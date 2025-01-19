19 января 2025, 13:57

Феномен «Твин Пикс»

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Рассказать о сериале «Твин Пикс» в одной статье невозможно. Бессмысленно, я бы сказал, даже пытаться. Неслучайно, когда через 25 лет после второго вышел третий сезон, мы с поклонниками автора сериала Дэвида Линча — философами, режиссерами — пошагово разбирали каждый эпизод.

Надо сказать, что «Твин Пикс» изменил историю телевидения дважды. Это по-настоящему выдающееся достижение, потому что в массовой культуре один и тот же человек способен совершить революцию чаще всего лишь единожды.

Мы видим одну Америку - вроде той, что в милых картинках отражается на рекламных бордах, однако за ней есть и совсем другая: в ней отличница и красавица-дочка Лора оказывается похотливой наркоманкой, терзаемой демонами.

Но Линч не был бы Линчем, если бы не показал, что у всего этого безумия есть не только социально-политические, но и мистические причины. «Твин Пикс» - это всегда скрещение и перекрещивание разных миров. И, конечно, это всегда пророчества: об интернете и его действии, например.

В том числе, и потому, что как любое подлинное произведение искусства «Твин Пикс» в итоге оказался больше своего создателя.

И тут опять же нельзя забывать, что второй сезон Дэвид Линч не снимал: из 30 серий он сделал только четыре. Причина заключается в том (формальная причина в первую очередь), что боссы кинокомпании хотели дать зрителям ответ на один из главных вопросов массовой культуры конца ХХ века: «Кто убил Лору Палмер?» «Твин Пикс» стал, выражусь почти кощунственно, мощнейшим продуктом, породившим культ («Друзья» появятся позднее), создавшим вокруг себя и ореол, и ареал.

У мира видимого есть мир теневой - тот самый Черный Вигвам, населенный духами, демонами (в том числе, и Бобом, преследовавшим Лору Палмер).

В третьем сезоне мы вообще наблюдаем торжество двойников, доппельгангеров: в частности, у агента ФБР Дэйла Купера в реальном мире (условно реальном, конечно же, потому что у Линча нет как ничего реального, так и ничего фантазийного) действуют сразу две его версии: злая и сонная.

Если мы говорим о мистике, эзотерике «Твин Пикс», то здесь намешана масса всего - и если кому-то видится происходящее абсурдом, то это лишь от нехватки знания эзотерической матчасти.

Однако можно и нужно смотреть на двойственность в «Твин Пикс» и с точки зрения социальной. А мой товарищ и большой знаток творчества Линча - философ Борис Межуев - прекрасно показал и политические развилки в сериале. Мы видим одну Америку - вроде той, что в милых картинках отражается на рекламных бордах, однако за ней есть и совсем другая Америка: в ней отличница и красавица-дочка Лора оказывается похотливой наркоманкой, терзаемой демонами. Но Линч не был бы Линчем, если бы не показал, что у всего этого безумия есть не только социально-политические, но и мистические причины. «Твин Пикс» - это всегда скрещение и перекрещивание разных миров. И, конечно, это всегда пророчества: об интернете и его действии, например.

Но вместе с тем - и это один из ключей успеха - в сериале создана своя вселенная. Опять же, подобное ни в коем разе нельзя понимать в пошловатом, этаком марвеловском, стиле. Линч, действительно, создал и воплотил на экране свою вселенную - пограничного мира (по легенде, Твин-Пикс - город рядом с канадской границей), где у всего есть тени как на явном, так и на глубинном уровнях. Однако этот мистицизм, эта тёмная сторона при желании не мешают воспринимать увиденное как просто историю об интересных людях, которые обманывают, влюбляются, ищут ответы, пытаются преодолеть конфликты и проблемы. То, как Линч связывает нити повествования - одно из проявлений его дара. Плюс отличные актеры и гениальная музыка Бадаламенти.

Надо сказать, что «Твин Пикс» изменил историю телевидения дважды. Это по-настоящему выдающееся достижение, потому что в массовой культуре один и тот же человек способен совершить революцию чаще всего лишь единожды. Да, слово «революция» - здесь утрирование, но лишь отчасти. Во-первых, «Твин Пикс» стал предтечей сериальной культуры на телевидении. Конечно же, ситкомы шли и до детища Линча, однако они воспринимались как нечто второсортное, пустое. «Твин Пикс» стал, выражусь почти кощунственно, мощнейшим продуктом, породившим культ («Друзья» появятся позднее), создавшим вокруг себя и ореол, и ареал.

