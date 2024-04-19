Фильмы из 56 стран покажут на 46-м Московском международном кинофестивале
На 46-м Московском международном кинофестивале представят фильмы из 56 стран. Свыше 30 из них зрители увидят впервые, рассказал ТАСС программный директор ММКФ Иван Кудрявцев.
Московский международный кинофестиваль проходит состоится с 19 по 26 апреля.
«В этом году мы покажем более 30 мировых премьер. Для сравнения - в прошлом их было 26. Среди них „Лесной царь“, „Семь черных бумаг“, „Нелюбимка“, „Пришелец“», - отметил Кудрявцев.
От России на главный конкурс фестиваля выдвинули фильм «Пришелец» режиссера Ивана Соснина, повествующий о жизни слабослышащего Леши из традиционной российской деревни.
Впервые фестиваль провели в 1935 году , тогда в качестве председателя жюри выступил легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн. В этом году президентом ММКФ стал известный режиссер Никита Михалков.
Правительство Москвы обеспечит финансовую поддержку 46-й ежегодной сессии ММКФ. Мэр города Сергей Собянин выделил для этого специальный грант.