Фильм с Брэдом Питтом о Формуле-1 войдет в десятку самых дорогих

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Режиссером ленты выступил Джозеф Косински, а в качестве исполнительного продюсера - семикратный чемпион мира и выдающийся гонщик Льюис Хэмилтон.

Главную роль в кинофильме сыграет Брэд Питт. Он исполнит роль бывшего гонщика Сонни Хэйса. Пережив страшную аварию, Хэйс оставил Формулу-1, но по просьбе друга решает вернуться на большие гонки. Он становится наставников молодого талантливого британца, будущего чемпиона Джошуа Пирса.

Для съемок Питт прокатился на настоящем гоночном автомобиле. Вместе с партнером по площадке Демсоном Идрисом он пилотировал машины, адаптированные под гонки Формулы-1. Это потребовало дополнительного обучения и страховки, что внесло свой вклад в общую стоимость фильма. Первоначально картину оценивали в 140 миллионов долларов.

Производство фильма началось в июле 2023 года, прямо перед забастовкой профсоюзом актеров SAG-AFTRA. Голливуд приостановил съемки на 118 дней, что также существенно повлияло на затраты киногруппы.

Распространение фильма будет происходить через сервис Apple TV+. Продюсеры надеются с помощью подписок пользователей компенсировать затраты на производство.

Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик» с Питтом в главной роли. Эта лента должна была стать последним проектом автора «Криминального чтива».