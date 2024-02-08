08 февраля 2024, 01:55

Финалистка шоу «Голос.Дети» Эден Голан представит Израиль на Евровидении-2024

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Певица из Тель-Авива Эден Голан будет представлять Израиль на Евровидении-2024. Это право она получила, победив в национальном шоу Hakochav Haba, сообщило издание The Times of Israel.

«Нет большей радости, чем представлять нашу страну в этом году на Евровидении», - поделилась эмоциями Голан.

В финале национального шоу 20-летняя певица обошла трех конкурентов. Песню, с которой Голан выступит на Евровидении в Швеции, объявят позднее.

Эден Голан родилась в Тель-Авиве, в шестилетнем возрасте переехала с семьей в Москву, где прожила 13 лет. В 2018 году Эден приняла участие в музыкальном шоу «Голос.Дети», в котором дошла до финала в команде Пелагеи. В 2017 Голан стала участницей группы Cosmos Girls лейбла Григория Лепса.

Также Голан выпустила несколько сольных треков, в том числе на русском языке. После начала СВО певица с семьей вернулась в Израиль.

Минкульт России выступил за создание музыкального конкурса «Интервидение» взамен «Евровидения». МИД РФ поддержал идею организации Евразийского кинофестиваля, кинопремии и музыкального конкурса.

Израиль Дети Евровидение Шоу Голос конкурсы
06 февраля 2024, 19:10
Режиссер Грымов объяснил скандал вокруг нового фильма по Булгакову
Pxhere
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Скандал вокруг фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» — всего лишь пиар-кампания. Такое заявление в интервью сайту kp.ru сделал режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.

«Помните фразу - любое упоминание, кроме некролога, уже хорошо? Пиар для фильма очень важен, потому что кино - скоротечный товар, он быстро портится», - подчеркнул Грымов.

Режиссер отметил, что если кинокартина не соберет денег в первый уикенд - все закончится. Неплохие кассовые сборы нового «Мастера и Маргариты» Грымов объяснил тем, что в первую очередь люди шли на Михаила Булгакова, ведь произведение снято по мотивам его книги.

«То, что в „Мастере и Маргарите“ существует бесовщина, это стопроцентно, но тут вопрос баланса. Вопрос - куда ведет этот фильм?» - ответил режиссер на вопрос о том, можно ли считать картину утверждением сатанизма.

Фильм «Мастер и Маргарита» стал лидером в российском кинопрокате за выходные. Экранизация романа Михаила Булгакова собрала 156,1 миллиона рублей в субботу и 292,5 миллиона рублей за первые три дня выхода на экраны.

Режиссер фильма - проживающий в США Михаил Локшин. Его видение романа вызывало разные эмоции у зрителей, в том числе и критику. Зрители назвали картину «тупой, наглой и антироссийской».

Кинокартина вышла посредственной, заявила публицист Анастасия Миронова. Она назвала работу фэнтезийным развлекаловом.

Скандал вокруг фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» - всего лишь пиар-кампания. Такое заявление в интервью сайту kp.ru сделал режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов.

США Скандалы Режиссер Фильмы
06 февраля 2024, 15:30
Театр «Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой
РИА «Новости»
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Московский театр «Современник» отменил все спектакли «Потанцуем» по пьесе 80-летней писательницы Людмилы Улицкой. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

«Отменены спектакли <…>, запланированные на 18 февраля и 23 марта», - уточнил собеседник агентства.

Людмила Улицкая призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что отправляет часть гонорара Украине, и оскорбительно высказалась об участниках спецоперации. Писательница думала, что разговаривает с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. После этого общественники потребовали признать ее экстремистом , а издательство АСТ приостановило выплату Улицкой гонораров. Кроме того, выяснилось, что ее еще летом лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева.

В последние годы писательница живет в Германии.

Людмила Улицкая - первая женщина-лауреат премии «Русский букер», лауреат премии «Большая книга».

Книги Спектакль Театры Театр "Современник" Писатели
06 февраля 2024, 10:54
Образы Арктики из стекла и кости: новая выставка в Строгановке
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5 февраля в Выставочном зале РГХПУ им. С.Г. Строганова открылась выставка кросс-культурного проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции». Проект организован при поддержке компании «Норникель» и посвящен исследованиям российской Арктики за последние 400 лет.

