08 мая 2024, 05:15

Фильм с двойником Леонардо Ди Каприо начали снимать на Алтае

РИА «Новости»
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В Алтайском крае начались съемки короткометражного фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства» с участием российского двойника голливудского актера Леонардо Ди Каприо — жителя Якутска Александра Ясеня. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В Алтайском крае начались съемки короткометражного фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства» с участием российского двойника голливудского актера Леонардо Ди Каприо - жителя Якутска Александра Ясеня. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Актер внешне похож на ди Каприо. Ему досталась роль в фильме, сюжет которого своего рода фантазия на тему выживания голливудского актера в российской глубинке.

Идею картины представили на кинофоруме «Новый вектор» в Белокурихе в феврале этого года. Министерство культуры Алтайского края поддержало намерения кинематографов. Потом и в Новосибирской области оценили сюжет.

По словам режиссера-постановщика Кристины Холдеевой, команда получила на съемки фильма даже больше денег, чем рассчитывала. К слову, гонорар главного героя составил 100 тысяч рублей. При этом средства все еще нужны, так как съемки - затратное дело. Суммы добирают благодаря краудфандингу.

Премьера фильма должна состояться уже этим летом.

Ранее певец Филипп Киркоров признался, что получил главную роль в полнометражном фильме, съемки которого начнутся уже этим летом.

Кино Фильмы Актеры
08 мая 2024, 11:12
Слухи о концерте Канье Уэста в Москве опровергли
Global Look Press
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Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг слухи о концерте рэпера Канье Уэста в «Лужниках» в Москве. Об этом он сообщил 360.ru.

По словам промоутера, пару месяцев назад музыкант заявил, что может приехать и выступить в России. Узнав об этом, многие организаторы начали искать его представителей, чтобы предложить Уэсту организовать концерт в Москве. Однако эти попытки закончились ничем.

«Я звонил сегодня утром в „Лужники“. Естественно, они опровергли эту информацию. С ними никто не вел переговоры, никакого договора нет. Никакого концерта Канье Уэста в „Лужниках“ не будет», - констатировал Ратников.

Организатор заметил, что россиянам не стоит ждать крупных концертов в ближайшее время.

«Нас не ждут никакие концерты ни в каком обозримом будущем никаких мировых артистов», - заявил собеседник 360.ru.

СМИ сообщали, что контракт с рэпером уже подписали. Уэст якобы собирался выступить в столице в свой 47-й день рождения.

Концерты Россия Канье Уэст Москва
08 мая 2024, 10:36
Букмекеры перечислили вероятных победителей Евровидения
РИА «Новости»
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Стали известны предполагаемые победители музыкального конкурса Евровидение-2024 по версии букмекеров. Об этом сообщил «РБК».

Лидером ставок назвали Хорватию благодаря выступлению певца Марко Пуришича, более известного как Baby Lasagna. Он представит композицию Rim Tim Tagi Dim. Вероятность его победы оценили в 36%.

Если артист сможет занять первое место, Хорватия впервые выиграет Евровидение. За последние 20 лет стране девять раз не удавалось пройти в финал.

Вторым кандидатом стал представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code. Его шанс на победу оценили в 16%. Швейцария одерживала победу на Евровидении дважды: в самом первом конкурсе в 1956 году, а после - в 1988-м, благодаря Селин Дион.

На третьей строчке расположилась итальянская певица Анджелина Манго с песней La Noia и шансом на победу в 10%. Италия последний раз выигрывала Евровидение в 2021 году.

Украина в лице дуэта Alyona Alyona и Jerry Heil с треком Teresa & Maria заняла четвертое место в прогнозах. Вероятность успеха страны составила 8%. У украинцев на счету три победы.

Самые высокие шансы занять пятое место у Испании. Электропоп-дуэт Nebulossa исполнит композицию Zorra, а риск их проигрыша оценили в 23%.

Первый полуфинал конкурса состоялся 7 мая. В следующий этап прошло 10 исполнителей.

В этом году организаторы запретили зрителям палестинские флаги и лозунги.

Евровидение Песни Музыка конкурсы
06 мая 2024, 17:49
«Волосы дыбом». Актриса Волкова опровергла слухи о «похоронах» героя Клюева в «Ворониных»
РИА «Новости»
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Актриса Екатерина Волкова опровергла слухи о том, что героя Бориса Клюева похоронят в первой серии нового сезона ситкома «Воронины». Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«От заголовков сегодняшних я просто в шоке», - призналась артистка.

По ее словам, сообщения о том, что в первой серии нового сезона похоронят самого фактурного персонажа сериала, Николая Воронина, - неправда.

«Никого хоронить мы не будем. А в первых сериях - тем более», - сказала она.

Актриса подчеркнула, что найти замену скончавшемуся артисту съемочная группа даже не пыталась. На роль Папы никто не пробовался.

«Папа - он один единственный. Невозможно его никем заменить», - добавила Волкова.

Продюсеры также разоблачили ложь актрисы Марии Ильюхиной о продолжении «Ворониных». Ранее артистка написала в социальных сетях, что ее не позвали сниматься в спин-оффе.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Сериалы Кино Актеры
05 мая 2024, 17:31
Герой Бориса Клюева умрет в первой серии нового сезона «Ворониных»
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Самого фактурного персонажа «Ворониных» Николая Воронина похоронят в первой серии нового сезона сериала. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Исполнитель роли Борис Клюев скончался четыре года назад, создатели телефильма не нашли ему достойную замену. Никто не смог воплотить образ грубоватого, ироничного пенсионера.

«Решили, что по сюжету Николай Воронин умрет. Так авторы сериала хотят почтить память народного артиста РФ», - сообщили авторы материала.

Актерский состав в целом обновят. На роль повзрослевшей Маши Ворониной пригласили 22-летнюю артистку Карину Орлову. Филю и Кирю сыграют близнецы из последних сезонов. Сюжетные твисты и актерская игра останутся прежними.

Народный артист России Клюев умер 1 сентября 2020 года. Последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. В ноябре 2023-го в СМИ появилась запись последнего интервью актера.

Сериалы Актеры

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