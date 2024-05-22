Фильм с российскими актерами сорвал овации в Каннах

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На премьеру ленты Борисов прибыл вместе с коллегами - Марком Эйдельштейном, Кареном Карагуляном и Дарьей Екамасовой.

Сюжет фильма повествует о проститутке из Бруклина, которой удается выйти замуж за сына российского олигарха. Однако родители мужчины, узнав про прошлое девушки, пытаются аннулировать брак.

Зрители и критики крайне тепло встретили ленту. Пока нет информации о том, когда фильм начнут показывать в кинопрокате.

Фестиваль начался 14 мая и продолжится до 25 мая. На красной дорожке 19 мая появился уехавший из России актер Андрей Бурковский. Также на фестивале на премьере фильма «Лимонов» присутствовала журналистка и телеведущая Ксения Собчак.