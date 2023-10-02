Фильм «Неудержимые 4» за выходные возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм «Неудержимые 4» за прошедшие выходные снова возглавил кинопрокат в России и СНГ. Картина за этот период собрала 51,5 миллиона рублей. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке оказалась российская семейная комедия «Иван Семенов: Большой поход». Фильм собрал 28,2 миллиона рублей.
Топ-3 кинопроката в России и СНГ за минувшие выходные замыкает комедийная мелодрама «Великая ирония». Фильм собрал 23,9 миллиона.
Фантастический боевик «Создатель» занял четвертое место в рейтинге. Картина собрала 22,5 миллиона рублей. Россия и Белоруссия не учитывались при подсчетах, поскольку в этих странах картина не идет в прокате.
Американская мелодрама «После. Навсегда» оказалась на пятой строчке. Касса этого фильма составила 22,3 миллиона рублей.
Уже в ноябре 2023 года россияне смогут увидеть новый мультфильм японского режиссера Хаяо Миядзаки. Первый за 10 лет анимационный фильм выйдет под официальным локализованным названием «Мальчик и птица».