Во-вторых, Линч показал, что возвращаться можно и возвращаться через огромное количество времени. Причем, камбек этот случится не в бессмысленных ремейках, пересъемах, сиквелах, приквелах, а в качестве самостоятельной истории, в виде полноценного продолжения. Казалось, «Твин Пикс» кончился в июне 1991 года. Но мы-то помним, что Лора Палмер шептала на ухо Дейлу Куперу в той самой красной комнате: «Мы встретимся через 25 лет». И они встретились, а мы, соответственно, увиделись с ними. Третий сезон «Твин Пикс» - это абсолютный шедевр. С одной стороны, самостоятельное произведение, с другой, продолжение оригинала. Линч даже ухитрился дать нам ответы, хотя, если честно, новых вопросов в третьем сезоне он тоже породил немало.

Ответов мы на них уже не получим, к сожалению. Великий Дэвид Линч покинул нас в январе этого года на 79-м году жизни. И мы четко понимаем, что никто и никогда не снимет столь величественного, уникального и полнокровного, как «Твин Пикс». Так что помянем и режиссера, и эру великого кино - помянем чашечкой обжигающе черного кофе и куском вишневого пирога.

Разбирали, в том числе, и в пошловато-банальном формате «что хотел сказать автор?». Это глупость, конечно, потому что в случае Дэвида Линча он мог, в общем-то, ничего не говорить намеренно. Но как быть с тем, что пытается сообщить наше внутреннее Я или коллективное бессознательное? Есть несколько очень важных книг по истории «Твин Пикс». Я сейчас говорю не о романах, изданных в начале 90-х и схожих по оформлению с чем-то средним между эротическим чтивом и боевиками о Меченом-Бешеном. Я говорю о двух книгах, появившихся плюс-минус тогда же, когда зрителям показали третий сезон. Их написал Марк Фрост - соавтор Дэвида Линча. Вот названия двух шедевров: «Тайная история Твин Пикс» и «Твин Пикс: последнее досье». Настоятельно рекомендую их к прочтению.

Всегда важно помнить, что Фрост был тем человеком, который создавал культовый сериал вместе с Линчем. Об этом подчас забывают даже поклонники. Можно ли говорить, что «Твин Пикс» - это только Дэвид Линч? Нет, конечно. В том числе, и потому, что как любое подлинное произведение искусства «Твин Пикс» в итоге оказался больше своего создателя. И тут, опять же, нельзя забывать, что второй сезон Дэвид Линч не снимал: из 30 серий он сделал только 4. Причина заключается в том (формальная причина в первую очередь), что боссы кинокомпании хотели дать зрителям ответ на один из главных вопросов массовой культуры конца ХХ века: «Кто убил Лору Палмер?» Сам Линч, ясное дело, отвечать не хотел. Однако фокус заключается в том, что на вопрос этот нет и априори не может быть внятного, конкретного ответа.

Ведь «Твин Пикс» (можно перевести как «пики-близнецы») - это история о двойственности мира, и внешнего, и внутреннего. Это можно и нужно трактовать с мистической, эзотерической точки зрения. У мира видимого есть мир теневой - тот самый Черный Вигвам, населенный духами, демонами (в том числе, и Бобом, преследовавшим Лору Палмер). В третьем сезоне мы вообще наблюдаем торжество двойников, доппельгангеров: в частности, у агента ФБР Дэйла Купера в реальном мире (условно реальном, конечно же, потому что у Линча нет как ничего реального, так и ничего фантазийного) действуют сразу две его версии: злая и сонная. Если мы говорим о мистике, эзотерике «Твин Пикс», то здесь намешано масса всего - и если кому-то видится происходящее абсурдом, то это лишь от нехватки знания эзотерической матчасти.

