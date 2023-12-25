Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение

Проект получил возрастное ограничение «18+». Премьеру назначили на 17 января 2024 года.

«Брат 3» стал дебютным полнометражным фильмом Переверзева. Съемки проекта проходили в Тамбове и Москве.

До этого премьеру фильма запланировали на 18 ноября в московском кинотеатре «Октябрь», однако картина не получила прокатное удостоверение. По словам продюсера Владислава Пастернака, Минкультуры России не успело его выдать. Он объяснил, что требования к российскому кино очень высокие и подготовка документов отнимает много времени.

Ранее Актер Виктор Сухоруков, который сыграл одну из главных ролей в фильмах «Брат» и «Брат 2» заявил, что не будет смотреть «Брат 3». По его словам, продолжение киноленты является пошлым и циничным уровнем, поэтому недостойно его внимания. Он отметил, что подобное кино следует оценить специальным ведомствам.