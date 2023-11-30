30 ноября 2023, 18:31

Гергиева представят коллективу Большого театра в качестве директора — СМИ

Википедия
Читайте нас в: Google Новости

Дирижера Валерия Гергиева официально представят коллективу Большого театра как нового директора. Об этом сообщил источник Telegram-канала Shot.

Объявление сделает нынешний руководитель культурного учреждения Владимир Урин 1 декабря. По предварительным данным, Гергиев будет руководить объединенной дирекцией Мариинского и Большого театров.

Ранее худрук Мариинского театра прокомментировал слухи о своем назначении на пост директора ГАБТ. Гергиев подчеркнул, что не искал возможности работать в два раза больше.

В СМИ ранее появилась информации о том, что дирижер сменит на должности директора Большого театра Владимира Урина. Тот написал заявление на увольнение по собственному желанию. Слухи о назначении Гергиева на пост главы ГАБТ подтвердила журналистка Ксения Собчак.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует проводить отдельную встречу с Урины и Гергиевым.

Россия Театры
30 ноября 2023, 06:31
Нацпроект «Культура» в России продлят до 2030 года
Читайте нас в: Google Новости
Национальный проект «Культура» оказался востребованным, поэтому его могут продлить до 2030 года. Благодаря ему отремонтировали 336 сельских домов культуры и 274 детские школы искусств, заявила на правительственном часе в Госдуме министр культуры Ольга Любимова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта „Культура“. Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких. Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта „Культура“ до 2030 года», - сказала она.

Нацпроект «Культура» стартовал в 2019 году и завершится в 2024 году. В него вошли три федеральных проекта - «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». Ольга Любимова сообщила, что только за последние два года удалось отремонтировать 274 детских школ искусств и обеспечить еще 610 таких учреждений и училищ музыкальными инструментами, материалами и оборудованием. В 68 регионах построили и капитально отремонтировали 336 сельских домов культуры и модернизировали 197 кинозалов.

В Подмосковье по этому нацпроекту в 2023 году построили центр культурного развития на территории Раменского, спортивно-репетиционный зал в Химках, капитально отремонтировали Сергиевскую детскую школу искусств в Коломне. К единому стандарту привели 16 библиотек.

Нацпроекты Минкультуры РФ
30 ноября 2023, 00:43
Скончалась советская актриса Тамара Солодовникова
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Советская актриса Тамара Солодовникова скончалась в Москве на 99-м году жизни. Об этом сообщило агентство Регнум со ссылкой на свой источник.

Пенсионерку нашли мертвой в ее квартире на Конаковском проезде. Причиной ее смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Тамара Солодовникова появилась на свет 1 сентября 1925 года. Она начала свою творческую деятельность в Театре Балтийского флота в латвийском городе Лиепая. Там женщина встретила своего будущего супруга - Сергея Штейна. В военные годы мужчина стал разведчиком, но после ранения вернулся к обычной жизни и нашел себя в актерстве.

Уже с 1958 года Солодовникова вместе с мужем играла в Московском гастрольном театре комедии при «Росконцерте». Там женщина прослужила до пенсии. Помимо спектаклей артистка снималась в фильмах. Зрители видели ее в таких проектах, как «Дом и хозяин», «Глава семьи», «Скрипка Ротшильда» и «Графиня».

СССР Театры Актеры
29 ноября 2023, 17:19
Собянин поздравил актрису Нину Гребешкову с днем рождения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму актрисе Нине Гребешковой в честь ее 93-го дня рождения. Она появилась на официальном сайте столичного правительства.

«Созданные Вами замечательные женские образы полюбились миллионам зрителей в нашей стране и за рубежом. Фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа», - написал мэр.

Нина Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года и получила образование в ВГИКе. Она работала в театре-студии и сыграла множество ролей в известных фильмах. Особо заметной стала ее работа в комедиях Леонида Гайдая, таких как «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Не может быть!». Кроме того, она приняла участие в множестве других фильмов, которые также получили признание и любовь зрителей.

Звание заслуженной артистки России присвоили Нине Гребешковой в 2001 году.

Кино Сергей Собянин Москва 2023
27 ноября 2023, 18:53
Фотовыставку о метро открыли в центре Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Фотовыставку «Архитектура света», которая стал совместным проектом художницы Александры Слон и Москомархитектуры, открыли 27 ноября на Тверском бульваре. Об этом сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

Представленная экспозиция на открытом воздухе будет доступна для посетителей до 10 декабря. Целью выставки стало привлечение внимания к освещению станций московского метро. Авторы хотели подчеркнуть не только его функциональное значение для безопасности и комфорта пассажиров, но и эстетическую составляющую.

«Наша фотовыставка проводит некий временной экскурс, наглядно демонстрируя роль осветительных приборов в создании уникального облика каждой станции», - рассказала Княжевская.

По словам организаторов, освещение на станциях способно выступать в качестве ключевого элемента архитектурно-художественного оформления, служа отражением богатой истории Москвы, атмосферы старого метро и современной городской архитектуры.

«Уникальный облик каждой станции складывается из множества деталей, в том числе из элементов освещения. Они по праву могут считаться отдельными произведениями искусства», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее стало известно, что в музее-заповеднике Царицыно откроют выставку о Романовых. Она будет посвящена воспитанию и образованию детей российских императоров.

Выставки Метро Москва 2023

Новости по теме