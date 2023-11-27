Фотовыставку о метро открыли в центре Москвы

Представленная экспозиция на открытом воздухе будет доступна для посетителей до 10 декабря. Целью выставки стало привлечение внимания к освещению станций московского метро. Авторы хотели подчеркнуть не только его функциональное значение для безопасности и комфорта пассажиров, но и эстетическую составляющую.

«Наша фотовыставка проводит некий временной экскурс, наглядно демонстрируя роль осветительных приборов в создании уникального облика каждой станции», - рассказала Княжевская.

По словам организаторов, освещение на станциях способно выступать в качестве ключевого элемента архитектурно-художественного оформления, служа отражением богатой истории Москвы, атмосферы старого метро и современной городской архитектуры.

«Уникальный облик каждой станции складывается из множества деталей, в том числе из элементов освещения. Они по праву могут считаться отдельными произведениями искусства», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

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