Глава «Союзмультфильма» Слащева рассказала о создании детского канала БРИКС

Глава «Союзмультфильма» добавила, что ограничения со стороны западных стран также не пропустили на международные фестивали российские проекты, которые этого вполне заслуживают.

Слащева также рассказала, что иностранцам в российских анимационных фильмах нравятся не только герои и сюжеты, но и традиционные ценности , которые они несут. В этом многие видят их главную особенность.

Слащева подчеркнула, что в Женский деловой альянс БРИКС состоит из 50 участниц: по пять человек от каждой из 10 стран. В рамках организации проводят встречи с предпринимательницами, а также продвигают различные идеи и проекты.

«В октябре Россия примет саммит лидеров государств БРИКС. Надеюсь, что мы там подпишем соглашения о целом ряде проектов в области производства анимации, кино, моды, фестивалей, архитектуры и дизайна. Есть идея создания детского канала БРИКС, чтобы рассказывать детям, зачем страны объединились», - сказала она.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что анимация - универсальный язык, который понятен всем. Он меньше зависит от актерских способностей в игровом кино.

«Сегодня наши мультфильмы есть на платформах Ближнего Востока. Когда они идеально дублированы на арабский язык, вы не сможете сказать, где они сделаны», - пояснила глава «Союзмультфильма».

Слащева добавила, что прокат «Чебурашки» в Объединенных Арабских Эмиратах прошел очень хорошо. Героя полюбили, и студия намерена запустить сериал, с которым зайдет на каналы и платформы стран Ближнего Востока.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что определенный толчок к выходам на новые рынки дали введенные санкции. Но для успешного продвижения необходима помощь государства для качественного перевода и озвучки.