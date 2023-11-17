Гергиев неоднозначно ответил на слухи о назначении директором Большого театра

Журналист спросил у худрука Мариинского театра, правда ли, что у того в ближайшее время станет в два раза больше работы.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше. Работать в своей стране <…> мы считаем необходимым и нужным», - ответил дирижер.

Гергиев добавил, что у Мариинского театра есть устойчивые представления о своей ответственности, возможностях и обязанностях. Когда все это сходится в одной гармонии, уже не важно, идет речь о двух городах, трех театрах, нескольких регионах или странах, пояснил дирижер.

О скором назначении Гергиева директором Большого театра сообщили источники «Известий». По их данным, дирижер сменит на этом посту Владимира Урина , покидающего культурное учреждение по собственному желанию.