Группа «Пикник» отказалась от частных выступлений после теракта в Crocus City Hall

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Собеседник заявил, что продюсеры коллектива прекратили прием заявок на частные выступления группы до мая. Но этот срок не окончательный.

Боевики напали на Crocus City Hall 22 мая, когда группа «Пикник» в сопровождении симфонического оркестра готовилась к выступлению.

Террористы открыли огонь по собравшимся в фойе и зале зрителям. Музыканты успели покинуть здание, но лишились своих инструментов , которые уничтожил пожар, устроенный боевиками.

В здании остался только барабанщик коллектива Ильгиз Юнусов , который помогал зрителям найти выход на улицу из задымленных помещений.

Сегодня группа дала благотворительный концерт БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербурга в память о погибших в теракте. Все вырученные деньги за билеты направят семьям погибших и пострадавших. Выступление началось с минуты молчания.

Организаторы концерта «Пикника» меры безопасности. Вокруг площадки заметили д ежурящих сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.