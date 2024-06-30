Фестиваль «Фабрика Станиславского» закрылся в Московском Губернском театре

Лауреатов определило жюри, в состав которого вошли театральные критики Павел Руднев, Ирина Алпатова и Ксения Аитова. Победители получили из рук худрука фестиваля Сергея Безрукова эксклюзивные миниатюрные скульптуры Станиславского из «бисквитного» фарфора от мастеров Дулевского завода.

Фестиваль проводился в Москве с 20 июня и представил значимые постановки региональных театров. Приз за лучшую женскую роль получила Вероника Львова за роль Любови в спектакле «Возвращение» (театр «Самарт», Самара), за лучшую мужскую роль наградили заслуженного артиста РСФСР Вячеслава Захарова, который сыграл Крутицкого («Мудрец|ы», театр «На Литейном», Санкт-Петербург). Лучшим актерским ансамблем признали коллектив актеров, задействованных в спектакле «Коварство и любовь» Красноярского драмтеатра имени Пушкина. А спецприз от жюри фестиваля «За синтез слова и пластики» получила Анастасия Аляева за роль Аделы в спектакль «Дом Бернарды Альбы» Челябинского театра драмы имени Орлова.

Театральный критик Ирина Алпатова отметила высокий уровень отбора спектаклей и призналась: было «столько прекрасных актеров», что выбор оказался сложным.

По словам Сергея Безрукова, в следующем году «Фабрика Станиславского» обновится, поскольку фестиваль станет уже не межрегиональным, а федеральным. Может расшириться перечень номинаций.

Помимо показов спектаклей, фестиваль содержал образовательную программу. Известные артисты провели для студентов актерских факультетов мастер-классы и лекции. Впервые проводилась программа мастер-классов для молодых актеров Подмосковья, в которой приняли участие 20 представителей семи театральных коллективов.