Фильм «Бриллиантовая рука» покажут на больших экранах

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«В этом году легендарная киностудия - Киноконцерн „Мосфильм“ - отмечает 100-летие со дня основания. <…> Мы провели опрос киносмотрящей аудитории, чтобы узнать, какие советские фильмы люди хотели бы увидеть на большом экране», - рассказали в медиахолдинге.

Зрители смогут увидеть ленты «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» в качестве 4К. Снятые в советскую эпоху фильмы специалисты восстановили вручную.

Показы стартуют 25 апреля. При этом лента Гайдая появится в кинопрокате впервые.

Ранее стало известно, что киностудия имени Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина». Возможно, историю адаптируют под формат телесериала.