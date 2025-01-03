Фильм «Финист. Первый богатырь» собрал миллиард рублей в прокате

Прокат начался 1 января. За три дня фильм собрал 1 008 179 950 рублей, из них 213 391 100 рублей в день премьеры.

В топ-20 фильмов в кинотеатрах России «Финист. Первый богатырь» занял второе место. Его посмотрели более 616,8 тысячи зрителей. На первом месте оказался «Волшебник Изумрудного города» с 855,9 тысячи зрителей, на третьем - «Елки 11» с 115 тысячами поклонников.

«Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко предназначен для зрителей старше шести лет. Главные роли в нем исполнили Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Елена Яковлева. Часть съемок прошла в Казахстане, в том числе в декорациях для фильма «Кочевник». По сюжету в нем рассказана предыстория мира Белогорья из фильма «Первый богатырь».

Лидерами кинопроката в начале прошлого года стали фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты».

Более 14 миллионов зрителей посетили кинотеатры.