Фильм с двойником Леонардо Ди Каприо начали снимать на Алтае

В Алтайском крае начались съемки короткометражного фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства» с участием российского двойника голливудского актера Леонардо Ди Каприо - жителя Якутска Александра Ясеня. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Актер внешне похож на ди Каприо. Ему досталась роль в фильме, сюжет которого своего рода фантазия на тему выживания голливудского актера в российской глубинке.

Идею картины представили на кинофоруме «Новый вектор» в Белокурихе в феврале этого года. Министерство культуры Алтайского края поддержало намерения кинематографов. Потом и в Новосибирской области оценили сюжет.

По словам режиссера-постановщика Кристины Холдеевой, команда получила на съемки фильма даже больше денег, чем рассчитывала. К слову, гонорар главного героя составил 100 тысяч рублей. При этом средства все еще нужны, так как съемки - затратное дело. Суммы добирают благодаря краудфандингу.

Премьера фильма должна состояться уже этим летом.

Ранее певец Филипп Киркоров признался, что получил главную роль в полнометражном фильме, съемки которого начнутся уже этим летом.