03 января 2025, 21:27

Фильм «Финист. Первый богатырь» собрал миллиард рублей в прокате

РИА «Новости»
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Кассовые сборы приквела приключенческо-фэнтезийного фильма «Финист. Первый богатырь» с начала января превысили миллиард рублей. Он стал второй по популярности кинолентой на новогодних каникулах, сообщила пресс-служба Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

Прокат начался 1 января. За три дня фильм собрал 1 008 179 950 рублей, из них 213 391 100 рублей в день премьеры.

В топ-20 фильмов в кинотеатрах России «Финист. Первый богатырь» занял второе место. Его посмотрели более 616,8 тысячи зрителей. На первом месте оказался «Волшебник Изумрудного города» с 855,9 тысячи зрителей, на третьем - «Елки 11» с 115 тысячами поклонников.

«Финист. Первый богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко предназначен для зрителей старше шести лет. Главные роли в нем исполнили Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд и Елена Яковлева. Часть съемок прошла в Казахстане, в том числе в декорациях для фильма «Кочевник». По сюжету в нем рассказана предыстория мира Белогорья из фильма «Первый богатырь».

Лидерами кинопроката в начале прошлого года стали фильмы «Холоп-2» и «Бременские музыканты».

Более 14 миллионов зрителей посетили кинотеатры.

Кино Фильмы
27 декабря 2024, 01:25
Появился список тем для кино, которые государство поддержит в 2025-м
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Минкультуры России утвердило список тем для кино, которые будет финансировать Минкультуры в 2025 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава министерства Ольга Любимова

По ее словам, особое место в перечне займет тема героизма и самоотверженности участников специальной военной операции на Украине и Великой Отечественной войны.

В список включили и темы укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей: культура и традиции страны, история и противодействие попыткам ее фальсификации, научные открытия и достижения, и конечно, популяризация института семьи «Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству», - написала Любимова.

Кроме этого, составители перечня не забыли внести в него экранизацию произведений русской классической литературы.

Ранее писатель Платон Беседин назвал пять лучших иностранных фильмов , которые можно посмотреть на новогодних каникулах. Среди них «Интуиция» и «Семьянин».

Семья Кино Фильмы Россия Минкультуры РФ Ольга Любимова
27 декабря 2024, 00:28
Кремлевская елка открылась в Москве
РИА «Новости»
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В Государственном Кремлевском дворце 26 декабря стартовала главная елка страны. О начале серии представлений сообщили в пресс-службе Московской Федерации профсоюзов.

В этом году, который объявлен Годом Семьи, сюжет Кремлевской елки посвятили теме семейных традиций. На сцене Большого зала покажут представление «Новогоднее путешествие в Заполярье».

«Мы подготовили современную сказку, которая расскажет о том, что объединяет поколения и как поддержка семьи помогает в исполнении заветных желаний», - рассказала зампред Федерации профсоюзов Наталья Свиридова.

Подготовка грандиозного новогоднего шоу продолжалась в течение всего года. В представлении приняли участие 250 артистов сцены и анимационной программы. Для шоу подготовили около 240 костюмов.

Перед началом сказки гостей ждет интерактивная программа с цирковым шоу, танцевальными мастер-классами, играми с ростовыми куклами и персонажами детских сказок.

Устроители мероприятия рассчитывают, что на 36 сеансах елки в декабре–январе смогут побывать более 200 тысяч человек.

Сеансы спектакля «Новогоднее путешествие в Заполярье» будут проходить ежедневно три раза в день - в 10:30, 14:00 и 18:00. Исключением станет только 1 января. Цикл представлений 8 января завершит Патриаршая елка для воспитанников воскресных школ.

Ранее команда губернатора Московской области для ребят из семей бойцов СВО организовала праздничный концерт в зале «Live Арены». Его посетили около 90 детей из Богородского округа.

Дети Семья Концерты Спектакль Патриарх Кирилл Москва
26 декабря 2024, 22:55
«Большой, многогранный талант». Путин поздравил Боярского с юбилеем
Global Look Press
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Российский президент Владимир Путин направил в адрес артиста Михаила Боярского поздравительную телеграмму. Ее полный текст опубликовала на своем официальном сайте пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что «большой, многогранный талант, яркий артистический темперамент и поистине неиссякаемая созидательная энергия» помогли Михаилу Боярскому добиться впечатляющего успеха в избранном деле.

Актер, добавил президент, стал «подлинной звездой театра, эстрады и кинематографа» и заслужил искреннюю любовь поклонников. Президент России пожелал Михаилу Боярского и его творческой семье здоровья и вдохновения.

«И конечно, всего самого доброго в наступающем новом году!» - резюмировал Владимир Путин.

Актер, народный артист РСФСР и певец Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. В 2024 году он отметил 75-летний юбилей.

Свою карьеру Боярский начинал на театральных подмостках. Известность артисту принесли роли в кино. Поворотным моментом в его биографии стал фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». Всего в фильмографии Михаила Боярского более 100 киноролей.

В 2023 году Боярский перенес инфаркт. Позднее актер возобновил выступления по России.

Кремль Россия Владимир Путин Актеры Михаил Боярский
23 декабря 2024, 13:21
Порезанные версии фильмов «Брат» и «Брат-2» разозлили блогеров
РИА «Новости»
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Кабельный телеканал «Победа», созданный к 75-летию победы во Второй мировой войне и входит в основной пакет каналов «Триколор», показал версии фильмов «Брат» и «Брат-2» без некоторых сцен. На это обратил внимание Telegram-канал «Осторожно, новости».

В первой части фильма убрали звук, когда Данила Багров произносит фразу: «Не брат ты мне, гнида черножопая». Во второй части убрали фразу персонажа Виктора Сухорукова: «Вы мне, гады, еще и за Севастополь ответите!».

Также вырезали из кинокартины упоминание «бендеровцев» и отредактировали эпизоды с проституткой Мэрилин.

Некоторые блогеры после этого заявили, что эти фрагменты были чуть ли не самыми главными в кинолентах, и предположили, что такая цензура может быть связана с нежеланием задеть чувства украинских зрителей.

Ранее стало известно, что знаменитую беседку, которая расположена на Смоленском лютеранском кладбище и где снимался культовый фильм Алексей Балабанова «Брат», отреставрируют.

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