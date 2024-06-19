Госдума рассмотрит законопроект об ограничении книг иноагентов

Читайте нас в:

Законопроект с поправками в закон «О библиотечном деле» внесли члены этого комитета в конце марта. Они предложили наделить Минкульт правом утверждать правила размещения и предоставления в библиотеках изданий под авторством людей, включенных в реестры иноагентов, террористов и экстремистов.

Разработчиков проекта возмутило, что книги иноагентов остались на полках библиотек. По их мнению, доступ к ним нужно ограничить.

«Таким образом пропагандируются и позиционируются авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации», - заявили депутаты в пояснительной записке.

Комитет одобрил законопроект. Депутаты рекомендовали Госдуме принять его в первом чтении.

Писатель Сергей Лукьяненко призвал вводить такие ограничения с осторожностью. Он предупредил, что запрет может вызвать обратный эффект - всплеск интереса к книгам иноагентов.