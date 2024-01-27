27 января 2024, 15:24

«Холоп-2» стал самым кассовым российским фильмом после «Чебурашки»

РИА «Новости»
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Фильм Клима Шипенко «Холоп-2» занял второе место после «Чебурашки» в топе самых кассовых российских лент. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы на 27 января, сборы составили более 3,5 миллиарда рублей.

Уже в день премьеры она собрала свыше 315 миллионов рублей. Только за последнюю неделю у «Холопа-2» оказалось более 300 тысяч зрителей.

«Холоп-2» - продолжение популярной комедии, вышедшей перед новым 2020 годом. В главной роли - все тот же мажор Гриша, который стал чутко реагировать на любую несправедливость после поучительного путешествия в «прошлое». Теперь и он решил перевоспитать другого человека, «переместив» в другое время и изменив его социальный статус.

Бюджет фильма составил около 768 миллионов рублей.

По сборам 1 января «Холоп-2» установил новый рекорд за всю историю российского кинопроката: за день зрители заплатили за просмотр комедии в кино 295 миллионов рублей.

Фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» в 2023 году собрал в прокате 6,78 миллиарда рублей.

Кино Рекорды Фильмы
27 января 2024, 13:11
Суровая и прекрасная Арктика. В Москве открыли уникальный проект про искусство экспедиции
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Уникальную выставку, посвященную 400-летним исследованиям российского Заполярья, открыли в московском парке «Зарядье». Проект «Исследователь и художник: искусство в экспедиции» создан для того, чтобы люди могли переосмыслить научные исследования Арктики через культурный контекст и художественные образы.

Человек и Арктика: грани отношений Выставка объединяет сразу три площадки: парк «Зарядье», Государственный ДарАвиновский музей и Университет имени Строганова. Но программа в музее и вузе стартует позднее: 5 февраля и 12 февраля соответственно. Создание большого выставочного проекта поддержала российская горно-металлургическая компания «Норникель».

Вице-президент «Норникель» по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев подчеркнул, что триада «наука, искусство и культура» чрезвычайно важны. Основная цель выставки - наглядно показать результаты заполярных экспедиций людям.

Выставка «Исследователь и художник: искусство в экспедиции» в парке «Зарядье» пройдет с 27 января по 10 марта. Для посетителей это возможность увидеть гравированные и рукописные карты, зарисовки открытых территорий, анализ мира живой природы в графике, акварелях и путевых дневниках.

«Это большой проект, который развернулся на трех выставочных площадках Москвы и консолидировал специалистов разных направлений и несколько крупных музеев», - рассказал кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств и куратор проекта Кирилл Гаврилин.

Прикоснуться к бесконечному В «Зарядье» экспозицию разделили на несколько локаций. Одной из них стал павильон «Заповедное посольство», где находятся работы представителей science-арт - так называют область современного искусства, где художественное произведение создается на стыке науки, искусства и технологий. Другое пространство - музей «Старый Английский двор» - стало местом для исторических экспонатов.

В зоне современного искусства организаторы собрали необычные инсталляции и интерактивные работы. Они выполнены с помощью современных технологий, но отсылают к первозданному. Одна из самых масштабных историй - перформанс художницы Милы Введенской, который показывает время, когда человек и окружающий мир представляли единое целое.

Художник-график Дмитрий Минайлов продемонстрировал жизнь растений в сложных условиях меняющегося климата. А художник-исследователь Дмитрий Платонов создал необычные объекты из стекла, позволяющие зрителям в прямом смысле прикоснуться к искусству и задуматься о смысле существования.

Русская Арктика В Старом Английском дворе гости смогли оценить гравированные и рукописные карты, рисунки и путевые дневники ученых и художников. Заведующий Музеем художественного освоения Арктики имени Борисова Государственного музейного объединения города Архангельска Иван Катышев рассказал, что особое место отвели работам первого художника за полярным кругом Александра Борисова.

