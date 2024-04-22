Фадеев ответил на слухи о том, что новым голосом «Глюкозы» стала Мизулина
Поклонники Глюк’oZы предположили, что голосом обновленного проекта стала руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Продюсер Максим Фадеев назвал эту версию интересной. Об этом он написал в социальных сетях.
«Интересная версия, одна из самых неожиданных», - заявил Фадеев.
Продюсер также подтвердил, что Наталья Чистякова-Ионова больше не участвует в проекте. Фадеев добавил, что обновленная Глюк’oZа скоро выпустит ремейки популярной композиции «Танцуй, Россия» на английском и испанском языках в сотрудничестве с группой Serebro.
Продюсер Евгений Бабичев раскритиковал обновленный проект. Он назвал его Глюк’oZой курильщика и отметил, что политическая повестка не идет ему на пользу. Новый трек, небольшой фрагмент которого Фадеев выложил несколько дней назад, вышел 19 апреля.