Однако можно и нужно смотреть на двойственность в «Твин Пикс» и с точки зрения социальной. А мой товарищ и большой знаток творчества Линча - философ Борис Межуев - прекрасно показал и политические развилки в сериале. Мы видим одну Америку - вроде той, что в милых картинках отражается на рекламных бордах, однако за ней есть и совсем другая Америка: в ней отличница и красавица-дочка Лора оказывается похотливой наркоманкой, терзаемой демонами. Но Линч не был бы Линчем, если бы не показал, что у всего этого безумия есть не только социально-политические, но и мистические причины. «Твин Пикс» - это всегда скрещение и перекрещивание разных миров. И, конечно, это всегда пророчества: об интернете и его действии, например.

Но вместе с тем - и это один из ключей успеха - в сериале создана своя вселенная. Опять же, подобное ни в коем разе нельзя понимать в пошловатом, этаком марвеловском, стиле. Линч, действительно, создал и воплотил на экране свою вселенную - пограничного мира (по легенде, Твин-Пикс - город рядом с канадской границей), где у всего есть тени как на явном, так и на глубинном уровнях. Однако этот мистицизм, эта тёмная сторона при желании не мешают воспринимать увиденное как просто историю об интересных людях, которые обманывают, влюбляются, ищут ответы, пытаются преодолеть конфликты и проблемы. То, как Линч связывает нити повествования - одно из проявлений его дара. Плюс отличные актеры и гениальная музыка Бадаламенти.

Надо сказать, что «Твин Пикс» изменил историю телевидения дважды. Это по-настоящему выдающееся достижение, потому что в массовой культуре один и тот же человек способен совершить революцию чаще всего лишь единожды. Да, слово «революция» - здесь утрирование, но лишь отчасти. Во-первых, «Твин Пикс» стал предтечей сериальной культуры на телевидении. Конечно же, ситкомы шли и до детища Линча, однако они воспринимались как нечто второсортное, пустое. «Твин Пикс» стал, выражусь почти кощунственно, мощнейшим продуктом, породившим культ («Друзья» появятся позднее), создавшим вокруг себя и ореол, и ареал.

Во-вторых, Линч показал, что возвращаться можно и возвращаться через огромное количество времени. Причем, камбек этот случится не в бессмысленных ремейках, пересъемах, сиквелах, приквелах, а в качестве самостоятельной истории, в виде полноценного продолжения. Казалось, «Твин Пикс» кончился в июне 1991 года. Но мы-то помним, что Лора Палмер шептала на ухо Дейлу Куперу в той самой красной комнате: «Мы встретимся через 25 лет». И они встретились, а мы, соответственно, увиделись с ними. Третий сезон «Твин Пикс» - это абсолютный шедевр. С одной стороны, самостоятельное произведение, с другой, продолжение оригинала. Линч даже ухитрился дать нам ответы, хотя, если честно, новых вопросов в третьем сезоне он тоже породил немало.

Ответов мы на них уже не получим, к сожалению. Великий Дэвид Линч покинул нас в январе этого года на 79-м году жизни. И мы четко понимаем, что никто и никогда не снимет столь величественного, уникального и полнокровного, как «Твин Пикс». Так что помянем и режиссера, и эру великого кино - помянем чашечкой обжигающе черного кофе и куском вишневого пирога.

Если мы говорим о мистике, эзотерике «Твин Пикс», то здесь намешана масса всего - и если кому-то видится происходящее абсурдом, то это лишь от нехватки знания эзотерической матчасти.

Третий сезон «Твин Пикс» - это абсолютный шедевр. С одной стороны, самостоятельное произведение, с другой - продолжение оригинала. Линч даже ухитрился дать нам ответы, хотя, если честно, новых вопросов в третьем сезоне он тоже породил немало.

Казалось, «Твин Пикс» кончился в июне 1991 года. Но мы-то помним, что Лора Палмер шептала на ухо Дейлу Куперу в той самой красной комнате: «Мы встретимся через 25 лет». И они встретились, а мы, соответственно, увиделись с ними.

Но вместе с тем - и это один из ключей успеха - в сериале создана своя вселенная. Опять же, подобное ни в коем разе нельзя понимать в пошловатом, этаком марвеловском, стиле. Линч, действительно, создал и воплотил на экране свою вселенную - пограничного мира (по легенде, Твин-Пикс - город рядом с канадской границей), где у всего есть тени как на явном, так и на глубинном уровнях.

Да, слово «революция» - здесь утрирование, но лишь отчасти. Во-первых, «Твин Пикс» стал предтечей сериальной культуры на телевидении. Конечно же, ситкомы шли и до детища Линча, однако они воспринимались как нечто второсортное, пустое.

