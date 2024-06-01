Фильм «Мой любимый чемпион» показали в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в Москве

Сюжет разворачивается вокруг тринадцатилетней Саши и ее коня по кличке Джонатан. Отец девочки решил продать животное, так как содержать Джоника стало дорого. Ребенок готов пойти на все, чтобы любимый питомец остался в семье. Главные герои преодолеют непростой путь, который приведет их к новым открытиям и большим победам.

После премьеры создатели картины провели встречу со зрителями. Самые активные получили билеты в кино. На показе было много гостей, в том числе, представители Министерства культуры, Минспорта и сотрудники Центра спортподготовки сборных команд России, а также Федерация конного спорта.

Первый советник президента Федерации конного спорта России Максим Кретов пояснил, что хотел с помощью фильма напомнить обществу о таких ценностях, как верность, дружба, искренность, любовь, уважение и терпение.

Фильм «Мой любимый чемпион» выйдет в прокат 27 июня. Сейчас его можно увидеть только в павильоне «Роснефти», а также там можно послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах.

«И, конечно, мы хотели погрузить зрителя в этот красивый великолепный мир конного спорта и поразить воображение зрителя. И, возможно, уже встретить зрителя после просмотра этого фильма на трибунах конных спортивных соревнований, а возможно даже на коне», - добавил он.

Актриса, исполнившая главную роль в картине, Василиса Коростышевская подчеркнула, что для нее эта история не только про дружбу, но и про достижение целей, упорство и отношения родителей с детьми.