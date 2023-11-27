Фестиваль «Мосартфест» пройдет в столице с 15 по 17 декабря
Творческий фестиваль «Мосартфест» пройдет в столице с 15 по 17 декабря. Помимо маркета, посетителей будут ждать образовательные лекции, интерактивные мастер-классы, конкурсы и концерты. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
В событии примут участие более 150 талантливых художников, скульпторов и мастеров народных промыслов.
«Мы задействовали пять площадок в шаговой доступности от метро», - рассказал Фурсин.
Мероприятия проведут в пространстве галерей «Здесь на Таганке», «Беляево», «Нагорная», «Давыдково» и «На Песчаной». Посетители смогут не только насладиться искусством, но и приобрести различные творческие работы и получить профессиональные советы от художников и дизайнеров по оформлению новогоднего интерьера.
Фестиваль, организованный объединением «Выставочные залы Москвы», призван поспособствовать популяризации современного искусства. Площадки будут работать с 12:00 до 21:00.
Ранее москвичей пригласили на фестиваль «Мастерская подарков».