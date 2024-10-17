17 октября 2024, 19:01

Гала-ужин музыкальной премии «Виктория» состоялся в Москве

РИА «Новости»
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Гала-ужин Российской музыкальной национальной премии «Виктория» состоялся 16 октября в Москве. В нем приняли участие около 300 артистов, продюсеров и музыкальных критиков.


«Цель была следующая: попробовать создать в России премию, которая была бы объективной, оценивала бы реальные достижения артистов, клипмейкеров, авторов и композиторов», - рассказал ее основатель Юрий Костин.

В шорт-листе премии, которую называют российской «Грэмми», 13 номинаций. Ключевым моментом вечера стала жеребьевка, определившая шестерых членов счетной комиссии. Они будут отвечать за контрольные голоса и подведение итогов.

«Это огромное культурное событие в жизни нашего города, в жизни нашей страны. Это помогает развиваться и песенному искусству, и искусству вообще», - заявил заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский.

Премию учредили в 2015 году Костин, предприниматель и поэт-песенник Михаил Гуцериев и композитор Игорь Крутой. Ежегодно они награждают лучших представителей отрасли. Имена победителей объявят на торжественной церемонии 1 марта в концертном зале «Live Арена».

Награды Музыка Москва
14 октября 2024, 22:44
«В знак протеста». Актер театра в Пятигорске объявил голодовку из-за недопуска к работе
Pxhere
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Оперный певец Пятигорского театра оперетты Алексей Яковлев голодает восьмые сутки из-за конфликта с руководством и запрета выступать на сцене. Об этом артист рассказал в комментарии 360.ru.

По его словам, в сентябре 2023 года произошел конфликт между артистами и администрацией культурного учреждения. Сотрудники направили письмо в Минкультуры Ставропольского края, где изложили недочеты в работе руководства в художественной части. Артисты выразили свою позицию честно и открыто. Комиссия министерства предложила мирно урегулировать вопрос.

«Однако после отъезда комиссии была назначена так называемая аттестация. <…> Итогом всего этого конфликта стало увольнение „по собственному желанию“», - поделился Яковлев.

Ему самому администрация начала один за другим «лепить» выговоры, которые артист обжаловал в суде. Все решения инстанции были в пользу певца.

«Меня восстановили на работу, мне платят зарплату, но при этом меня не выпускают ни в одном спектакле. Мне запретили участвовать в репетициях, запретили участвовать в спектаклях, запретили репетировать с актерами. <…> Фактически меня лишили работы вот таким способом», - пожаловался Яковлев.

Артист заявил, что пошел на голодовку в знак протеста из-за неисполнения закона и условий трудового договора. Администрация не пошла навстречу певцу.

«Сегодня уже восьмой день, как я на голодовке. Я с водой, не сухая голодовка. Я написал в вышестоящие всякие инстанции, оповестил об этом поликлинику, главврача. Ведусь я под наблюдением врачей. То есть они меня регулярно проверяют, берут анализы. Но на данный момент пока решения никакого не произошло. <…> Голодовка в знак протеста. <…> Я уже похудел на шесть килограммов», - заключил артист.

Ранее певец Эдуард Шарлот* объявил голодовку. Это произошло из-за сломанного радио в камере СИЗО.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Протесты Театры Актеры Пятигорск
10 октября 2024, 20:15
XXIV Международный музыкальный фестиваль Arslonga («АрсЛонга»)
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В России в двадцать четвертый раз пройдет Международный музыкальный фестиваль ArsLonga («АрсЛонга»). Московская программа будет представлена с 19 октября по 24 ноября на нескольких площадках, включая Зал Зарядье и Консерваторию; региональная программа продлится до февраля 2025 года.

В рамках фестиваля запланированы программа «Чайковский. Все симфонии», посвященная творчеству великого композитора, и опера «Евгений Онегин», приуроченная к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Открытие фестиваля состоится в Большом зале Консерватории 19 октября – музыканты Московского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Ивана Рудина исполнят Первую и Четвертую симфонии Петра Ильича Чайковского. Также концерты в Консерватории пройдут 23 и 29 октября.

На сцене Зала Зарядье 2 ноября народный артист России Денис Мацуев в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра исполнит концерт для фортепиано с оркестром №1. Также в этот вечер будет представлен шедевр творчества Петра Чайковского, заслуженно называющийся оперой без слов – произведение, основанное на философской трагедии выдающегося английского поэта Джорджа Байрона, симфония «Манфред».

Традиционно концертная программа фестиваля завершится в Зале Зарядье: 23 и 24 ноября в сопровождении хора и Московского государственного симфонического оркестра зрителей ждут лирические сцены из оперы «Евгений Онегин» на либретто К. Шиловского по одноимённому роману в стихах А.С. Пушкина. На сцене: Елена Стихина, Владислав Сулимский, Алексей Татаринцев, Екатерина Сергеева.

В России в двадцать четвертый раз пройдет Международный музыкальный фестиваль ArsLonga («АрсЛонга»).

Московская программа будет представлена с 19 октября по 24 ноября на нескольких площадках, включая Зал Зарядье и Консерваторию; региональная программа продлится до февраля 2025 года.

Концерты Фестивали Денис Мацуев
24 сентября 2024, 09:57
«Флибуста закончилась, как и я сам». У владельца знаменитой онлайн-библиотеки нашли рак
РИА «Новости»
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Пользователь с ником Stiver, который владеет сайтом библиотеки «Флибуста», сообщил, что у него выявили онкологическое заболевание. Об этом он рассказал на сайте книжного сообщества.

«К сожалению, Флибуста на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», - написал создатель библиотеки.

По словам Stiver, у него обнаружили опухоль ЦНС, которую относят к четвертой степени злокачественности. Также владелец ресурса уточнил, что серверы сайта оплачены еще на несколько недель.

«Флибуста» - бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека. На сайте можно бесплатно читать и скачивать большинство книг.

Книги Онкология
21 сентября 2024, 13:42
Скончался оперный певец Верестников
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После продолжительной болезни умер солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владислав Верестников. Он скончался в возрасте 77 лет. Об этом РИА «Новости» заявила пресс-секретарь ГАБТ Катерина Новикова.

В Большом театре певец работал с 1977 по 2006 годы. За это время он исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов. После ухода из Большого театра Верестников занимался преподаванием в институте музыки имени Шнитке и в центре оперного пения Галины Вишневской.

Коллектив Большого театра выразил соболезнования родным и близким певца. Дату и место прощания пресс-служба Большого театра опубликует позже.

Ранее из жизни ушел российский композитор, профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах. Он преподавал в университете более 20 лет и написал музыку к 80 театральным постановкам, операм, мюзиклам, балетам, фильмам и сериалам. Также композитор создал учебное пособие по ансамблевому пению.

Музыка Театры Москва

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