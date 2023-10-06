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О приобретении прав на мыльные оперы договариваются все основные платформы, сообщали «Известия». Соответствующую информацию журналистам подтвердили представители ряда сервисов.

Многие россияне смотрели бразильские и мексиканские сериалы в детстве вместе с родителями. Сейчас весь мир переходит на Smart TV, которое обладает множеством сервисов. За счет ностальгических чувств онлайн-кинотеатры хотят расширить аудиторию, предположил кинокритик.

Существуют онлайн-сервисы, для которых специально создаются сериалы, после чего их показывают на телевидении. Примером тому служит проект «Библиотекарь». Но мыльная опера - это совсем другой жанр. Аналогов таким сериалам, как «Просто Мария» или «Санта-Барбара», на российском телевидении сейчас нет.

Кинокритик обратил внимание на проект «След», который представляет собой вертикальный сериал, а не горизонтальный. Там каждая серия - это отдельная история, а мыльная опера - это долгоиграющий роман.

«Единственное - сериал „След“, про который говорят, что он якобы уже затмил „Санта-Барбару“ по количеству серий. Сериал „След“ выходит каждый день, но серии повторяются», - добавил Двоеглазов.

Кинокритик Дмитрий Бортников ранее заявил, что зрители начали активно отписываться от онлайн-кинотеатров. Во многом по этой причине сервисы стали добавлять проверенные, любимые истории, которые найдут своего зрителя.