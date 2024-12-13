13 декабря 2024, 09:40

Героями просветительского проекта о джазе стали артисты из Москвы и Подмосковья

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Участники джазового фестиваля во Фрязине стали героями нового просветительского мультимедийного проекта о музыке. Он объединил как начинающих джазменов, так и признанных мастеров сцены, сообщило РИАМО.

Авторы спецпроекта исследовали историю джаза и его влияние на эмоциональное состояние, а опытные музыканты рассказали, как познакомились с направлением, поделились советами и развеяли популярные мифы.

«Интерес к искусству и творчеству позитивно влияет на многие аспекты становления личности - расширяет кругозор, помогает развивать креативность, эмоциональный интеллект и нравственную осознанность. Мы хотим, чтобы молодое поколение обладало такими созидательными качествами», - рассказал гендиректор «Газпромнефть - смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Народный артист России композитор Рашид Калимуллин заявил, что вокруг джаза по-прежнему существует много предрассудков и заблуждений.

«Проекты, направленные на популяризацию музыки, вносят значительный вклад в формирование правильных ценностей и взглядов у молодого поколения. Если говорить про джаз, к этому добавляется еще и просветительская функция», - отметил он.

Всего в фестивале, состоявшемся 6 ноября, приняли участие более 100 юных джазменов от семи до 21 года. Мероприятие помогла реализовать программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Соорганизаторами выступили администрация Фрязина и Союз композиторов Евразии.

Россия Музыка Фрязино Газпром нефть
12 декабря 2024, 19:19
Выставка «Пространства Андрея Васнецова» пройдет в Российской академии художеств
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Российская академия художеств проведет выставку «Пространства Андрея Васнецова», посвященную 100-летию со дня рождения народного художника СССР, академика и члена Президиума РАХ. Гости смогут увидеть произведения монументального искусства, живописи и графики, а также эскизы, натурные зарисовки и наброски автора из частных коллекций. Многие из этих работ покажут впервые.

Отдельный раздел выставки посвящен педагогике и включает в себя работы учеников мастера. Один из активных художников-шестидесятников, создавший так называемый «суровый стиль», был представителем прославленной династии Васнецовых. Его дед, Василий Михайлович Васнецов, был известным русским художником и профессором Императорской Академии художеств.

«Индивидуальный художественный почерк мастера позволил его произведениям войти в золотой фонд отечественной классики изобразительного искусства», - подчеркнули в пресс-службе РАХ.

Экспозиция продлится с 13 декабря 2024 по 30 марта 2025 года.

Несколько дней назад в Балашихе открылась выставка об истории усадеб России. Она представляет собой уникальную коллекцию, которая охватывает разнообразные архитектурные стили и исторические эпохи. Здесь можно увидеть величественные дворянские усадьбы, уютные мещанские домики, целые деревянные города, а также удивительно красивые фабрики и храмы.

Выставки СССР Художники
12 декабря 2024, 05:02
Цена комплекта из четырех билетов на «Щелкунчик» перевалила за миллион рублей
РИА «Новости»
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Большой театр в четверг ночью, 12 декабря, окончил торги по продаже билетов на балет «Щелкунчик», который пройдет 28 декабря в 19:00. Аукцион продолжался более 17 часов, сообщило РИА «Новости».

Торги завершились с максимальной ставкой за четыре билета в 1,255 миллиона рублей, при начальной цене лота в 200 тысяч рублей. За эту цену покупатель получил места с 10-го по 13-е в 12 ряду партера.

Самый дорогой комплект из двух билетов с начальной ценой в 100 тысяч рублей купили за 420 тысяч рублей. Максимальной ставкой за одиночный билет в партер стали 105 тысяч рублей.

Ранее движение «Ветераны России» призвало руководство Большого театра направить деньги , вырученные с аукциона, в зону специальной военной операции. По мнению представителей движения, важно оценить, насколько оправдана практика проведения подобных аукционов и соответствует ли она духу текущего времени. Общественники пригрозили обратиться в ФАС.

Рубль Аукционы Театры Деньги Большой театр
09 декабря 2024, 18:25
Актера Борисова номинировали на «Золотой глобус»
Unsplash
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Российского актера Юрия Борисова номинировали на премию «Золотой глобус» за роль в комедийно-драматическом фильме «Анора» режиссера Шона Бэйкера. Список номинантов опубликовало издание Variety.

В перечне оказались фильмы «Эмилия Перес» Жака Одиара, «Бруталист» Брэди Корбета и «Конклав» Эдварда Бергера.

Борисова номинировали в категории «лучший актер второго плана».

Картине «Анора» аплодировали на Каннском кинофестивале в течение семи с половиной минут. На премьеру Борисов пришел вместе с коллегами по цеху - Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой. Всего в ленте снялись четыре российских актера.

Фильм рассказывает о стриптизерше из Бруклина, которая выходит замуж за российского олигарха. Родителей молодого человека пугает прошлое девушки, поэтому они пытаются аннулировать брак сына.

Фильмы Актеры Премия Золотой глобус
07 декабря 2024, 00:25
Назван секрет успеха российских фильмов и сериалов за рубежом
РИА «Новости»
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Российские фильмы востребованы в других странах благодаря сильным сценариям. Отечественный кинематограф опередил мировые тренды, сообщил актер, сценарист, продюсер ООО ПЦ «Клевафильм» Георгий Житков сайту «ФедералПресс».

«Я считаю, что за последние 10 лет именно творческая составляющая сценарного цеха киносъемочной группы стала даже опережать во многом мировые тренды», - сказал он.

Житков напомнил, что фильм «Холоп» продан в 16 стран мира, в том числе во Францию, Сербию и Бразилию, а сериал «Интерны» - в 12 государств. Продюсер выразил уверенность, что именно сценарии обеспечили этим проектам такой успех.

Очередным хитом может стать сериал по мотивам фильма «Москва слезам не верит». В сентябре Институт развития интернета презентовал его актерский состав и показал рабочие кадры со съемочной площадки.

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