«Имя художника Борисова было известно не только в России, но и за рубежом. Его выставки с триумфом проходили в Вене, Праге, Берлине и Лондоне. Кстати, Борисов показывал русскую Арктику в 1908 году в Белом доме американскому президенту Рузвельту лично, при поддержке императора Николая II. В советское время этот человек, первым построивший мастерскую в Заполярье, был незаслуженно забыт», - поделился он.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии Владимир Бурматов признал, что Арктика - не только территория научных открытий, но и источник вдохновения.

Выставки Музеи Художники Работа Арктика Экология
26 января 2024, 20:37
«Я чувствую гордость». Шахназаров получил почетную премию «Золотой орел»
РИА «Новости»
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Народный артист России, генеральный директор концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров получил почетную премию «Золотой орел» за вклад в отечественный кинематограф. Об этом он рассказал в комментарии «360».

«Я чувствую гордость. <…> Это пятая награда „Золотой орел“, до этого у меня было четыре», - поделился Шахназаров.

Артист добавил, что награда принадлежит не только ему, но и всем мосфильмовцам, с которыми он работал все эти годы.

«Без их труда, без их энергии, таланта, ничего бы нам не удалось сделать. Так что это, конечно, очевидно. У меня нет тут никаких иллюзий, это общий вклад всего нашего коллектива, всех людей, которые работали здесь», - отметил он.

Накануне в Доме правительства состоялась церемония вручения премий в области культуры за 2023 год. Лауреатов поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Мероприятие совпало с днем рождения дирижера и альтиста Юрия Башмета.

Награды Кино Россия
25 января 2024, 06:49
Премии правительства России в области культуры вручили авторам проектов о ВОВ и фольклоре
РИА «Новости»
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В Доме правительства прошла церемония вручения премий в области культуры за 2023 год. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил лауреатов, сообщила пресс-служба кабмина.

«В этом году премиями правительства отмечены семь проектов, каждый из них - настоящее событие для взрослых и детей, профессионалов и любителей. В них авторы обращаются к классическому наследию и народному искусству, сохраняя память и о тяжелых временах отечественной истории», - сказал он.

Церемония совпала с днем рождения одного из лауреатов - дирижера и альтиста Юрия Башмета, автора концерта - реквиема в день 80-летия начала Великой Отечественной войны «22 июня. Ровно в 4 утра». Михаил Мишустин поздравил его.

Премию правительства присудили постановщикам спектакля «Я - Сергей Образцов» и национального балета «Под небом вайнахов», создателю музейного центра «Московский дом Достоевского», автору социального проекта «Цирк - детям села», организаторам международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» и VI Всемирной фольклориады.

Премию в области культуры присуждали за просветительские, детские и другие проекты в области кинематографии, музыки, циркового и эстрадного искусств, театра, хореографии, библиотечного и музейного дела. Одного из лауреатов, театрального режиссера Римаса Туминаса после звонка пранкеров лишили награды.

Спектакль Театры Правительство РФ Михаил Мишустин
24 января 2024, 12:32
Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Юрия Башмета
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Советскому и российскому альтисту, дирижеру, педагогу, общественному деятелю и народному артисту СССР Юрию Башмету 24 января исполнился 71 год. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил именинника с праздником. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте столичного правительства.

«В музыкальном мире вас знают и любят как выдающегося альтиста и дирижера. Ваши выступления собирают аншлаги на ведущих концертных площадках Москвы и других городов России и зарубежья, приносят людям радость встречи с прекрасным», - написал мэр.

Глава города назвал международный фестиваль искусств, который проводит Башмет, украшением зимнего культурного сезона в Москве. Он подчеркнул, что во время мероприятия раскрываются новые таланты, а у зрителей появляется возможность увидеть замечательные постановки.

Юрий Башмет родом из Ростова-на-Дону. В 1971 году стал выпускником Львовской средней спецмузыкальной школы-интерната имени Саломеи Крушельницкой по классу альта. Спустя пять лет будущий артист окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.

На днях Башмет получил удостоверение доверенного лица кандидата в президенты России Владимира Путина. Документ вручили в центральном избирательном штабе в Гостином Дворе.

Сергей Собянин Москва

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