«Флибуста закончилась, как и я сам». У владельца знаменитой онлайн-библиотеки нашли рак

«К сожалению, Флибуста на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», - написал создатель библиотеки.

По словам Stiver, у него обнаружили опухоль ЦНС, которую относят к четвертой степени злокачественности. Также владелец ресурса уточнил, что серверы сайта оплачены еще на несколько недель.

«Флибуста» - бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека. На сайте можно бесплатно читать и скачивать большинство книг.