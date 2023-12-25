25 декабря 2023, 23:29

Фильм «Брат 3» получил прокатное удостоверение

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Фильму «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева дали прокатное удостоверение. Об этом сообщили на сайте открытых данных Минкульта РФ.

Проект получил возрастное ограничение «18+». Премьеру назначили на 17 января 2024 года.

«Брат 3» стал дебютным полнометражным фильмом Переверзева. Съемки проекта проходили в Тамбове и Москве.

До этого премьеру фильма запланировали на 18 ноября в московском кинотеатре «Октябрь», однако картина не получила прокатное удостоверение. По словам продюсера Владислава Пастернака, Минкультуры России не успело его выдать. Он объяснил, что требования к российскому кино очень высокие и подготовка документов отнимает много времени.

Ранее Актер Виктор Сухоруков, который сыграл одну из главных ролей в фильмах «Брат» и «Брат 2» заявил, что не будет смотреть «Брат 3». По его словам, продолжение киноленты является пошлым и циничным уровнем, поэтому недостойно его внимания. Он отметил, что подобное кино следует оценить специальным ведомствам.

Кино Режиссер Фильмы Премьеры Актеры
25 декабря 2023, 23:35
Российские критики назвали лучшие отечественные сериалы 2023 года
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Ведущие российские критики по просьбе Кино-Театр.Ру назвали тройку самых лучших сериалов 2023 года. Свое мнение высказали 24 представителя индустрии, среди них авторы топовых Telegram-каналов, эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.

В 2023 году в прокат вышел 241 проект, 104 сериала стартовали на ТВ, 137 на платформах. Из всего списка эксперты выделили 38 сериалов, в топах оказалось 20 проектов.

По итогам выбора критиков на первом месте оказался сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова. Проект стал абсолютным лидером по всем показателям. Далее следует группа сериалов с минимальным отрывом по баллам. Второе-пятое места поделили «Лада Голд» режиссера Никиты Власова, «Балет» Евгения Сангаджиева, «Плейлист волонтера» Максима Свешникова и «Фишер» режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой.

Феномен сериала «Слово пацана» объяснили его реалистичностью. Его сравнили с «Братом» и «Бригадой».

Сериалы Кино Режиссер
25 декабря 2023, 17:34
Координационный совет в Минкультуры объединит руководителей крупнейших музтеатров
Unsplash
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В Минкультуры создадут координационный совет, который объединит руководителей крупнейших музыкальных театров, концертных организаций и творческих вузов России. Об этом сообщила глава министерства Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

«Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность», - пояснила министр.

По словам Любимовой, участники координационного совета будут поднимать и другие вопросы, например, как Минкультуры может помочь реализовать новые проекты для училищ, детских школ искусств, филармоний и консерваторий.

Министр добавила, что первая встреча уже состоялась 25 декабря. В ней приняли участие гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, пианист-виртуоз Денис Мацуев, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов, заместитель гендиректора Первого канала Андрей Писарев, а также замминистра культуры Андрей Малышев.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что нацпроект «Культура» оказался востребованным, поэтому его могут продлить до 2030 года. По словам главы Минкультуры, в рамках национального проекта отремонтировали 336 сельских домов культуры и 274 детские школы искусств.

Минкультуры РФ Ольга Любимова
24 декабря 2023, 18:32
Стала известна причина смерти актера из «Глухаря»
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Причиной смерти российского актера Алексея Черных стал инфаркт. Об этом сообщила пресс-служба театра Et Cetera.

«Алексей умер от инфаркта в Москве, ему было всего 43 года. Он много трудился в нашем театре, играл талантливо и ярко свои роли, мы до сих пор помним все его работы. Мы говорили всего несколько назад, Леша рассказывал о планах сыграть героя Достоевского», - сообщили в пресс-службе.

О смерти Черных на 44-м году жизни стало известно в субботу, 23 декабря.

С 2003 года актер работал в театре Et Cetera, снялся в сериалах «Ищейка», «Глухарь», «Мент в законе», «Сыщики».

Кроме ролей в кино и театрах, занимался озвучиванием мультфильмов и кинофильмов. Именно его голосом говорит Сокол в киновселенной Marvel, которого играет американский актер Энтони Маки. Также он подарил голоса персонажам из фильмов «Алиса в Зазеркалье», «Голодные игры» и «Доктор Стрэндж».

Кино Театры Актеры
24 декабря 2023, 11:29
Феномен сериала «Слово пацана» объяснили его реалистичностью
РИА «Новости»
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Феномен популярности сериала «Слово пацана» заключается в его «трушности». Об этом «Газете.ru» рассказала актриса Валенита Ляпина.

По ее словам, она посмотрела только лишь две первых серии, но «Слово пацана» уже можно сравнить с «Братом» и «Бригадой».

«Мне кажется, что российский зритель сравнивает сериал с этими двумя картинами. Давно у нас не показывали на экранах ту эпоху настолько трушно, а тем более, основав работу на реальных событиях», - заявила Ляпина.

Актриса отметила, что сериалы «Слово пацана» и «Мир! Дружба! Жвачка!» сильно отличаются, несмотря на определенную схожесть.

«Во второй ленте совсем другой жанр, стиль повествования, иная атмосфера и задачи создателей. Но между 80-ми и 90-ми разница все-таки имеется, ее хорошо чувствуешь», - добавила она.

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович, наоборот, упрекнул создателей «Слова пацана» в искажении реальности. По его словам, уличные парни обычно более спортивные и подкачанные.

Сериалы Россия

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