Гостям ПМЭФ покажут спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» в день рождения Пушкина

Для гостей и участников Петербургского экономического форума проход сделали бесплатным. Увидеть постановку можно в день рождения автора произведения - Александра Пушкина, - в четверг, 6 июня в 20:00.

Премьерный показ спектакля прошел в декабре 2022 года. Авторов постановки наградили Премией правительства Санкт-Петербурга в номинации «Театральное искусство». Автором идеи выступила народная артистка России Лариса Луппиан, а режиссером стал народный артист России Олег Леваков.

«Спектакль „Евгений Онегин. Страницы романа“ - это чтение классики под оркестр в драматическом театре. Уверена, что гости смогут оценить такое сочетание и погрузиться в наше прочтение великого произведения Пушкина» - поделилась художественный руководитель Лариса Луппиан.

Постановку сопроводят исполнением Симфонического оркестра Капеллы Санкт-Петербурга Музыканты сыграют фрагменты из произведений Петра Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом».

Полная программа фестиваля культуры «Петербургские сезоны» доступна на сайте ПМЭФ.

В рамках фестиваля также выступит писатель Сергей Минаев. Его встреча с читателями под названием «Еще немного истории» пройдет на площадке ДК имени Ленсовета. Также в пятницу, 7 июня, на Дворцовой площади состоится концерт с участием бывшего лидера группы «Наутилус-Помпилиус» Вячеслава Бутусова.