Студент Матвей Чернодубов подтверждает: «Тема Крайнего Севера очень вдохновляющая. Все работы, представленные здесь, просто шикарные. Например, скульптуры очень непосредственные, честные, у них такие декоративные формы и интересные приемы стилизации. Я в восторге!».

В рамках проекта «Исследователь и художник: искусство в экспедиции» организованы не только несколько выставок, но и большая просветительская программа - лекции и мастер-классы проходят также в трех локациях.

Площадка в Государственном Дарвиновском музее откроет свои двери для гостей уже 13 февраля.

«В этом зале представлены проекты наших студентов и педагогов на арктическую тему. Например, проект портовой зоны в Диксоне», – рассказал Кирилл Гаврилин. «Наши молодые проектировщики, прежде чем подготовили к защите свои проекты, конечно, исследовали их. Исследовали логистику, население, экономические и климатические условия».

«В последнее время тема Арктики очень популярна, и наши студенты часто затрагивают ее в своих курсовых и дипломных работах» – признается директор музея РГХПУ им. С.Г. Строганова Марина Зиновеева. «А мы, как ВУЗ, который готовит художников в области декоративно-прикладного искусства и дизайна, стараемся, чтобы студенты лучше почувствовали и узнали нашу страну и принимали активное участие в её возрождении и создании чего-то нового в Арктике».

«Удивительная выставка!» – поделилась впечатлениями студентка 1 курса РГХПУ им. С.Г. Строганова Надежда Никифорова. «Здесь прослеживается интересный обмен между искусством коренных жителей, которые учились когда-то в нашем вузе по обмену, и взглядом профессиональных художников. Меня как скульптора впечатлила работа северных мастеров по кости – такие пластичные у них олени, люди. В общем, все очень красиво и завораживает».

Гости выставки смогли увидеть произведения искусства из металла, дерева, кости, кожи и меха в традиции художественных ремесел коренных народов. А исследования арктических городов и поселений породили у молодежи ряд смелых экспериментов в направлении эко-дизайна.

Экспозиция проекта включает в себя несколько площадок: РГХПУ им. С.Г. Строганова, Дарвиновский музей и парк «Зарядье».

«Разница между площадками, искусством, которое на них представлено, и задачами, которые решает каждая площадка, – очень классная и правильная. Она дает человеку возможность подумать», – уверена начальник управления научно-просветительских проектов парка «Зарядье» Елена Войцеховская.

В зале РГХПУ им. С.Г. Строганова организаторы представили работы студентов и выпускников кафедр «Художественная керамика», «Искусство графики», «Средовой дизайн» и «Дизайн интерьера», а также региональных филиалов вуза.

«Экспозицию в Строгановке можно охарактеризовать темой диалога», – отмечает куратор проекта, заведующий кафедрой Истории искусств и гуманитарных наук РГХПУ имени С.Г. Строганова Кирилл Гаврилин. «Это диалог студентов и выпускников Строгановского университета всех поколений. А также это «рукопожатие» от старшего поколения, потому что в зале представлены работы выдающихся мастеров Ватагина, Петрова-Камчатского, Мирошникова и многих других. Всех тех, кто провел свою жизнь в экспедициях и посвятил её бесконечным открытиям».

Выставки Музеи Художники Арктика Студенты
05 февраля 2024, 15:18
Власти Владивостока не стали отменять концерт Орбакайте
РИА «Новости»
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Власти Владивостока в ответ на призывы отменить концерт певицы Кристины Орбакайте заявили, что зритель сам сделает выбор, идти на выступление в частных учреждениях или нет. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие с участием Орбакайте во Владивостоке запланировали на 19 марта. Один из пользователей Сети призвал отменить выступление, а другой юзер назвал певицу «предательницей». Мэрия Владивостока в ответ объяснила, что администрация города согласовывает только публичные мероприятия.

«Зритель самостоятельно делает выбор идти на концерт или нет, пользуясь своим конституционным правом», - отметили власти.

В мэрии также напомнили, что Орбакайте не является иностранным агентом, а ее творческий репертуар соответствует законодательству. Сейчас билеты на концерт можно приобрести онлайн.

В январе активисты выступили за отмену концерта Орбакайте в Благовещенске. Общественники напомнили, что певица является гражданкой США, которые активно финансируют и снабжают боеприпасами фашистский режим Украины.

Концерты Музыка Владивосток

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