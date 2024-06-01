01 июня 2024, 18:48

Фильм «Мой любимый чемпион» показали в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в Москве

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В Москве на ВДНХ в павильоне «Роснефти» на выставке «Россия» презентовали фильм «Мой любимый чемпион». Предпоказ приурочили ко Дню защиты детей.

Сюжет разворачивается вокруг тринадцатилетней Саши и ее коня по кличке Джонатан. Отец девочки решил продать животное, так как содержать Джоника стало дорого. Ребенок готов пойти на все, чтобы любимый питомец остался в семье. Главные герои преодолеют непростой путь, который приведет их к новым открытиям и большим победам.

После премьеры создатели картины провели встречу со зрителями. Самые активные получили билеты в кино. На показе было много гостей, в том числе, представители Министерства культуры, Минспорта и сотрудники Центра спортподготовки сборных команд России, а также Федерация конного спорта.

Первый советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов пояснил, что хотел с помощью фильма напомнить обществу о таких ценностях, как верность, дружба, искренность, любовь, уважение и терпение.

Фильм «Мой любимый чемпион» выйдет в прокат 27 июня. Сейчас его можно увидеть только в павильоне «Роснефти», а также там можно послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.

«И, конечно, мы хотели погрузить зрителя в этот красивый великолепный мир конного спорта и поразить воображение зрителя. И, возможно, уже встретить зрителя после просмотра этого фильма на трибунах конных спортивных соревнований, а возможно даже на коне», - добавил он.

Актриса, исполнившая главную роль в картине, Василиса Коростышевская подчеркнула, что для нее эта история не только про дружбу, но и про достижение целей, упорство и отношения родителей с детьми.

Дети Кино
01 июня 2024, 18:24
Завершились съемки первого российского блокбастера с Наталией Орейро
РИА «Новости»
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Аргентинская актриса уругвайского происхождения Наталия Орейро снялась в российском семейном блокбастере «Письмо Деду Морозу», фильм выйдет на экраны кинотеатров в 2026 году. Об окончании съемок объявила киностудия имени Горького, сообщил «Царьград».

Роли в киноленте исполнили артисты Иван Охлобыстин, Антон Филипенко, Кристина Асмус, Екатерина Темнова и Константин Каримов. Ярким событием для фильма стало участие аргентинской звезды сериала «Дикий ангел» Наталии Орейро.

По информации издания, латиноамериканская певица и актриса поразила коллег своим профессионализмом и душевностью. Каримов признался журналистам, что всегда мечтал работать с Орейро на одной площадке.

По данным Telegram-канала Mash , иностранная артистка покинула Россию в апреле. Последние сцены семейного блокбастера снимались в усадьбе Ивановское в Подольске. Ее территорию огородили и на протяжении месяца, туда не пускали посетителей.

Сериалы Фильмы Кристина Асмус Актеры Наталия Орейро Дед Мороз
31 мая 2024, 18:58
Умер актер из «Старика Хоттабыча» Владимир Крылов
Freepik
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Не стало советского и российского актера Владимира Крылова. Он умер 27 мая в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии.

О причинах и обстоятельства смерти артиста - пока ничего не известно. Дату церемонии прощания представители театра объявят позже.

В 1966 году Крылов стал выпускником Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. С 1977 по 1994 годы он солировал в Ленинградском театре музыкальной комедии, служил в Михайловском театре.

Одной из ярких ролей Крылова стала работа в постановке «Старик Хоттабыч». Речь идет о мюзикле, созданном в 1980 году Геннадием Гладковым.

Санкт-Петербург Театры Актеры
31 мая 2024, 15:04
Руководители музеев новых регионов прошли образовательную программу в Москве
РИА «Новости»
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В Москве провели образовательную сессию проекта «Музейные маршруты» для руководителей музеев новых регионов России. Эксперты Министерства культуры подготовили четырехдневную программу, направленную на ознакомление с российским законодательством в сфере музейного дела, особенностями учета и хранения музейных предметов, работой с каталогом Музейного фонда и методами организации детских центров. Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Сессия проекта состоялась в рамках международного фестиваля «Интермузей - 2024».

«Мы продолжаем активную работу по интеграции работников культуры из новых регионов в музейное сообщество России. Одним из главных направлений этой работы является улучшение качества подготовки профессиональных кадров», - отметила директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры Елена Харламова.

Практические сессии провели в федеральных музеях. Специалисты рассказали участникам о применении технологии искусственного интеллекта, представили планы усовершенствования поиска по изображениям в рамках Госкаталога. Темами обсуждения также стали охрана авторских прав и кибербезопасность.

Для участников устроили интерактивную экскурсию по экспозиции павильона «Атом» выставки-форума «Россия». Третьяковская галерея пригласила работников в здание музея на Крымском Валу, Государственный исторический музей организовал экскурсии по выставкам «Дикое поле. В вечном движении» и «Полковые музеи». В Покровском соборе на Красной площади также подготовили специальную программу.

В финальный день состоялся круглый стол по теме технического оснащения региональных и муниципальных музеев нацпроекта «Культура».

Экскурсии Музеи Россия Москва
29 мая 2024, 18:34
Детям из Подмосковья показали премьеру «Ленинградского щелкунчика»
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В Московском губернском театре под эгидой губернатора Подмосковья Андрея Воробьева прошла премьера детского военно-исторического спектакля «Ленинградский щелкунчик». Проект создали на основе одноименной блокадной сказки Дениса Нефедова.

Спектакль показали при содействии Министерства социального развития Московской области. Мероприятие стало благотворительным. Премьеру посмотрели 800 детей из соцучреждений и многодетных семей, а также воспитанники детских корпусов и ребята, приехавшие в Подмосковье из новых регионов.

«Мы часто показываем спектакли в Донбассе. Недавно вернулись с фестиваля „Звезды над Донбассом“», - рассказал ректор Института театрального искусства имени народного артиста СССР Кобзона Дмитрий Томилин.

Ранее в Красногорске состоялась премьера спектакля «Судьба человека. Первая весна». В основе постановки - рассказ Михаила Шолохова.

Дети Андрей Воробьев Премьеры Спектакль

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