13 марта 2024, 13:45

Гамбургская опера покажет спектакль по речам Путина

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Гамбургская опера объявила планы на следующий год. Один из ведущих оперных театров Германии покажет спектакль, основанный на высказываниях президента России Владимира Путина. Соответствующая программа появилась на сайте учреждения.

Среди премьер театра выделили концертное исполнение монооперы современного немецкого композитора Гордона Кампе «Деспот».

В основе спектакля лежат высказывания президента России «собранные в мирное время, положенные на музыку во время войны».

Показ намечен на 25 января 2025 года. Предпродажи пока нет, а цена за один билет составит 28 евро.

Ранее Путин заявил о попытках в мире исказить историю «фальшивками» в кино и литературе Он также выразил уверенность, что подлинное искусство мешает тем, кто занимается фальсификацией.

Германия Спектакль Театры Владимир Путин
13 марта 2024, 12:19
Комик Педро Тексидор умер от остановки дыхания
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В реанимации больницы в Баямоне в субботу, 9 марта, на 73-м году жизни скончался пуэрториканский комик Педро Хуан Тексидор. У него резко остановилось дыхание, что и стало причиной смерти. Его друзья и коллеги выложили в соцсетях слова печали.

Тексидор родился в 1951 году. Он увлекался дизайном и рекламой. Позже он получил грант и начал заниматься актерским мастерством. Мужчина получил образование в Национальном университете. А спустя время стал частью труппы Teatro del Sesenta.

Комик запомнился публике своим чувством юмора и актерским стилем. В конце 1980-х годов он создал пародийный рэп-дуэт Eros y Rap вместе со своим другом и коллегой по прозвищу Коротышка Кастро. А также в этот период он снимался в кино.

Кино
13 марта 2024, 12:11
Умер хореограф Юрий Копытин
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Бывший главный балетмейстер Государственного академического Воронежского русского народного хора имени К. И. Массалитинова Юрий Копытин умер 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В период с 1984 по 2013 год Копытин руководил балетным коллективом, создавая уникальные хореографические произведения, такие как «Воронежские хороводы», «Танец с бубнами», «На печи сижу» и многие другие. Его творческий подход отличался глубоким переосмыслением фольклорных традиций, стремлением к инновациям в содержании и форме исполнения.

Коллеги и зрители запомнили Копытина как теплую и светлую личность, выдающегося артиста и талантливого режиссера. Его профессиональные и творческие достижения были достойно оценены на государственном уровне. В 2004 году хореографу присвоили звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2010 году он стал лауреатом Государственной премии в области культуры.

Церемония прощания с Юрием Копытиным пройдет 13 марта в 13:00 у морга больницы «Электроника», после чего состоятся похороны на Левобережном кладбище.

Музыка Театры
13 марта 2024, 12:03
Документальный фильм о малой родине Камилы Валиевой и Shaman’а покажут в 26 странах мира
РИА «Новости»
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Выдающиеся деятели культуры, спорта и науки снялись в документальном фильме телеканала RT и дирекции выставки достижений «Россия» о малой родине. Ленту «Спасибо, родная!» перевели на 12 иностранных языков и покажут в 26 странах.

Картину сняли Дмитрий Хрусталев и Екатерина Кожакина. Космонавт и Герой России Сергей Кудь-Сверчков, летчик-испытатель и Герой России Олег Мутовин, пианист Денис Мацуев, фигуристка Камила Валиева, гроссмейстер Сергей Карякин, певец Shaman (Ярослав Дронов) и другие на несколько дней вернулись в регионы, где родились и выросли. Они поделились воспоминаниями и оценили, как изменился родной край за последние годы.

Премьера фильма «Спасибо, родная!» состоялась 8 декабря на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Его посмотрели 1500 человек. К ним присоединятся зрители за рубежом - картину перевели на 12 иностранных языков и покажут в 26 странах мира. В их числе Замбия, Буркина-Фасо, Куба, Турция, Танзания и Болгария. Сеансы пройдут в представительствах Россотрудничества, на национальных телеканалах и в соцсетях.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в ноябре 2023 года. Она продлится до 8 июля.

Спортсмены Журналистика Кино Россия Актеры Денис Мацуев Камила Валиева Патриотизм Shaman
12 марта 2024, 11:44
Минский кинотеатр отменил показ фильмов Сокурова
РИА «Новости»
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Минский кинотеатр Falcon Club отменил показы фильмов «Солнце» и «Сказка» режиссера Александра Сокурова. Об этом заведение сообщило на странице в Facebook*.

«Отменяются по техническим причинам», - написали представители кинотеатра.

Сам режиссер заявил, что изначально понимал, что будет такой исход, а причины отмены будут вовсе не техническими. Однако Сокуров выразил надежду, что другие кинематографисты смогут показать свои работы публике.

По плану показы должны были провести 11–13 марта. Помимо Сокурова, свой фильм «Мальчик русский» должен был представить его ученик Александр Золотухин.

Фильм «Сказка» повествует о встрече Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини в мире после смерти, где каждый из них говорит на своем языке. А «Солнце», выпущенный в 2005 году, рассказывает о последних днях Второй мировой войны и японском императоре Хирохито.

Ранее посвященный СВО фильм «Свидетель» показали в Италии. До этого в начале года показ фильма в Болонье отменили.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Режиссер Фильмы

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