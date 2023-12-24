Феномен сериала «Слово пацана» объяснили его реалистичностью

По ее словам, она посмотрела только лишь две первых серии, но «Слово пацана» уже можно сравнить с «Братом» и «Бригадой».

«Мне кажется, что российский зритель сравнивает сериал с этими двумя картинами. Давно у нас не показывали на экранах ту эпоху настолько трушно, а тем более, основав работу на реальных событиях», - заявила Ляпина.

Актриса отметила, что сериалы «Слово пацана» и «Мир! Дружба! Жвачка!» сильно отличаются, несмотря на определенную схожесть.

«Во второй ленте совсем другой жанр, стиль повествования, иная атмосфера и задачи создателей. Но между 80-ми и 90-ми разница все-таки имеется, ее хорошо чувствуешь», - добавила она.

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович, наоборот, упрекнул создателей «Слова пацана» в искажении реальности. По его словам, уличные парни обычно более спортивные и подкачанные.