Разбирали, в том числе, и в пошловато-банальном формате «что хотел сказать автор?». Это глупость, конечно, потому что в случае Дэвида Линча он мог, в общем-то, ничего не говорить намеренно. Но как быть с тем, что пытается сообщить наше внутреннее Я или коллективное бессознательное? Есть несколько очень важных книг по истории «Твин Пикс». Я сейчас говорю не о романах, изданных в начале 90-х и схожих по оформлению с чем-то средним между эротическим чтивом и боевиками о Меченом-Бешеном. Я говорю о двух книгах, появившихся плюс-минус тогда же, когда зрителям показали третий сезон. Их написал Марк Фрост - соавтор Дэвида Линча. Вот названия двух шедевров: «Тайная история Твин Пикс» и «Твин Пикс: последнее досье». Настоятельно рекомендую их к прочтению.

У мира видимого есть мир теневой - тот самый Черный Вигвам, населенный духами, демонами (в том числе, и Бобом, преследовавшим Лору Палмер).

В третьем сезоне мы вообще наблюдаем торжество двойников, доппельгангеров: в частности, у агента ФБР Дэйла Купера в реальном мире (условно реальном, конечно же, потому что у Линча нет как ничего реального, так и ничего фантазийного) действуют сразу две его версии: злая и сонная.

Сам Линч, ясное дело, отвечать не хотел. Однако фокус в том, что на вопрос этот нет и априори не может быть внятного, конкретного ответа.

Ответов мы на них уже не получим, к сожалению. Великий Дэвид Линч покинул нас в январе этого года на 79-м году жизни. И мы четко понимаем, что никто и никогда не снимет столь величественного, уникального и полнокровного, как «Твин Пикс».

Так что помянем и режиссера, и эру великого кино - помянем чашечкой обжигающе черного кофе и куском вишневого пирога.

Сериалы Кино Музыка Актеры Телевидение
17 января 2025, 00:27
Дэвид Линч: прощание со свободой
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Трудно произнести внятные слова о Дэвиде Линче, ушедшем из жизни сегодня, 16 января 2025 года. Трудно выдавить из себя что-то оригинальные, свежее, небанальное. Хотя, казалось бы, я столько написал и произнес об этом великом кинорежиссере. В конце концов, я читал о нем лекции и ездил на конгрессы поклонников сериала «Твин Пикс».

Более того, через свои киноработы он подарил нам такую возможность. Как говорил сам Линч, мир мрачен и черен, но где-то обязательно прячется маленькая дверь в счастье.

Так бывает, когда уходит кто-то действительно близкий. Линч, несомненно, был для меня таким человеком. Хотя где я, а где он? Но именно Дэвид Линч стал тем человеком, который наряду с Гоголем, Достоевским, Лимоновым, Трюффо и Балабановым сформировал мое созидающее, творческое начало. И он был тем, кто показал мне свободу. Но ведь не одному мне, правда? Да, он явил многим умение и талант быть свободным.

Дэвид Линч не был кассовым, сверхуспешным режиссером. Он не стал человеком, который смог бы сделать собственную фантазию мейнстримом, как-то сотворил Джордж Лукас своими «Звездными войнами».

Величие Давида Линча заключалось еще и в том, что он смог остаться независимым, но не в пошловато-обобщенном, а во вполне практическом смысле. Вспомните «Человек-слона» и отсылку к псалому. Так сейчас не умеют.

Восьмая серия третьего сезона «Твин Пикса» - это высказывание свободного художника; то, что оно сделано в 2017 году, только усиливает эффект. И я понимаю, почему он не снимал кино после.

Линч не был и гуру так называемого авторского кино, как Джармуш, например. И классиком, как Хичкока или Годара, его тоже не назовешь.

Это произошло в 1977 году. Вспоминаем Лукаса и «Звездные войны», да? Произошло в тот самый момент, когда кино начало становиться продюсерским, творческую свободу отсекли и отдали в рабство маммоне.

Величие Давида Линча заключалось еще и в том, что он смог остаться независимым, но не в пошловато-обобщенном, а во вполне практическом смысле. Вспомните «Человек-слона» и отсылку к псалому. Так сейчас не умеют.

