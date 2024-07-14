14 июля 2024, 16:11

Фонд кино назвал фильмы с самыми крупными кассовыми сборами за 3,5 года

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Фонд кино перечислил фильмы с самыми крупными кассовыми сборами за последние 3,5 года. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

«Самыми кассовыми фильмами в России, созданными при поддержке Фонда кино и вышедшими в прокат за последние 3,5 года, стали: „Чебурашка“, „Холоп 2“, „Бременские музыканты“», - отметили в пресс-службе фонда.

Также в список вошли киноленты «По щучьему велению», «Мастер и Маргарита», «Вызов», «Последний Богатырь: Посланник Тьмы», «Лед 3», «Последний богатырь: Корень зла», «Сто лет тому вперед», «Летучий корабль» и «Конек-Горбунок».

Лидером стал «Чебурашка», он собрал 6,787 миллиарда рублей.

Газета Financial Times ранее сообщила, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель стала главной героиней комедийного сериала «Мисс Меркель».

Кино Фильмы
11 июля 2024, 17:55
Умер артист и режиссер Сергей Ерофеев
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Не стало артиста и режиссера Владимирского театра кукол Сергея Ерофеева. Он скоропостижно скончался 10 июля на 49-м году жизни, сообщили представители культурного учреждения.

«Это неожиданная, неописуемая, невосполнимая утрата для всех нас», - отметили коллеги артиста.

Ерофеев окончил Нижегородское театральное училище в 1999 году. Затем служил в театре больше 20 лет. За эти годы ему удалось сыграть большое количество ролей. Он совершенстве владел всеми видами кукол.

Режиссерские работы артиста останутся в репертуаре театра на долгие годы.

Церемонию прощания с Ерофеевым проведут на его Родине - в Ново-Чебоксарске.

Болезни Режиссер Актеры
11 июля 2024, 16:59
Театр сатиры учредит стипендию имени Александра Ширвиндта
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В честь народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта в Московском академическом Театре сатиры запланировали учредить именную стипендию. Ее будут вручать студентам Щукинского училища, рассказал ТАСС художественный руководитель культурного учреждения Евгений Герасимов.

Кроме того, 19 июля в театре пройдет посвященный народному артисту спектакль «Планета Ширвиндт». В этот день народному артисту РСФСР могло бы исполниться 90 лет.

«Труппа театра решила сделать стипендию Ширвиндта в Щукинском училище. Средства, которые будут получены 19 числа - а то, что мы отдали в продажу, билеты раскупили в первые же дни, - мы отдадим на эту стипендию», - поделился Герасимов.

По его словам, стипендию будут вручать на постоянной основе.

Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Он посмертно получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

Спектакль Театры Студенты
11 июля 2024, 03:23
В «Служебном романе» зрители обнаружили новый киноляп с галстуком Самохвалова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Внимательные зрители обнаружили очередной киноляп в советской трагикомедии «Служебный роман», вышедшей на экраны в 1977 году. На этот раз в фокус попал галстук героя Олега Басилашвили, об этом написал РБК Life.

Некоторые нестыковки в одежде героев свидетельствуют, что сцены переснимали несколько раз. У Самохвалова в сценах первого дня постоянно меняется расцветка галстука. При знакомстве с Калугиной у нее в кабинете он сине-оранжевый. Позже в тот же день герой Басилашвили на перекуре с Новосельцевым и Рыжовой появляется в кадре в оранжево-серебристом галстуке.

Когда Самохвалов возвращается в кабинет директора, галстук снова меняет цвет. Предположительно, сцены снимали в разные дни, поэтому и аксессуар повязали по-другому.

Еще один предмет одежды в картине вызвал внимание зрителей - самозастегивающийся пиджак Калугиной. Этот предмет гардероба на героине Алисы Фрейндлих то оказывался расстегнутым , то застегнутым на все пуговицы.

Кино Фильмы
10 июля 2024, 18:22
Внезапные локоны и длина волос. В «Д’Артаньяне и три мушкетера» нашли киноляп
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» нашли киноляп, связанный с прической актера Михаила Боярского. Об этом сообщили журналисты РБК.

В фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» нашли киноляп, связанный с прической актера Михаила Боярского. Об этом сообщили журналисты РБК.

В первой части советской картине «Д’Артаньян и три мушкетера» режиссер Георгия Юнгвальда-Хилькевича на 56-й минуте ошибка. В эпизоде, где Олег Табаков в образе короля Франции отчитывает четверых храбрецов, восхваляя своих мушкетеров, у Д’Артаньяна в считаные секунды несколько раз меняется прическа.

Можно заметить, когда Д’Артаньян стоит по стойке смирно перед королем, который в это время называет пистоли лучшей ценой за преданность, волосы у гасконца уложены прямо.

Спустя секунду герой Боярского встает в строй к друзьям, монарх поворачивается к ним лицом, а у Д’Артаньяна уже заметно отрасли волосы и появились локоны. При этом прическа у мушкетера меняется так несколько раз.

Ранее зрители указали на неточность в фильме «Служебный роман». У начальницы Людмилы Калугиной сам по себе то расстегивается, то застегивается на все пуговицы коричневый пиджак.

Кино Фильмы Михаил Боярский

Новости по теме