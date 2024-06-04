04 июня 2024, 14:14

Франдетти уйдет с должности главного режиссера «Ленкома»

Global Look Press
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Главный режиссер театра «Ленком Марка Захарова» Алексей Франдетти сообщил об уходе со своего поста. Об этом он заявил журналистам после пресс-показа спектакля «Кабаре. Пушкин». Его слова передало РИА «Новости».

«Этот спектакль является моим прощанием с театром „Ленком Марка Захарова“ и с должностью главного режиссера», - сказал Франдетти.

Он выразил благодарность театру за два года работы. Франдетти доработает этот сезон и уйдет на год раньше, чем прописано в контракте.

Ранее актер Александр Домогаров уволился из Театра Моссовета. Причиной этого стал его конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым.

Режиссер Россия Спектакль Театры
04 июня 2024, 11:04
Умерла актриса из сериала «Коломбо» Дженис Пейдж
Freepik
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Звезда Голливуда и Бродвея, американская актриса Дженис Пейдж умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на ее друга Стюарта Ламперта.

По информации СМИ, артистка скончалась в воскресенье, 2 июня, естественной смертью в своем доме в Лос-Анджелесе.

Дженис Пейдж родилась 16 сентября 1922 года. Она начала выступать на сцене с пяти лет. После окончания средней школы переехала в Лос-Анджелес и пела в голливудской столовой во время Второй мировой войны. Там ее увидел агент Warner Bros. и предложил контракт. Девушка начала сниматься в малобюджетных мюзиклах и дебютировала в кино. Кроме того, Пейдж успела побыть пин-ап моделью.

Актриса снялась в сериале «Коломбо», детективной комедии «Осталось увидеть» и мюзикле «Пижамная игра». Пейдж продолжала выступать до 90 лет. В 2018 году она присоединилась к движению MeToo, заявив, что, когда ей было 22 года, на нее напал покойный наследник универмага Альфред Блумингдейл.

Кино Голливуд Актеры
02 июня 2024, 11:55
Умерла звезда фильма-спектакля «Золушка»
Unsplash
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Заслуженная артистка России Инна Алабина скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Вахтангова.

Коллеги актрисы выразили слова сочувствия ее семье и близким. В театре отметили, что Алабина обладала неповторимой индивидуальностью - в ней сочетались и женственность, и озорной мальчишеский задор.

В комментариях к записи поклонники артистки вспомнили о ее прекрасном голосе, который часто звучал на радиостанции «Юность».

Алабина посвятила театру всю свою жизнь. Она играла в спектаклях «Планета надежды», «Золушка», «Принцесса Турандот», «Приключения Гекльберри Финна», «Конармия» и других.

Ранее из жизни ушла актриса Анастасия Заворотнюк. Артистка скончалась после продолжительной болезни. Ее похороны прошли 1 июня на Троекуровском кладбище.

Россия Спектакль Театры
01 июня 2024, 18:48
Фильм «Мой любимый чемпион» показали в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в Москве
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В Москве на ВДНХ в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» презентовали фильм «Мой любимый чемпион». Предпоказ приурочили ко Дню защиты детей.

Сюжет разворачивается вокруг тринадцатилетней Саши и ее коня по кличке Джонатан. Отец девочки решил продать животное, так как содержать Джоника стало дорого. Ребенок готов пойти на все, чтобы любимый питомец остался в семье. Главные герои преодолеют непростой путь, который приведет их к новым открытиям и большим победам.

После премьеры создатели картины провели встречу со зрителями. Самые активные получили билеты в кино. На показе было много гостей, в том числе, представители Министерства культуры, Минспорта и сотрудники Центра спортподготовки сборных команд России, а также Федерация конного спорта.

Первый советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов пояснил, что хотел с помощью фильма напомнить обществу о таких ценностях, как верность, дружба, искренность, любовь, уважение и терпение.

Фильм «Мой любимый чемпион» выйдет в прокат 27 июня. Сейчас его можно увидеть только в павильоне «Роснефти», а также там можно послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.

«И, конечно, мы хотели погрузить зрителя в этот красивый великолепный мир конного спорта и поразить воображение зрителя. И, возможно, уже встретить зрителя после просмотра этого фильма на трибунах конных спортивных соревнований, а возможно даже на коне», - добавил он.

Актриса, исполнившая главную роль в картине, Василиса Коростышевская подчеркнула, что для нее эта история не только про дружбу, но и про достижение целей, упорство и отношения родителей с детьми.

Дети Кино
01 июня 2024, 18:24
Завершились съемки первого российского блокбастера с Наталией Орейро
РИА «Новости»
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Аргентинская актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро снялась в российском семейном блокбастере «Письмо Деду Морозу», фильм выйдет на экраны кинотеатров в 2026 году. Об окончании съемок объявила киностудия имени Горького, сообщил «Царьград».

Роли в киноленте исполнили артисты Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова и Константин Каримов. Ярким событием для фильма стало участие аргентинской звезды сериала «Дикий ангел» Наталии Орейро.

По информации издания, латиноамериканская певица и актриса поразила коллег своим профессионализмом и душевностью. Каримов признался журналистам, что всегда мечтал работать с Орейро на одной площадке.

По данным Telegram-канала Mash , иностранная артистка покинула Россию в апреле. Последние сцены семейного блокбастера снимались в усадьбе Ивановское в Подольске. Ее территорию огородили и на протяжении месяца, туда не пускали посетителей.

Сериалы Фильмы Кристина Асмус Актеры Наталия Орейро Дед Мороз

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