Гамбургская опера покажет спектакль по речам Путина

Среди премьер театра выделили концертное исполнение монооперы современного немецкого композитора Гордона Кампе «Деспот».

В основе спектакля лежат высказывания президента России «собранные в мирное время, положенные на музыку во время войны».

Показ намечен на 25 января 2025 года. Предпродажи пока нет, а цена за один билет составит 28 евро.

Ранее Путин заявил о попытках в мире исказить историю «фальшивками» в кино и литературе Он также выразил уверенность, что подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией.