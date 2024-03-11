Фильм «Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм

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На награду в этой категории претендовали фильмы «Барби» Греты Гервиг, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Оставленные» Александра Пэйна, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

При этом самого режиссера «Оппенгецймера» удостоили той же наградой, но в номинации «Лучший режиссер».

Картину номинировали в 13 категориях, фильм получил награду в семи из них. «Оппенгеймер» отметили том числе за операторскую и актерскую работу, режиссуру, музыку и монтаж.