Главный вход Российской государственной библиотеки открыли после реставрации

Мероприятие посетила министр культуры России Ольга Любимова, которую встретил генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

«Считается, что порядка 120 миллионов человек прошли по этой лестнице, прежде чем начался процесс трепетной и серьезной реставрации, которая длилась почти полтора года», - сказала министр культуры.

Она отметила, что около трех тысяч реставраторов трудились, чтобы привести в порядок приблизительно 2,5 тысячи квадратных метров. По ее словам, благодаря такому масштабному обновлению удалось сохранить изначальный вид пространства, однако сделав его более доступным и современным.

Как добавили в пресс-службе РГБ, посетители смогут начать пользоваться главным входом уже с 31 октября.

«31 октября в 18:00 РГБ приглашает всех своих читателей на открытие мраморной лестницы и первого подъезда. Гостей ждут стендап от Марии Марковой и встреча с Татьяной Толстой. Вход осуществляется по читательским билетам», - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что фасады церкви Вознесения Господня начали реставрировать в Москве.