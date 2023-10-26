«Фабрика звезд» вернется на экраны. Объявлен кастинг

«Я как продюсер вижу, что музыка сегодня нуждается в перезагрузке. Музыкальные байопики хотят снимать про „Иванушек“, „Кино“ и „Руки Вверх!“, потому что за последние годы других таких глыб не появилось. Но это не значит, что их нет, эти бриллианты просто нужно найти и обрамить», - заявила Канделаки.

По мнению медиаменеджера, большой плюс проекта в том, что с артистами работают профессионалы: лучшие музыканты и аранжировщики, страны, стилисты и визажисты. Это позволяет участникам шоу создавать по-настоящему качественный продукт.

Проект будет сниматься совместно с компанией «Вайт Медиа», которая также создает передачи «Конфетка» и «Ярче звезд».

Кастинг в новый сезон «Фабрики звезд» начнется уже 26 октября.

В марте 2022 году на Украине сообщили о намерениях объявить Тину Канделаки в международный розыск. Это решение было принято в связи с тем, что телеведущая в своем Telegram-канале посоветовала украинскому президенту Владимиру Зеленскому и другим политикам покинуть республику, после чего в страну сможет вернуться Виктор Янукович.