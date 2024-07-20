Финальный трейлер «Дэдпула и Росомахи» вышел в Сети

Сюжет фильма разворачивается вокруг очередного спасения мультивселенной Marvel. На этот раз Дэдпулу придется подружиться с Росомахой, который стал старше на 40 лет.

Им предстоит вступить в бой с Кассандрой Новой, злобным близнецом Чарльза Ксавьера из комиксов, обладающим телепатическими способностями. Также в ленте появится и Леди Дэдпул, которую до этого показали в тизере.

Ранее в интернете состоялась премьера официального трейлера фильма «Гладиатор 2» режиссера Ридли Скотта.

Режиссером картины стал Шон Леви. Главные звездные роли сыграли Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

У фильма «Дэдпул и Росомаха» будет неофициальный русский дубляж. Перевод и озвучку сделают сотрудники студии Red Head Sound.