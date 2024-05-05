«Хлестка и хабалиста». Александр Васильев прошелся по новой судье «Модного приговора»

«Говорят, что эта дама очень хлестка на язык, хабалиста, носит короткую прическу, одевается строго, стильно, была байером в Италии. Я, конечно, хотел бы посмотреть, насколько она справляется. Телевидение в России смотрят женщины, они не хотят смотреть на другую женщину, которую будут критиковать, они хотят смотреть на мужчину», - высказался Васильев.

Стилист признался, что незнаком с Лилией. Но ему очень жаль, что ее пришлось искать в Казахстане, ведь Россия - такая огромная страна. По мнению Васильева, причина в том, что многие разъехались. До того, как нанять Рах, Первый канал пробовал на роль нескольких ведущих, но никто не подошел. Дело в том, что они «потерялись» на фоне Эвелины Хромченко, к тому же не пользовались большой популярностью у публики. А новую ведущую Лилию, добавил Васильев, поддерживает один из продюсеров «Модного приговора».

Историк моды Александр Васильев был ведущим «Модного приговора» более 10 лет. Но в октябре 2023 года он сообщил, что уходит из шоу , так как хочет заняться другими проектами. На смену ему пришел стилист Александр Рогов - за него активно голосовали зрители. Васильев полностью поддержал кандидатуру Рогова, отметив, что у того большой опыт ведения телепередач о моде, он прекрасно чувствует себя перед камерой.

Историк моды Александр Васильев в интервью на YouTube-канале «Телеканал Страз» оценил новую судью «Модного приговора» - эксперта по стилю Лилию Рах. Бывший ведущий передачи признался, что ему грустно от мысли, что новую сотрудницу пригласили из Казахстана.