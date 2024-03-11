11 марта 2024, 05:27

Фильм «Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм

РИА «Новости»
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Фильм «Оппенгецймер» Кристофера Нолана получил «Оскар» как лучший фильм. Церемонию вручения транслировал ABC News на YouTube.

На награду в этой категории претендовали фильмы «Барби» Греты Гервиг, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Оставленные» Александра Пэйна, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

При этом самого режиссера «Оппенгецймера» удостоили той же наградой, но в номинации «Лучший режиссер».

Картину номинировали в 13 категориях, фильм получил награду в семи из них. «Оппенгеймер» отметили том числе за операторскую и актерскую работу, режиссуру, музыку и монтаж.

Награды Кино Фильмы Премия «Оскар»
11 марта 2024, 03:31
Мультфильм Миядзаки «Мальчик и птица» завоевал «Оскар»
Unsplash
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Полнометражный анимационный фильм «Мальчик и птица» японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки победил в номинации «Лучший анимационный фильм» и завоевал премию «Оскар». Об этом стало известно во время прямой трансляции на телеканале АВС 96-й церемонии вручения наград киноакадемии США.

В этой категории также были представлены такие работы, как «Элементарно» Пиетра Сона, «Нимона» Ника Бруно и Троя Куэйна, «Человек-паук: Паутина вселенных» Жуакина Душ Сантуша, Кэмпа Пауэрса и Джастина Томпсона и «Мечты Робота» Пабло Бергера.

«Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» завоевал мультфильм Дейва Маллинса «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

Ранее Миядзаки объяснил, что скрывается за образом Безликого из мультфильма «Унесенные призраками». По словам режиссера, этот персонаж символизирует неуверенность в себе. Он олицетворяет человека, который постоянно пытается всем угодить и понравиться окружающим.

США Награды Фильмы Премия «Оскар»
10 марта 2024, 18:38
Презентация фильма «Летучий корабль» прошла в павильоне «Роснефти»
РИА «Новости»
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Презентация музыкального фэнтезийного фильма «Летучий корабль» прошла 10 марта в павильоне «Роснефти» на международной выставке-форуме «Россия». Создатель картины, Илья Учитель, рассказал, как проходили съемки, поделился секретами кинопроизводства и ответил на вопросы зрителей.

Новая работа - киноадаптация советского мультфильма 1979 года. Знакомый с детства сюжет дополнили новыми деталями и персонажами.

«Летучий корабль» - трогательная история, где любовь побеждает все. Сюжет знакомый, но герои не нарисованные, а живые. С яркими репликами, эффектными костюмами, прокачанной графикой.

Создатели фильма во время презентации пообщались с публикой. Самые активные гости получили билеты в кино.

Романтическая лента появится в прокате 21 марта, а заглянуть в павильон «Роснефти» на ВДНХ можно уже сейчас: здесь каждая неделя - тематическая. Эту, например, посвятили Ханты-Мансийскому автономному округу. Мастер-классы, квизы, выступления народных коллективов - настоящая магия севера.

Кино Режиссер Фильмы Роснефть Выставка-форум «Россия»
08 марта 2024, 11:52
Солистку Мариинского театра Шакирову торжественно объявили прима-балериной
РИА «Новости»
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Первая солистка Мариинского театра Рената Шакирова стала прима-балериной. О ее новом статусе объявили после вечернего спектакля «Шурале», сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Первыми артистку поздравили исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев, а также партнеры по спектаклю - Кимин Ким, Александр Сергеев и дирижер Арсений Шупляков», - говорится в сообщении.

Представители театра отметили, что потенциал балерины заметили еще когда Шакирова училась в Академии Русского балета имени Вагановой. В студенческие годы она исполнила сольные партии в спектаклях Мариинского театра, а также участвовала в важных гастролях балетной труппы.

Карьеру в Мариинском театре Шакирова начала в 2015 году. На ее счету главные партии классического балетного репертуара: Одетта-Одиллия, Принцесса Аврора, Никия и Жизель. Также прима успешно дебютировала в нескольких новых постановках.

Ранее народный артист России, бывший солист Большого театра и руководитель Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Санкт-Петербург Театры
07 марта 2024, 16:20
«Это же Шукшин!» Андреасян назвал Кологривого народным героем
РИА «Новости»
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Российский режиссер Сарик Андреасян высказался об актере Никите Кологривом. Он назвал его в беседе с NEWS.ru абсолютным народным героем.

«Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся: он резонирует с ребятами из соседнего двора», - отметил режиссер, отвечая на вопрос о скандальных заявлениях актера в адрес коллег.

Андреасян пояснил, что больше верит в талант, а не в полезные связи. Он привел в пример Кологривого, который приехал из Новосибирска покорять Москву, получил образование и долгое время шел к цели стать известным актером.

Ранее актер Даниил Вахрушев заявил о потере уважения к Никите Кологривому после его нескольких интервью. Он назвал высказывания звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» неэтичными.

Кино Режиссер Актеры

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