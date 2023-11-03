Главархив Москвы и ГИТИС расскажут об истории вуза
Главархив Москвы и Российский институт театрального искусства (ГИТИС) выпустят совместный подкаст «ГИТИС говорит». Он будет посвящен истории университета, который отмечает свое 145-летие, а также развитию театрального образования в столице с 1878 года и до настоящего момента. О нем рассказала заммэра города Анастасия Ракова.
В подкасте используют документы, хранящиеся в Главархиве, а также монографии историков театра. В записи примут участие студенты, выпускники и преподаватели ГИТИСа, а также историки архивного управления.
«В Год педагога и наставника мы уделяем особое внимание проектам, посвященным образованию. Мы запускаем подкаст с ГИТИСом, где будем говорить о том, как развивалось театральное образование с конца XIX века и до сегодняшнего дня», - отметила Ракова.
Эпизоды подкаста начнут выходить в ноябре на платформах «Яндекс Музыка» и Mave, в социальной сети «ВКонтакте» и на других популярных сервисах.
История отечественного театрального образования будет представлена через рассказ о творчестве и педагогической деятельности выпускников и преподавателей ГИТИСа, таких как Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Ольга Книппер-Чехова и другие.
Этот подкаст станет вторым проектом Главархива подобного рода. Первый подкаст, «Голоса Победы», был посвящен Великой Отечественной войне и выходил еженедельно в течение года.
Ранее выставку в честь 90-летия режиссера Захарова открыли в Москве в РОСИЗО. В открытии приняли участие ГИТИС и Бахрушинский музей.