23 октября 2023, 18:25

Главный вход Российской государственной библиотеки открыли после реставрации

РИА «Новости»
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Торжественное открытие первого подъезда и мраморной лестницы Российской государственной библиотеки (РГБ) после завершения реставрации прошло в столице. Об этом сообщило АГН «Москва».

Мероприятие посетила министр культуры России Ольга Любимова, которую встретил генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

«Считается, что порядка 120 миллионов человек прошли по этой лестнице, прежде чем начался процесс трепетной и серьезной реставрации, которая длилась почти полтора года», - сказала министр культуры.

Она отметила, что около трех тысяч реставраторов трудились, чтобы привести в порядок приблизительно 2,5 тысячи квадратных метров. По ее словам, благодаря такому масштабному обновлению удалось сохранить изначальный вид пространства, однако сделав его более доступным и современным.

Как добавили в пресс-службе РГБ, посетители смогут начать пользоваться главным входом уже с 31 октября.

«31 октября в 18:00 РГБ приглашает всех своих читателей на открытие мраморной лестницы и первого подъезда. Гостей ждут стендап от Марии Марковой и встреча с Татьяной Толстой. Вход осуществляется по читательским билетам», - отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что фасады церкви Вознесения Господня начали реставрировать в Москве.

Книги Москва 2023
27 октября 2023, 04:21
Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет от остановки сердца
скриншот видео
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Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга. О смерти исполнительницы написал в соцсетях ее муж — музыкант Адам Загродский. Некролог также появился на официальном сайте артистки.

Певицы не стало 19 октября, хотя буквально за неделю до этого она выступала на сцене.

«Внезапная и преждевременная смерть талантливого исполнителя - огромное потрясение для всех», - сказано в сообщении польской радиостанции RMF.

Кристина Дурис выступала на сцене с семилетнего возраста. Она принимала участие во многих международных фестивалях по всему миру.

Польская джазовая певица Кристина Дурис умерла в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга. О смерти исполнительницы написал в соцсетях ее муж - музыкант Адам Загродский. Некролог также появился на официальном сайте артистки.

Музыка Польша
26 октября 2023, 23:49
Странный ляп нашли в «Служебном романе»
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В легендарном фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова журналисты обнаружили странный киноляп, который связан с одной героинь картины — секретаршей Верочкой. Об этом сообщил РБК.

В легендарном фильме «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова журналисты обнаружили странный киноляп, который связан с одной героинь картины - секретаршей Верочкой. Об этом сообщил РБК.

Небольшой ляп можно увидеть через час и 12 минут от начала первой серии. Если внимательно посмотреть на ногти секретарши Верочки Калугиной, то они накрашены ярко-красным лаком. Однако спустя уже несколько минут, когда она перемещается в другую локацию, никакого лака на ногтях уже нет.

Лирическая трагикомедия Рязанова о жизни сотрудников обычного московского «статистического учреждения» стала лидером кинопроката 1978 года. Ее посмотрели более 58 миллионов зрителей. Спустя год «Служебному роману» вручили Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

В фильме «Вий», снятом по повести Николая Гоголя, также нашли ляп. На 16-й минуте картины на подряснике главного героя можно увидеть большую прореху на плече. Но уже в следующих кадрах одежда Хомы Брута выглядит как новая.

Фильмы
26 октября 2023, 02:11
«Фабрика звезд» вернется на экраны. Объявлен кастинг
РИА «Новости»
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Телеканал ТНТ в честь своего 25-летия решил вернуть на экраны легендарное шоу «Фабрика звезд». Об этом сообщила руководитель ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

«Я как продюсер вижу, что музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные байопики хотят снимать про „Иванушек“, „Кино“ и „Руки Вверх!“, потому что за последние годы других таких глыб не появилось. Но это не значит, что их нет, эти бриллианты просто нужно найти и обрамить», - заявила Канделаки.

По мнению медиаменеджера, большой плюс проекта в том, что с артистами работают профессионалы: лучшие музыканты и аранжировщики, страны, стилисты и визажисты. Это позволяет участникам шоу создавать по-настоящему качественный продукт.

Проект будет сниматься совместно с компанией «Вайт Медиа», которая также создает передачи «Конфетка» и «Ярче звезд».

Кастинг в новый сезон «Фабрики звезд» начнется уже 26 октября.

В марте 2022 году на Украине сообщили о намерениях объявить Тину Канделаки в международный розыск. Это решение было принято в связи с тем, что телеведущая в своем Telegram-канале посоветовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому и другим политикам покинуть республику, после чего в страну сможет вернуться Виктор Янукович.

Музыка Телевидение
25 октября 2023, 20:12
Неизвестный эскиз обнаружили при реставрации картины в Музее Победы в Москве
Соцсети
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В Музее Победы в Москве отреставрировали картину «Мать 1941 год» заслуженного художника России Николая Тужилина. В ходе работ обнаружили неизвестный эскиз. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец рассказала, что в процессе реставрации специалисты музея нашли эскиз к известной картине Тужилина. Когда с оборота экспоната сняли лист оргалита, который защищает холст, оказалось, что этот лист - эскиз к произведению искусства.

«Таким образом, в фондах Музея Победы теперь две работы художника, отражающие творческий процесс и позволяющие сопоставить авторский замысел и результат», - добавила она.

Николай Тужилин написал живописное полотно размером 70×62 сантиметров в 1971 году. На нем нарисовала молодая девушка с ребенком на руках на фоне военного пейзажа. Она стала символом и собирательным образом матерей военного времени.

В Музей Победы «Мать 1941 год» попала в 2001 году от дирекции выставок Союза художников России. Она экспонировалась в этом году в Музее Победы в рамках выставки «Утраченное детство».

Николай Терентьевич Тужилин родился 5 октября 1930 года в Самарской области. Его работы хранят в Государственном Русском музее, Третьяковской галерее, Музее Победе. Кроме того, их можно найти в частных собраниях и коллекциях России, Канады, Японии, США, Италии, Болгарии.

Ранее стало известно, что выставку картин крымских художников открыли в галерее в Жуковском.

Музеи Художники Москва 2023

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