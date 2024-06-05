Глава «Союзмультфильма» Слащева рассказала о создании детского канала БРИКС
Участница Женского делового альянса БРИКС и председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в интервью 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме рассказала о планах запуска специального детского канала в странах, которые входят в блок. Она также затронула тему выхода российских мультфильмов на новые рынки.
Глава «Союзмультфильма» добавила, что ограничения со стороны западных стран также не пропустили на международные фестивали российские проекты, которые этого вполне заслуживают.
Слащева также рассказала, что иностранцам в российских анимационных фильмах нравятся не только герои и сюжеты, но и традиционные ценности , которые они несут. В этом многие видят их главную особенность.
Слащева подчеркнула, что в Женский деловой альянс БРИКС состоит из 50 участниц: по пять человек от каждой из 10 стран. В рамках организации проводят встречи с предпринимательницами, а также продвигают различные идеи и проекты.
«В октябре Россия примет саммит лидеров государств БРИКС. Надеюсь, что мы там подпишем соглашения о целом ряде проектов в области производства анимации, кино, моды, фестивалей, архитектуры и дизайна. Есть идея создания детского канала БРИКС, чтобы рассказывать детям, зачем страны объединились», - сказала она.
Собеседница 360.ru подчеркнула, что анимация - универсальный язык, который понятен всем. Он меньше зависит от актерских способностей в игровом кино.
«Сегодня наши мультфильмы есть на платформах Ближнего Востока. Когда они идеально дублированы на арабский язык, вы не сможете сказать, где они сделаны», - пояснила глава «Союзмультфильма».
Слащева добавила, что прокат «Чебурашки» в Объединенных Арабских Эмиратах прошел очень хорошо. Героя полюбили, и студия намерена запустить сериал, с которым зайдет на каналы и платформы стран Ближнего Востока.
Собеседница 360.ru подчеркнула, что определенный толчок к выходам на новые рынки дали введенные санкции. Но для успешного продвижения необходима помощь государства для качественного перевода и озвучки.