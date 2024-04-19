Фильмы из 56 стран покажут на 46-м Московском международном кинофестивале

Московский международный кинофестиваль проходит состоится с 19 по 26 апреля.

«В этом году мы покажем более 30 мировых премьер. Для сравнения - в прошлом их было 26. Среди них „Лесной царь“, „Семь черных бумаг“, „Нелюбимка“, „Пришелец“», - отметил Кудрявцев.

От России на главный конкурс фестиваля выдвинули фильм «Пришелец» режиссера Ивана Соснина, повествующий о жизни слабослышащего Леши из традиционной российской деревни.

Впервые фестиваль провели в 1935 году , тогда в качестве председателя жюри выступил легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн. В этом году президентом ММКФ стал известный режиссер Никита Михалков.

Правительство Москвы обеспечит финансовую поддержку 46-й ежегодной сессии ММКФ. Мэр города Сергей Собянин выделил для этого специальный грант.