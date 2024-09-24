24 сентября 2024, 09:57

«Флибуста закончилась, как и я сам». У владельца знаменитой онлайн-библиотеки нашли рак

РИА «Новости»
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Пользователь с ником Stiver, который владеет сайтом библиотеки «Флибуста», сообщил, что у него выявили онкологическое заболевание. Об этом он рассказал на сайте книжного сообщества.

«К сожалению, Флибуста на этом видимо закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», - написал создатель библиотеки.

По словам Stiver, у него обнаружили опухоль ЦНС, которую относят к четвертой степени злокачественности. Также владелец ресурса уточнил, что серверы сайта оплачены еще на несколько недель.

«Флибуста» - бесплатная некоммерческая онлайн-библиотека. На сайте можно бесплатно читать и скачивать большинство книг.

Книги Онкология
21 сентября 2024, 13:42
Скончался оперный певец Верестников
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После продолжительной болезни умер солист оперной труппы Большого театра, народный артист России Владислав Верестников. Он скончался в возрасте 77 лет. Об этом РИА «Новости» заявила пресс-секретарь ГАБТ Катерина Новикова.

В Большом театре певец работал с 1977 по 2006 годы. За это время он исполнил более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов. После ухода из Большого театра Верестников занимался преподаванием в институте музыки имени Шнитке и в центре оперного пения Галины Вишневской.

Коллектив Большого театра выразил соболезнования родным и близким певца. Дату и место прощания пресс-служба Большого театра опубликует позже.

Ранее из жизни ушел российский композитор, профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах. Он преподавал в университете более 20 лет и написал музыку к 80 театральным постановкам, операм, мюзиклам, балетам, фильмам и сериалам. Также композитор создал учебное пособие по ансамблевому пению.

Музыка Театры Москва
07 сентября 2024, 09:35
Умер оператор фильма «Война и мир» Петрицкий
РИА «Новости»
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Кинооператор-постановщик, заслуженный деятель искусств РСФСР Анатолий Петрицкий скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Петрицкий работал над такими фильмами как «Война и мир» Сергея Бондарчука, «Мимино» Георгия Данелии, «Мой ласковый и нежный зверь» Эмиля Лотяну, «Каждый вечер в одиннадцать» Самсона Самсонова и другими картинами.

«Выражаем соболезнования родным, друзьям и почитателям таланта Анатолия Анатольевича Петрицкого», - отметили в пресс-службе.

Прощание с оператором пройдет 9 сентября в ритуальном зале Первой градской больницы.

Ранее из жизни ушел народный артист России , актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев. Ему было 77 лет. За свою театральную карьеру актер становился номинантом на национальную премию «Золотая маска», лауреатом «Пушкинской премии», премии Собольщикова-Самарина, а также многократным лауреатом премии Нижнего Новгорода.

Кино Фильмы
03 сентября 2024, 18:05
Психологическую драму «Флешбэк 2002» впервые покажут в МХТ 4 октября
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Московский Художественный театр имени Антона Чехова открыл 127-й сезон. Художественный руководитель Константин Хабенский рассказал о планах и начал с Новой сцены.

Хабенский пожелал своим коллегам удачи и хороших зрителей. Также он рассказал о работе Малой сцены и поделился планами спектаклей в праздники.

Ранее премьера спектакля «Портрет» по одноименной повести Николая Гоголя прошла в театре кукол в Балашихе. В постановку артисты добавили трагедию, мистическую атмосферу и даже юмор, чтобы порадовать маленьких зрителей.

«Она экспериментальная, но есть желание составить репертуар Новой сцены таким образом, чтобы зрителю на нее было не попасть, чтобы стояли очереди и был ажиотаж», - заявил он.

На Новой сцене 4 и 5 октября впервые покажут психологическую драму с элементами фантастики «Флешбэк 2002» по пьесе Олжаса Жанайдарова. Это история о том, как сложилась бы жизнь, если бы можно было изменить прошлое.

Второй премьерой станет «Русалка» по пьесе Александра Пушкина, третьей - «Рассказы о браке. Осень» по прозе Августа Стриндберга.

«Еще одна попытка ответить на вопрос, куда уходит любовь и в чем ее тайна», - описал ее Хабенский.

Новый сезон на Основной сцене откроет спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Как напомнил Хабенский, у нее довольно необычная и трагичная судьба. При этом ее считают одной из лучших, написанных на русском языке.

Праздники Премьеры Спектакль Театры
03 сентября 2024, 12:37
МХТ имени Чехова откроет новый сезон премьерой спектакля «Самоубийца»
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МХТ имени Чехова откроет 127-й сезон спектаклем «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Режиссером постановки выступил Николай Рощин.

МХТ уже обращался к пьесе Эрдмана - это было почти 100 лет назад. «Самоубийцу» назвали одним из самых значимых произведений той эпохи. Работу над спектаклем вели полгода, но так и не завершили. На нее наложили запрет, Эрдмана арестовали и отправили в ссылку.

«Сейчас, мне кажется, время сложнее, чем тогда, поэтому мы вообще социально-политическую часть решили не играть, а больше сосредоточились на эстетической составляющей, на этой невероятной, фантастической истории», - рассказал Рощин.

Для режиссера предстоящая премьера станет первой постановкой в МХТ Чехова. Рощин работал над «Самоубийцей» как художник и автор видеосцен. Реквизитов на сцене будет немного - по замыслу постановщика, это позволит зрителям сосредоточиться на самой постановке, а не на интерьере. Спектакль вошел в число премьер, посвященных 125-летию театра. Постановку начнут показывать с 3 сентября.

В воскресенье в дворце культуры «Октябрь» прошел день открытых дверей. Всем желающим представили новый творческий сезон.

Премьеры Спектакль Театры

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