурса Яны Чуриковой, этот сезон был уникальным, таких голосов на шоу еще не было. Выбор сделали зрители посредством онлайн-голосования. Победительницей стала участница команды Егора Крида и финалистка 5-го сезона Вероника Сыромля. Ее назвали лучшим голосом страны.

Победительница - родом из Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев поздравил юную звезду с заслуженным признанием.

Лучшим наставником на шоу по итогам зрительского голосования стала певица Пелагея. Исполнительница приобщает к музыке свою шестилетнюю дочь Таисию, девочка была гостем шоу «Голос. Уже не дети». Поклонники Пелагеи предположили, что, возможно, девочка вернется на шоу в качестве участницы.

Первый канал Шоу Голос
Новый сезон инклюзивных экскурсий откроют в музеях Москвы
18 октября 2023, 11:52
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Новый сезон проекта «Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы» пройдет с октября 2023 года по май 2024-го. Проект предоставит возможность людям с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата посетить бесплатные экскурсии в столичных музеях. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

«В рамках проекта „Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы“ в мероприятиях приняли участие уже более 700 человек. Каждый раз программа проекта адаптируется под различные категории посетителей с ограниченными возможностями здоровья - с нарушениями слуха, зрения, ментальными особенностями», - рассказал глава городского департамента культуры Алексей Фурсин.

Первая экскурсия состоится 19 октября 2023 года в музее-усадьбе «Люблино». Следующую запланировали на 16 ноября в музее-заповеднике «Царицыно» для детей с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата. Экскурсия в Музее русского импрессионизма пройдет 21 ноября.

Ссылки для регистрации откроются за неделю до начала каждого мероприятия.

Подобные экскурсии стали проводить в Москве шесть лет назад, чтобы познакомить людей с особенностями здоровья с разнообразием культурных площадок столицы.

Ранее экскурсию для молодежи провели на производстве упаковки в Лобне.

Экскурсии Музеи Инвалиды Москва 2023

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