Восьмая серия третьего сезона «Твин Пикса» - это высказывание свободного художника; то, что оно сделано в 2017 году, только усиливает эффект. И я понимаю, почему он не снимал кино после.

Конечно, именно Линч смог совместить кинематограф и подсознание в величайшей ленте «Малхолланд Драйв».

Все так, но он не может и не должен стоять в пантеоне великих, в ряду этаких «священных монстров» синематографа. Потому что Дэвид Динч свободен от любых маркировок и определений.

Работая в самом несвободном из искусств, в кино, он смог остаться полностью свободным. Дебютная лента «Голова-ластик» - декларация и демонстрация не абсолютно независимого человека, творца (именно так!), по сути, это рождение Вселенной. Все предельно самодостаточно, все по-своему и на своих местах.

Это произошло в 1977 году. Вспоминаем Лукаса и «Звездные войны», да? Произошло в тот самый момент, когда кино начало становиться продюсерским, творческую свободу отсекли и отдали в рабство маммоне.

У Линча случались неудачи и провалы. Его экранизацию «Дюны» принято считать неудачей. Его «Внутренняя империя» прошла, в общем-то, незамеченной. Да и можно ли назвать его шедевры «Шоссе в никуда» и «Синий бархат» обязательными к просмотру? Безусловно, именно Линч совершил революцию на телевидении, создав культовый сериал «Твин Пикс».

Сериалы Кино Режиссер Телевидение
13 января 2025, 13:28
«Мы видели сообщения». Песков — о съемках фильма «Кремлевский волшебник»
РИА «Новости»
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Создатели фильма «Кремлевский волшебник», в котором президента России Владимира Путина может сыграть Джуд Лоу, не обращались в Кремль. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Издание Deadline ранее заявило, что в киноадаптации бестселлера Джулиано да Эмполи роль Путина может исполнить британский актер. Фильм под названием «Кремлевский волшебник» планирует снять французский режиссер Оливье Ассайас.

«Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего неизвестно», - подчеркнул Песков в разговоре с журналистами.

По его словам, в Кремле ничего не знают о сюжете картины и ее деталях.

Джуд Лоу ранее заметил, что еще не приступил к съемкам. Артист добавил, что участие в фильме такого уровня можно сравнить с подъемом на Эверест.

Дмитрий Песков Кино Голливуд Фильмы Россия Владимир Путин
09 января 2025, 19:06
В Австралии по ошибке снесли дом, где основали группу AC/DC
Global Look Press
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В пригороде Сиднея Бервуде по ошибке снесли дом по адресу Берли-стрит, 4, в котором когда-то была создана легендарная рок-группа AC/DC. Об этом сообщил телеканал CNN.

Здание состояло из одного этажа и двух комнат. Братья Малкольм и Ангус Янги жили в этом доме с 1965 по 1978 годы, переехав с родителями из Шотландии. Когда их группа стала всемирно известной, здание превратилось в объект паломничества для фанатов.

Согласно заявлению девелопера, компания не поняла исторической значимости дома, а его нынешний владелец не счел нужным поделиться информацией. Представители самой группы пока никак не прокомментировали произошедшего.

Ранее британская рок-группа The Cure выпустила первый альбом за 16 лет. Новая работа получила название Songs Of A Lost World.

Австралия Строительство Музыка
07 января 2025, 11:47
Кубанские матрешки стали лучшими в России
Unsplash
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Организаторы объявили результаты онлайн-конкурса, посвященного матрешкам. Жюри определило победителей в 12 различных номинациях. Лучшими в России были признаны матрешки, созданные мастерицей из Краснодарского края, сообщил сайт kp.ru.

В номинации «Душа» победила мастерица Елена Калинина из станицы Нововеличковской. В свои работы она вложила сюжет из жизни бабушки.

Конкурс проходил в течение 2024 года. Всего было представлено 696 работ, авторами которых стали как любители, так и профессиональные художники. Впервые появилась «Матрешечная карта России».

Ранее в Лосино-Петровском провели мастер-класс по раскрашиванию традиционной русской матрешки. Праздник подготовили и провели местное отделение партии «Единая Россия», сотрудники Дома культуры «Октябрь», Объединенной дирекции парков и волонтеры Московской области.

конкурсы

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