05 мая 2024, 17:31

Герой Бориса Клюева умрет в первой серии нового сезона «Ворониных»

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Самого фактурного персонажа «Ворониных» Николая Воронина похоронят в первой серии нового сезона сериала. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Исполнитель роли Борис Клюев скончался четыре года назад, создатели телефильма не нашли ему достойную замену. Никто не смог воплотить образ грубоватого, ироничного пенсионера.

«Решили, что по сюжету Николай Воронин умрет. Так авторы сериала хотят почтить память народного артиста РФ», - сообщили авторы материала.

Актерский состав в целом обновят. На роль повзрослевшей Маши Ворониной пригласили 22-летнюю артистку Карину Орлову. Филю и Кирю сыграют близнецы из последних сезонов. Сюжетные твисты и актерская игра останутся прежними.

Народный артист России Клюев умер 1 сентября 2020 года. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. В ноябре 2023-го в СМИ появилась запись последнего интервью актера.

Сериалы Актеры
06 мая 2024, 17:49
«Волосы дыбом». Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» героя Клюева в «Ворониных»
РИА «Новости»
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Актриса Екатерина Волкова опровергла слухи о том, что героя Бориса Клюева похоронят в первой серии нового сезона ситкома «Воронины». Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«От заголовков сегодняшних я просто в шоке», - призналась артистка.

По ее словам, сообщения о том, что в первой серии нового сезона похоронят самого фактурного персонажа сериала, Николая Воронина, - неправда.

«Никого хоронить мы не будем. А в первых сериях - тем более», - сказала она.

Актриса подчеркнула, что найти замену скончавшемуся артисту съемочная группа даже не пыталась. На роль Папы никто не пробовался.

«Папа - он один единственный. Невозможно его никем заменить», - добавила Волкова.

Продюсеры также разоблачили ложь актрисы Марии Ильюхиной о продолжении «Ворониных». Ранее артистка написала в социальных сетях, что ее не позвали сниматься в спин-оффе.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Сериалы Кино Актеры
05 мая 2024, 16:55
«Хлестка и хабалиста». Александр Васильев прошелся по новой судье «Модного приговора»
РИА «Новости»
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Историк моды Александр Васильев в интервью на YouTube-канале «Телеканал Страз» оценил новую судью «Модного приговора» — эксперта по стилю Лилию Рах. Бывший ведущий передачи признался, что ему грустно от мысли, что новую сотрудницу пригласили из Казахстана.

«Говорят, что эта дама очень хлестка на язык, хабалиста, носит короткую прическу, одевается строго, стильно, была байером в Италии. Я, конечно, хотел бы посмотреть, насколько она справляется. Телевидение в России смотрят женщины, они не хотят смотреть на другую женщину, которую будут критиковать, они хотят смотреть на мужчину», - высказался Васильев.

Стилист признался, что незнаком с Лилией. Но ему очень жаль, что ее пришлось искать в Казахстане, ведь Россия - такая огромная страна. По мнению Васильева, причина в том, что многие разъехались. До того, как нанять Рах, Первый канал пробовал на роль нескольких ведущих, но никто не подошел. Дело в том, что они «потерялись» на фоне Эвелины Хромченко, к тому же не пользовались большой популярностью у публики. А новую ведущую Лилию, добавил Васильев, поддерживает один из продюсеров «Модного приговора».

Историк моды Александр Васильев был ведущим «Модного приговора» более 10 лет. Но в октябре 2023 года он сообщил, что уходит из шоу , так как хочет заняться другими проектами. На смену ему пришел стилист Александр Рогов - за него активно голосовали зрители. Васильев полностью поддержал кандидатуру Рогова, отметив, что у того большой опыт ведения телепередач о моде, он прекрасно чувствует себя перед камерой.

Историк моды Александр Васильев в интервью на YouTube-канале «Телеканал Страз» оценил новую судью «Модного приговора» - эксперта по стилю Лилию Рах. Бывший ведущий передачи признался, что ему грустно от мысли, что новую сотрудницу пригласили из Казахстана.

Мода Казахстан Италия Женщины Россия Мужчины
05 мая 2024, 10:59
Стала известна пятерка самых провальных фильмов
Freepik
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Издание Deadline обнародовало список самых убыточных фильмов 2023 года. В антирейтинг вошли четыре картины, созданные компанией Disney.

Топ-5 самых провальных кинолент возглавил «Капитан Марвел 2», его создатели понесли убытки на 237 миллионов долларов.

Второе место антирейтинга занял блокбастер «Флэш» производства компании Warner Bros. Его выпуск насчитывает потери в 155 миллионов долларов. Он стал единственным фильмом в списке, над которым не работал Disney.

Бронза досталась картине «Индиана Джонс и колесо судьбы», убытки которой составили 143 миллиона долларов.

На четвертом месте разместился фильм «Заветное желание» с убытками в 131 миллионов долларов. Замкнула пятерку лидеров лента «Особняк с привидениями» - минус 117 миллионов долларов.

Одним из самых кассовых фильмов стала вторая часть «Дюны» режиссера Дени Вильнева. Картина уже собрала более 500 миллионов долларов.

Кино Режиссер Фильмы Актеры
05 мая 2024, 09:31
«Схема уже отработанная». Ефремов — об экстренном похудении ради роли в кино
Global Look Press
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В конце мая зрители увидят на экранах хорошо знакомых с детства героев — Илью Муромца и Соловья Разбойника. Последнего сыграет Никита Ефремов, которому пришлось экстренно похудеть для этой роли, сообщил сайт kp.ru.

В конце мая зрители увидят на экранах хорошо знакомых с детства героев - Илью Муромца и Соловья Разбойника. Последнего сыграет Никита Ефремов, которому пришлось экстренно похудеть для этой роли, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, режиссер Карен Оганесян заканчивает работу над картиной «Стальное сердце». Сюжет перенесет героев в будущее, где Илья Муромец будет носить костюм боевого робота и сражаться со своим главным врагом - Соловьем-Разбойником. Актер Никита Ефремов рассказал журналистам, что ему пришлось сбросить вес ради роли.

«Пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел», - поделился он.

Артист посетовал, что времени на похудение было мало, поэтому пришлось сбрасывать лишний вес экстренно. По его словам, вместо двух месяцев режиссер потребовал прийти в форму за 30 дней.

«Но все получилось. А так я спортом все время занимаюсь», - уточнил Ефремов.

Ранее актриса Анна Чиповская рассказала, что очень тщательно выбирает роли. По ее словам, она никогда не станет сниматься в гробу.

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