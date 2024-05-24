Фильм о лидере группы «Сектор Газа» снимут в Воронеже

«Легенда российского панк-рока Юрий Хой в 2000 году возвращается в свой родной Воронеж. Ему 36 лет. За его плечами стадионы и миллионные продажи кассет, однако Юра опустошен. Воронеж - его место силы. Тут его семья, дочки, музыканты, с которыми он начинал», - говорится в питчинге от киностудии.

Режиссером проекта станет Владимир Щегольков. Фильм расскажет о последних днях жизни лидера группы Юрия Клинских. Создатели хотят изобразить его как народного героя. С материалами для картины поможет семья музыканта.

В кастинге на главную могут принять участие такие актеры, как Никита Еленев, Кузьма Сапрыкин и Юрий Борисов. Кроме того, песни Хоя перезапишут с более чистыми аранжировками.

Не так давно «Сектор газа» оказался на пике популярности из-за конфликта на Ближнем Востоке. Группа снова обрела славу и стала активно гастролировать.

Московская «Студия Чеховъ» показала презентацию биографического фильма «Хой» о группе «Сектор Газа». Начало съемок запланировали на осень этого года, сообщил Telegram-канал « Бюллетень кинопрокатчика ».